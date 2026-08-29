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Upravo zbog toga pažnju je privukla mogućnost da ChatGPT dobije novu opciju za zaštitu osetljivih razgovora, koja bi korisnicima omogućila da pojedine konverzacije zaključaju i sklone od pogleda drugih ljudi.

Novi „katanac“ za najosetljivije razgovore

Tragovi ove funkcije pronađeni su u najnovijoj Android verziji ChatGPT aplikacije, gde se u još neaktivnom kodu pominju „locked chats“, odnosno zaključani razgovori. Prema analizi koda koju je objavio Android Authority, a koju je preneo TechRadar, funkcija bi mogla da omogući da se određeni razgovor zaštiti dodatnom autentifikacijom, poput PIN-a ili biometrije.

Ideja je prilično jednostavna: korisnik označi razgovor koji želi da zaštiti, a njegov naslov i sadržaj više se ne prikazuju u uobičajenoj bočnoj traci, istoriji i rezultatima pretrage. Dakle, čak i ako neko otvori ChatGPT na uređaju koji je već otključan, ne bi trebalo tek tako da naiđe na tu konverzaciju.

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PIN, otisak prsta ili nešto treće?

Pristup zaključanim razgovorima mogao bi da bude zaštićen PIN-om ili biometrijskom proverom, što bi moglo da znači otisak prsta ili drugi način autentifikacije koji podržava uređaj. To je posebno zanimljivo jer zaštita ne bi bila vezana samo za zaključavanje celog telefona, već direktno za određene razgovore unutar aplikacije.

Ipak, ovde treba napraviti važnu ogradu: OpenAI još nije zvanično najavio ovu funkciju niti je potvrdio datum njenog lansiranja. Za sada postoje dokazi u kodu aplikacije, što znači da se funkcija može promeniti, odložiti, a može da se desi i da ne bude objavljena.

Nije isto što i privremeni chat

Nova opcija, ako bude uvedena, ne bi trebalo da se meša sa već postojećim Temporary Chat režimom. Privremeni razgovori se ne pojavljuju u istoriji, ne koriste niti stvaraju memoriju i ne koriste se za treniranje modela, ali OpenAI navodi da se kopija može zadržati do 30 dana iz bezbednosnih razloga.

Zaključani razgovori bi, s druge strane, bili namenjeni korisnicima koji žele da sačuvaju konverzaciju, ali je sklone od pogleda, što je prilično praktična razlika: neko može da vodi razgovor koji želi da nastavi za nekoliko dana ili meseci, a da se on ne pojavljuje normalno u istoriji aplikacije.

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Privatnost nije samo zaključavanje ekrana

Ipak, „zaključan razgovor“ ne treba shvatiti kao potpunu zaštitu svih podataka koje korisnik pošalje AI servisu. OpenAI već nudi različite kontrole privatnosti, uključujući mogućnost da korisnik isključi korišćenje novih razgovora za poboljšavanje modela, kao i kontrole za memoriju.

Ovo je važno jer su zaštita razgovora na uređaju i način na koji se podaci obrađuju na servisu dve različite stvari. Ako korisnik ne želi da određeni razgovor utiče na memoriju ili da se koristi za poboljšavanje modela, mora da koristi odgovarajuća podešavanja privatnosti, a ne samo da se osloni na eventualno zaključavanje razgovora.

AI već zna mnogo o korisnicima

Razlog za ovakav razvoj nije teško razumeti imajući u vidu da ChatGPT i slični servisi postaju sve više personalizovani, pa korisnici sa njima razgovaraju o poslu, finansijama, odnosima, zdravlju, porodičnim problemima i drugim veoma ličnim temama. OpenAI upravo zbog toga ima posebne kontrole za memoriju, uključujući mogućnost da korisnik pregleda, obriše ili potpuno isključi sačuvane memorije.

Drugim rečima, chatbot više nije samo digitalna verzija pretraživača. Za deo korisnika postao je neka vrsta digitalnog sagovornika i beležnice, pa pitanje ko može da vidi te razgovore postaje mnogo ozbiljnije nego pre nekoliko godina.

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Zašto je ova funkcija važna?

Zaključavanje pojedinačnih razgovora moglo bi da bude naročito korisno ljudima koji dele računar ili tablet sa članovima porodice, koriste službeni uređaj ili jednostavno ne žele da neko ko im uzme otključan telefon može da pročita kompletnu istoriju komunikacije sa AI. To je dodatni sloj zaštite koji trenutno nije isto što i zaključavanje čitavog uređaja.

Ipak, najvažnije je da korisnici ne steknu lažni osećaj sigurnosti. Ako se ova funkcija pojavi, ona će prvenstveno štititi pristup razgovoru kroz aplikaciju, dok će pitanja memorije, obrade podataka, naloga i povezanih aplikacija i dalje zahtevati posebnu pažnju. OpenAI već omogućava korisnicima da upravljaju tim podešavanjima.

Za sada, dakle, nema dugmeta koje treba tražiti u aplikaciji – „Locked Chats“ još nije zvanično dostupna funkcija, ali sama činjenica da se takva opcija pojavila u kodu pokazuje u kom smeru se razvija AI i da što mu se više poveravamo, to će zaštita tih razgovora postajati važniji deo samog proizvoda.