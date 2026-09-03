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OpenAI je za manje od sedam meseci napravio nešto što bi mnogim kompanijama bilo teško da postignu za nekoliko godina. Oglasi unutar ChatGPT-a sada donose prihod tempom od oko milijardu dolara godišnje. Važno je, međutim, razumeti šta ta cifra zapravo znači: OpenAI nije već zaradio milijardu dolara od reklama, već trenutni tempo poslovanja, ako bi ostao isti narednih 12 meseci, daje upravo takvu godišnju procenu. To bi značilo oko 83 miliona dolara prihoda mesečno.

Još zanimljivije je koliko se brzo sve to dogodilo. Oglasi su počeli da se testiraju u SAD početkom godine, a zatim su se proširili na Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Veliku Britaniju, Meksiko, Brazil, Japan i Južnu Koreju. U avgustu su stigli i na evropsko tržište. Za OpenAI to više nije mali dodatak uz ChatGPT, već posao koji bi mogao da postane jedan od glavnih izvora novca u narednim godinama.

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Ads Manager širom otvara vrata

Širenje na Evropu prati još jedna važna promena. OpenAI je oglašivačima omogućio korišćenje Ads Managera, pa kompanije mogu same da kreiraju i vode kampanje umesto da za sve moraju da se oslanjaju na marketinške agencije. To je posebno značajno za manje firme, jer upravo one čine ogroman deo oglašivačkog tržišta. Ako neko može sa relativno malim budžetom da pokrene kampanju, vidi rezultate i brzo je prilagodi, mnogo je lakše privući veliki broj novih klijenata.

Google i Meta su upravo na takvom modelu napravili svoje oglašivačke mašine. Razlika je u tome što ChatGPT ima nešto što klasična društvena mreža ili pretraživač nemaju na isti način: korisnik često otvoreno kaže AI-ju šta želi. Može da pita koji laptop da kupi, gde da rezerviše hotel ili koji proizvod odgovara njegovom budžetu. Za oglašivača je takav trenutak veoma zanimljiv, jer se reklama može pojaviti dok korisnik već razmišlja o kupovini, a ne nasumično dok pregledava sadržaj.

Mogao bi da uzme deo Google kolača

Tu se zapravo krije najveća priča. Godinama je Google bio mesto na koje ljudi odlaze kada nešto traže. Ukucaš pitanje, dobiješ rezultate i među njima oglase. ChatGPT menja taj proces. Umesto da dobiješ deset linkova i sam pokušavaš da sastaviš odgovor, možeš da napišeš šta ti tačno treba i dobiješ preporuku prilagođenu onome što si naveo.

Zamislimo korisnika koji traži hotel u Dubrovniku, laptop do 1.000 evra ili poklon za određenu osobu. U tradicionalnoj pretrazi on dobija stranice koje mora sam da pregleda. U razgovoru sa AI-jem može prvo da postavi pitanje, zatim doda budžet, promeni kriterijume i na kraju zatraži konkretan predlog. Ako se oglasi uključe u taj proces na način koji korisniku ne smeta, OpenAI dobija pristup veoma vrednom delu tržišta ljudima koji su već blizu donošenja odluke.

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OpenAI od oglasa očekuje mnogo više

U poređenju sa konkurencijom, trenutni prihod ChatGPT-a od oglasa nije ogroman. Google i Meta već zarađuju stotine milijardi dolara godišnje kroz svoje oglašivačke biznise, pa milijarda dolara za OpenAI izgleda relativno malo. Ali postoji jedan detalj koji ovu cifru čini mnogo zanimljivijom: OpenAI je do nje stigao gotovo odmah.

Kompaniji je novac potreban i zbog ogromnih troškova razvoja AI sistema. Napredni modeli zahtevaju skupu računarsku infrastrukturu, veliki broj čipova i ogromne količine energije. Pretplate jesu važan izvor prihoda, ali nisu jedini način da se zaradi na milijardama ljudi koji koriste AI. Oglašavanje omogućava OpenAI-ju da prihoduje i od korisnika koji ne plaćaju pretplatu, što ovaj model čini posebno privlačnim.

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OpenAI cilja milijarde

OpenAI je ranije računao na oko 2,5 milijardi dolara prihoda od oglasa tokom 2026. godine, što je znatno više od trenutnog godišnjeg tempa od milijardu dolara. Da bi se taj cilj ostvario, oglašivački posao morao bi prilično brzo da nastavi da raste. Širenje na nova tržišta i lakši pristup oglašavanju mogli bi da pomognu, ali tu postoji nešto mnogo važnije od samog broja oglašivača.

Korisnici moraju da veruju ChatGPT-u. Ako neko pita AI koji telefon da kupi, a zatim sazna da je preporuka povezana sa plaćenim oglasom, ceo odgovor može početi da deluje sumnjivo. OpenAI zato ima težak zadatak da jasno razdvoji reklamu od odgovora koji AI daje. Kompanija tvrdi da oglasi neće određivati odgovore i da oglašivači neće imati pristup razgovorima korisnika. U Evropi je pitanje privatnosti dodatno osetljivo, pa OpenAI za personalizovane oglase korisnika besplatnog i Go plana planira da traži pristanak.

Na kraju, upravo će to biti najveći test. Nije teško zamisliti da kompanije žele da plate za pojavljivanje pred korisnikom koji upravo traži proizvod koji mogu da mu prodaju. Mnogo je teže napraviti sistem u kojem korisnik i dalje veruje da mu AI daje preporuku zato što je ona dobra, a ne zato što je neko za nju platio. Ako OpenAI uspe da napravi tu granicu dovoljno jasnom, oglasi bi mogli postati ogroman biznis. Ako poverenje počne da nestaje, milijarde dolara neće mnogo značiti.