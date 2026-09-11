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Meta je 9. septembra predstavila Muse, personalizovanog AI agenta namenjenog obavljanju svakodnevnih zadataka i radu na različitim projektima. Za razliku od četbota koji uglavnom odgovara na pitanja, Muse može da preuzme konkretne zadatke i izvršava ih u ime korisnika. Sistem pokreće veliki jezički model Muse Spark, a trenutno je dostupan samo korisnicima u SAD.

Njegove mogućnosti postaju mnogo zanimljivije kada se pogleda sa čim sve može da se poveže. Muse može da pristupi mejlu, kalendaru, aplikacijama za plaćanje, servisima za zdravlje i fitnes, pametnim uređajima u domu, prodavnicama i aplikacijama za rezervaciju hrane. U praksi, to znači da može da šalje mejlove, rezerviše putovanja, popunjava formulare, pravi planove, pretvara recepte u spiskove za kupovinu, šalje pozivnice i obavlja kupovinu sve do završetka porudžbine.

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Od jednog zahteva do kupovine

Muse je napravljen da preuzme zadatak od početka do kraja, umesto da korisnik mora da prati svaki njegov korak. Ako mu, na primer, poverite organizaciju putovanja, agent može da koristi povezane servise kako bi obavio potrebne radnje. Ista logika primenjuje se i na druge svakodnevne obaveze: može da pošalje mejl, popuni formular, napravi plan, sastavi spisak za kupovinu na osnovu recepta, pošalje pozivnice ili nastavi proces kupovine sve do završetka na stranici za plaćanje. Meta pritom najavljuje da će broj dostupnih konektora vremenom povećavati, pa bi lista servisa sa kojima Muse može da radi trebalo da bude sve duža.

Još važnija je činjenica da Muse nije ograničen samo na servise koji imaju javni API. Kada takva direktna veza ne postoji, korisnik može da mu obezbedi podatke potrebne za pristup, dok agent može da koristi internet pregledač i sam se kreće kroz određenu platformu. To praktično znači da Muse može da radi sa servisom i bez posebne tehničke integracije, koristeći ga na način na koji bi to uradio sam korisnik. Upravo ta mogućnost pomera Muse dalje od klasičnog AI četbota: umesto da samo kaže šta treba uraditi, agent može da preuzme deo samog postupka i izvrši ga u povezanom servisu.

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Najveće pitanje nije šta Muse može

Upravo ovde počinje problem koji bi mogao da bude najveća prepreka za širu upotrebu Musea. Meta već ima istoriju kontroverzi povezanih sa privatnošću i načinom korišćenja podataka, pa bi deo korisnika mogao da bude oprezan kada treba da kompaniji omogući još širi pristup svojim ličnim informacijama. Muse potencijalno dolazi u kontakt sa podacima iz komunikacije, kalendara, kupovine, plaćanja, zdravlja i drugih delova digitalnog života.

Meta tvrdi da razgovori i podaci koje korisnici dele sa Museom neće biti prosleđivani njenim oglašivačima. Kompanija takođe navodi da je agent smešten u posebnom, zaštićenom virtuelnom računaru sa sopstvenim pregledačem, nazvanom Muse Secure VM. Na istoj virtuelnoj mašini radi i poseban Sentinel agent, koji je na nivou sistema odvojen od Musea kako bi se sprečilo da Muse direktno pristupi korisničkim lozinkama ili načinima plaćanja.

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Nastavlja da radi i kada vi više niste tu

Jedna od važnijih karakteristika Musea jeste to što njegov rad ne mora da se završi kada korisnik napusti aplikaciju. Agent može da nastavi izvršavanje zadatka, dok istovremeno može da koristi prethodne razgovore kako bi vremenom učio o korisniku i počeo da daje predloge bez direktnog zahteva.

Korisnik pritom može da bira koje aplikacije i servise želi da poveže sa agentom. Može da mu da ime, izabere avatar i podesi način na koji će mu se obraćati, kao i druga podešavanja komunikacije. Ta mogućnost personalizacije može da učini Muse mnogo prisutnijim u svakodnevnom životu korisnika, ali istovremeno znači da će agent imati više informacija na osnovu kojih može da prilagođava svoje ponašanje.

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Pokušavaju da sustignu AI rivale

U pozadini Musea nalazi se Muse Spark, veliki jezički model koji je Meta predstavila u aprilu ove godine. Model je nastao u okviru Meta Superintelligence Labs, tima koji je kompanija formirala kako bi pokušala da sustigne konkurente u trci za razvoj veštačke inteligencije.

Nezavisna testiranja pokazala su da Muse Spark u pojedinim oblastima, uključujući razumevanje jezika i vizuelnih sadržaja, može da se približi vodećim modelima kompanija Google, OpenAI i Anthropic. Međutim, u oblastima kao što su programiranje i apstraktno rezonovanje zaostaje za njima. Zbog toga se Meta ne oslanja samo na kvalitet modela: njena potencijalna prednost je i ogromna mreža servisa kroz koje bi Muse mogao da bude uveden u svakodnevni digitalni život korisnika.

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Muse stiže do korisnika kroz WhatsApp

Meta planira da Muse uvede u WhatsApp, dok je integracija sa njenim AI naočarima takođe u pripremi. Agent je dostupan i kroz zasebne aplikacije za iOS i Android, kao i preko veba na muse.ai. Za sada je njegovo korišćenje ograničeno na korisnike u SAD.

Osnovno korišćenje je besplatno, ali se nakon povećanja potrošnje prelazi na pretplatničke planove. Muse Power košta 20 dolara mesečno, dok je Muse Maximum 100 dolara mesečno. Aplikacija prikazuje i merač korišćenja koji korisniku pokazuje koliko mu je preostalo besplatnog korišćenja. Tako se iza priče o još jednom AI asistentu zapravo krije nešto mnogo veće: sistem koji bi mogao da postane posrednik između korisnika i velikog dela njegovog digitalnog života od mejla i putovanja do kupovine i svakodnevnih odluka.