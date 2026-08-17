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Veštačka inteligencija sve je prisutnija u aplikacijama koje svakodnevno koristimo, pa su AI funkcije stigle i u popularne servise za dopisivanje. Viber korisnicima nudi AI sažimanje razgovora, predloge odgovora i obradu fotografija, dok je Meta AI ugrađen u WhatsApp i može se pojaviti kroz pretragu, četove i druge funkcije.

Ako vam ove opcije nisu potrebne ili jednostavno ne želite da koristite AI u aplikacijama za dopisivanje, postoje načini da ih isključite ili makar ograničite. Međutim, važno je napraviti razliku između Vibera i WhatsAppa: Viber trenutno nudi podešavanja kojima se pojedine AI funkcije mogu deaktivirati, dok WhatsApp ne nudi univerzalni prekidač kojim se Meta AI potpuno uklanja.

Foto: Viber

Kako isključiti AI na Viberu

Viber je među aplikacijama koje su uvele veći broj AI funkcija direktno u razgovore. Korisnicima se, između ostalog, mogu pojavljivati opcije za sažimanje propuštenih poruka, predlaganje odgovora, ChatGPT funkcije i AI obradu fotografija.

Ako želite da ih isključite, otvorite Viber, zatim izaberite Više/More, pa Podešavanja/Settings. Nakon toga otvorite odeljak Pozivi i razgovori/Calls and Messages.

U tom delu menija, u zavisnosti od verzije Vibera koju imate, potražite AI opcije i deaktivirajte one koje ne želite da koristite. To mogu biti AI Chat Summary, AI Reply, ChatGPT in Chat, Image Remix, Remix my images i AI Reply to my messages. Viber takođe navodi da je za određene funkcije potrebno dati saglasnost, dok se AI Reply aktivira direktno iz razgovora.

Foto: Printscreen

Ako ste prethodno povezali ChatGPT nalog sa Viberom, u istom odeljku možete pronaći i opciju Disconnect ChatGPT account. Detaljna procedura i nazivi pojedinih opcija mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije i operativnog sistema.

A šta je sa WhatsAppom?

Situacija je nešto drugačija na WhatsAppu. Meta je u aplikaciju postepeno uvela različite AI funkcije, uključujući Meta AI, AI pomoć pri pisanju poruka, obradu fotografija i druge mogućnosti.

Meta AI nije moguće potpuno isključiti jednim prekidačem u WhatsAppu. Drugim rečima, korisnik može da odluči da ga ne koristi, ali njegovo prisustvo u aplikaciji može ostati. To je važno ako želite da uklonite AI dugme ili Meta AI iz interfejsa – takva opcija nije univerzalno dostupna svim korisnicima.

Foto: Shutterstock

Ipak, možete da kontrolišete kako AI funkcije komuniciraju sa vašim razgovorima. WhatsApp ima opciju Advanced Chat Privacy. Advanced Chat Privacy nije prekidač za Meta AI, već dodatni sloj zaštite za konkretan razgovor. Kada ga uključite, WhatsApp ograničava određene načine na koje sadržaj tog četa može da se koristi ili deli, uključujući neke AI funkcije. Opciju možete uključiti za pojedinačne razgovore tako što otvorite čet, dodirnete ime kontakta ili grupe i izaberete Advanced Chat Privacy.

Kako sprečiti Meta AI da bude deo razgovora

Posebno je važno znati da Meta AI nije isto što i običan WhatsApp čet. Prema WhatsAppu, lične poruke ostaju zaštićene end-to-end enkripcijom, a Meta AI može da pročita ono što mu korisnik direktno pošalje ili sadržaj koji mu je namenjen.

U grupnim razgovorima moguće je i ukloniti Meta AI ako je dodat kao član grupe. Administrator može otvoriti informacije o grupi, pronaći Meta AI među članovima i izabrati opciju za njegovo uklanjanje.

Foto: Shutterstock

Ako ste već razgovarali sa Meta AI, WhatsApp omogućava i brisanje pojedinačnih AI razgovora ili zahtev za brisanje informacija koje ste prethodno podelili sa Meta AI.

Viber daje više kontrole, WhatsApp ima ograničenja

Ako želite da potpuno smanjite prisustvo AI funkcija u aplikaciji, Viber je trenutno jednostavniji jer omogućava deaktiviranje većeg broja konkretnih AI opcija kroz podešavanja. WhatsApp je drugačiji jer Meta AI ostaje deo aplikacije čak i kada ga korisnik ne želi koristiti.

Zato je najvažnije da ne klikćete na AI funkcije ako ne želite da ih koristite i da proverite podešavanja privatnosti za razgovore koji sadrže osetljive informacije. WhatsApp pritom naglašava da privatne poruke ostaju end-to-end šifrovane, dok se sadržaj koji korisnik direktno podeli sa AI obrađuje u okviru AI funkcije.