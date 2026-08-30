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Model je 20. avgusta osvanuo na platformama OpenRouter i OpenCode bez imena kompanije koja ga je napravila, a posebno je privukao pažnju zbog sposobnosti u programiranju, rezonovanju i radu sa AI agentima. Misterija je sada rešena – kineska kompanija Z.ai potvrdila je da je Ox Alpha zapravo bio anonimni test njenog novog modela GLM-5.3-Flash.

Model koji se pojavio niotkuda

Kada se Ox Alpha pojavio, nije bilo uobičajene konferencije, najave velikog proizvođača niti objašnjenja ko ga je napravio. OpenRouter ga je opisivao kao „stealth“ model namenjen zahtevnom programiranju, dugotrajnim zadacima AI agenata i složenom rezonovanju, dok je pristup određeno vreme bio besplatan. Baš ta kombinacija odličnih rezultata i potpune anonimnosti pokrenula je pravu potragu za njegovim tvorcem.

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Svi su pokušavali da otkriju ko ga je napravio

U danima nakon pojavljivanja krenule su spekulacije da iza Ox Alpha možda stoji neka od velikih američkih ili kineskih AI laboratorija. Kao mogući kandidati pominjani su Z.ai, Microsoft i druge kompanije, a istraživači su pokušavali da identitet otkriju analizirajući ponašanje modela, tokenizer i način na koji odgovara na različite zadatke. Jedna od najjačih teorija vodila je upravo ka Z.ai, koja je i ranije koristila anonimne testove svojih modela.

Misterija je konačno rešena

Z.ai je 26. avgusta potvrdio ono što su pojedini istraživači već sumnjali – Ox Alpha je bio anonimni test modela GLM-5.3-Flash. Kompanija je navela da je model namerno testiran pod drugim imenom na OpenCode-u i OpenRouteru kako bi prikupila povratne informacije korisnika pre zvaničnog predstavljanja. Time je završena višednevna potraga za odgovorom na pitanje ko stoji iza jednog od najzanimljivijih novih AI modela.

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Nije običan chatbot

GLM-5.3-Flash je napravljen za mnogo više od klasičnog razgovora. Model podržava tekst, slike i video, ima kontekstni prozor od oko milion tokena, a namenjen je programiranju, složenom rezonovanju i radu sa AI agentima koji mogu da izvršavaju zadatke kroz više koraka. Z.ai je objavio i težine modela pod MIT licencom, što znači da programeri imaju znatno veću slobodu da ga preuzmu, proučavaju i prilagođavaju.

Ogroman model, ali ne koristi sve odjednom

GLM-5.3-Flash ima oko 320 milijardi parametara, ali se prema objavljenim specifikacijama po jednom zadatku aktivira oko 18 milijardi. To je pristup koji omogućava da veoma veliki model ne mora da koristi kompletan kapacitet za svaki zahtev, što može biti važno za brzinu i cenu rada.

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Besplatan pristup dodatno je podigao prašinu

Tokom anonimnog testiranja Ox Alpha je bio dostupan besplatno uz veoma visoke limite, što je omogućilo velikom broju programera da ga odmah isproba u stvarnim projektima. OpenCode je tada naveo da model ima kapacitet od čak 100 biliona tokena dnevno, što je za eksperimentalni model bila prilično neuobičajena ponuda, te se zato priča vrlo brzo proširila među programerima i AI zajednicom.

Posebno je impresionirao programere

Ox Alpha je najveću pažnju dobio zbog zadataka iz programiranja i rada sa AI agentima. Umesto da samo napiše nekoliko linija koda, model je zamišljen za dugotrajnije zadatke u kojima treba razumeti veliki projekat, pratiti više koraka i sarađivati sa drugim alatima. Ipak, prve testove treba uzeti sa rezervom, jer rezultati koje su objavljivali pojedinačni korisnici nisu isto što i nezavisno, standardizovano poređenje velikog broja zadataka.

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Kina pokazala da može i bez najskupljih čipova

Posebno zanimljiv detalj je tvrdnja Z.ai da je sav saobraćaj tokom Ox Alpha testa bio obrađivan na kineskim AI čipovima. Kompanija je navela da domaći čipovi imaju ograničenja kada je reč o memoriji i propusnom opsegu, ali da su inženjeri to nadoknadili optimizacijom softvera i raspodelom opterećenja.

Ox Alpha je ustvari pokazao koliko se brzo promenila AI industrija i da više nije neophodno da novi model prvo dobije veliki marketing i prepoznatljiv brend da bi privukao pažnju. Dovoljno je da se pojavi alat koji programeri mogu odmah da probaju i koji u stvarnim zadacima pokaže dobre rezultate. Z.ai je ovim eksperimentom dobio nešto što je teško dobiti klasičnom reklamom: veliki broj stvarnih korisnika koji su model testirali pre zvaničnog lansiranja.