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Kada se zgrada sruši, jedan od najvećih problema za spasioce jeste kako doći do ljudi koji su ostali zarobljeni ispod ruševina. Dronovi i mali roboti već se koriste za pretragu takvih prostora, naročito tamo gde je za čoveka previše opasno da uđe. Ipak, ruševine često imaju prolaze kroz koje ni mali robot ne može lako da se provuče. Bubašvaba tu ima jednu očiglednu prednost: napravljena je za kretanje kroz veoma male i nepristupačne prostore.

Upravo tu osobinu istraživači sa Univerziteta Kvinslend i Univerziteta Novog Južnog Velsa pokušavaju da iskoriste. Njihov „Paraborg“ nije robot u klasičnom smislu, već živa bubašvaba kojoj su dodati elektronski sistemi za daljinsko upravljanje. Jedna verzija nosi kameru, dok druga ima mehanizam za ubrizgavanje leka. Ideja je jednostavna, ali prilično neobična: umesto da se insektu naređuje da obavlja sve moguće zadatke, različite bubašvabe mogu biti opremljene za različite poslove.

Foto: Univerzitet Kvinslend

Kontrolisanje pomoću električnih impulsa

Za ovaj eksperiment izabrana je džinovska bubašvaba koja živi na severu Kvinslenda. Može da naraste do 87 milimetara i da dostigne masu od oko 40 grama, što je dovoljno da na sebi ponese dodatnu opremu. Istraživači su insekte najpre anestezirali, a zatim im postavili elektrode i mikročipove. Kada je oprema bila uklonjena, bubašvabe su nastavile normalno da žive.

Elektrode su postavljene tako da istraživači mogu da utiču na kretanje insekta. Električna stimulacija antena koristi se za usmeravanje, dok se preko cerka, senzornih organa na zadnjem delu abdomena, utiče na brzinu kretanja. Tim je isprobavao frekvencije između 10 i 40 herca. Stimulacija iznad 50 herca pokazala se manje efikasnom tokom vremena. Na taj način istraživači su dobili mogućnost da daljinski menjaju pravac i tempo kretanja bubašvabe, umesto da pokušavaju da kontrolišu svaki njen pokret.

Jedna nosi kameru, druga špric

Kamera je namenjena situacijama u kojima bi bilo korisno dobiti sliku onoga što se nalazi u prostoru do kojeg čovek ili veći uređaj teško može da stigne. Druga verzija Paraborga ima znatno neobičniji zadatak. Na njenom telu nalazi se mali sistem koji može da aktivira špric i ubrizga lek u metu.

Mehanizam koristi oprugu i hemijsku reakciju. Uređaj ima dve komore, jednu sa limunskom kiselinom i drugu sa sodom bikarbonom. Kada se pregrada između njih otvori, nastaje ugljen-dioksid. Pritisak koji se pri tome stvara pomera klip šprica i omogućava ubrizgavanje. Rešenje podseća na poznati eksperiment sa sodom bikarbonom i sirćetom, samo što je ovde hemijska reakcija iskorišćena za pokretanje malog medicinskog mehanizma.

Ubrizgavanje je uspešno, ali ne svaki put

Istraživači su zatim testirali ceo postupak na simuliranoj meti. Bubašvaba je trebalo da krene sa početne pozicije, prođe kroz tri kontrolne tačke i na kraju aktivira mehanizam za ubrizgavanje. Kada se meta nalazila na udaljenosti do 150 milimetara, samo ubrizgavanje bilo je uspešno u približno 95 odsto slučajeva.

Međutim, kada se posmatrao kompletan zadatak, rezultat je bio slabiji. Od početka kretanja do završetka ubrizgavanja, uspešnost je iznosila 72 odsto. Tim je takođe demonstrirao situaciju u kojoj dve bubašvabe imaju različite uloge. Jedna je pomoću kamere pronalazila simuliranu metu, dok je druga bila zadužena za ubrizgavanje. To je istraživačima omogućilo da pokažu kako bi različiti insekti mogli da obavljaju različite delove istog zadatka.

Do ruševina još ima mnogo koraka

Rezultati eksperimenta ne znače da će spasilačke ekipe uskoro početi da puštaju kiborg-bubašvabe kroz srušene zgrade. Testiranje je obavljeno u kontrolisanim uslovima, a istraživači nisu simulirali sve probleme koji bi postojali na stvarnom mestu katastrofe. Ruševine imaju neravne površine, prepreke, pomerajuće delove i veoma nepredvidive prolaze. Sve to može značajno da promeni način na koji se insekt kreće i koliko pouzdano može da izvrši zadatak.

Tim smatra da bi, uz dodatna istraživanja i terenska testiranja, ovakvi sistemi mogli da budu spremni za stvarne lokacije katastrofa za pet do deset godina. Tan Vo Doan pritom ne govori o jednom univerzalnom robotu koji bi radio sve. Njegova ideja je da se iskoriste različite sposobnosti različitih insekata i da se svakom od njih dodeli odgovarajuća oprema. Za sada je, međutim, „Paraborg“ pre svega eksperiment koji pokazuje šta je moguće postići kada se prirodno kretanje živog organizma spoji sa daljinskim upravljanjem i malom elektronikom.