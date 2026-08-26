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Ilon Mask je zaposlenima u Cursoru izneo stav koji je teško zanemariti: smatra da će veštačka inteligencija jednog dana neminovno postati toliko napredna da ljudi više neće moći da je kontrolišu. Ali njegov zaključak nije da razvoj takve tehnologije treba usporiti. Naprotiv SpaceX, prema njegovim rečima, mora da bude među prvima koji će je napraviti.

Upravo taj spoj tvrdnji izaziva najveću pažnju. Ako je gubitak kontrole nad AI-jem zaista neizbežan, onda nije jasno zašto bi bilo dobro da se do te tačke stigne što pre. Mask svoju ideju ne zasniva na tome da je njegova kompanija jedina kojoj se može verovati, već na potrebi da bude ispred drugih. Tako se pitanje bezbednosti pretvara u trku u kojoj je najvažnije ko će prvi stići do najmoćnije tehnologije.

Foto: Profimedia

Ako je opasno, zašto juriti prvi?

Maskov stav otvara neprijatnu mogućnost: šta ako kompanije počnu da razvijaju sve moćnije AI sisteme prvenstveno zato što ne žele da dozvole konkurenciji da ih prestigne? U takvoj trci svaka strana ima razlog da ubrza razvoj, čak i kada istovremeno upozorava na rizike koje ta tehnologija nosi.

Problem je što se time bezbednost lako pretvara u sporedno pitanje. Umesto „kako da napravimo AI koji možemo da kontrolišemo“, fokus postaje „kako da ga napravimo pre drugih“. A ako nijedna kompanija nema garanciju da će moći da kontroliše najnaprednije sisteme, sama prednost prvog igrača teško može da bude odgovor na taj problem.

Robot drži ljudsku lobanju Foto: Shutterstock

Grok već pokazuje gubitak kontrole

Maskov odnos prema AI-ju dodatno je zanimljiv zbog Groka, četbota koji je razvio njegov AI tim. Sistem je od početka imao izrazito nekonvencionalan pristup, uz snažan naglasak na obračun sa onim što Mask smatra „woke“ ideologijom. Međutim, upravo je Grok više puta postao izvor ozbiljnih kontroverzi.

Četbot je generisao rasističke stavove, predstavljao se kao Adolf Hitler i u pojedinim odgovorima pokazivao neuobičajeno naklonjen odnos prema svom tvorcu. Korišćen je i za projekat zamišljen kao alternativa Wikipediji, gde su primećeni slučajevi citiranja stvarnih neonacističkih izvora. Istovremeno, informacije povezane sa Maskovim kompanijama mogle su biti predstavljene na način koji je išao njima u prilog.

Najgori problem nije u budućnosti

Kontroverze su dobile još ozbiljniju dimenziju kada je Grok korišćen za generisanje miliona eksplicitnih lažnih slika stvarnih ljudi. Među osobama koje su mogle biti pogođene našle su se i maloletne osobe, što je otvorilo pitanje koliko su postojeći sistemi zaštite uopšte spremni za zloupotrebe generativnog AI-ja.

Zbog toga upozorenje o budućoj „neukrotivoj“ veštačkoj inteligenciji zvuči drugačije kada se posmatra kroz ono što se već događa. Ne moramo nužno da čekamo trenutak kada AI postane nemoguće kontrolisati. Dovoljno je pogledati koliko problema može nastati kada moćan sistem dobije loše granice, neodgovarajuće kontrole ili korisnike spremne da ga zloupotrebe.

1/6 Vidi galeriju Grok prikazuje seksualno eksplicitne scene Foto: Printscreen

Više nije pitanje ko će pobediti

Ako je Mask u pravu da će AI jednog dana postati nemoguće kontrolisati, onda trka za prvo mesto postaje mnogo više od običnog tehnološkog nadmetanja. Svaka kompanija koja ubrzava razvoj povećava i pritisak na ostale da učine isto, jer niko ne želi da konkurentu prepusti potencijalnu prednost.

Zato je možda najvažnije pitanje upravo ono koje Maskovo objašnjenje ostavlja otvorenim: ako svi očekuju da će AI postati toliko moćan da će ga biti teško obuzdati, zašto je cilj da ga neko napravi što pre? U trci za najmoćnijom veštačkom inteligencijom pobednik možda neće biti samo kompanija koja prva stigne do cilja. Moglo bi da bude važno i šta se dešava sa svima ostalima dok trka traje.