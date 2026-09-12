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Veštačka inteligencija je za tinejdžere odavno prestala da bude neka tamo daleka tehnološka stvar. ChatGPT se koristi za domaće zadatke, učenje, pisanje, prevođenje, ideje za projekte, ali i za razgovore o stvarima o kojima deca možda ne žele odmah da pričaju sa odraslima. Upravo zato je OpenAI uveo roditeljske kontrole koje omogućavaju roditelju da poveže svoj nalog sa nalogom tinejdžera i podesi kako će ChatGPT raditi na njegovom nalogu.

Roditelji kroz roditeljsku kontrolu mogu da odluče koje će funkcije biti dostupne, a koje će biti isključene. Tako se, na primer, mogu ugasiti glasovni režim, generisanje slika ili memorija, dok se pojedine opcije mogu prilagoditi u zavisnosti od toga kako želite da se ChatGPT koristi. Zbog toga vredi zaviriti u podešavanja i proveriti šta je uključeno, jer nekoliko klikova može napraviti prilično veliku razliku u načinu korišćenja AI-ja.

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Roditelj može da poveže svoj nalog sa detetovim

Princip je prilično jednostavan. Roditelj ili staratelj pošalje poziv tinejdžeru, preko imejla ili broja telefona, a kada tinejdžer prihvati poziv, dva naloga se povezuju. Jedan roditelj može da poveže više tinejdžerskih naloga, dok jedan tinejdžerski nalog može istovremeno da bude povezan sa jednim roditeljem ili starateljem.

Ono što je posebno važno jeste da roditeljska kontrola ne znači da roditelj dobija uvid u sve razgovore deteta. OpenAI izričito navodi da roditelji ne mogu da čitaju niti nadgledaju tinejdžerove četove. U određenim situacijama mogu da dobiju bezbednosno obaveštenje ako sistem proceni da postoji ozbiljan rizik i da bi odrasla osoba trebalo da pruži podršku.

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Može da se ograniči sadržaj koji ChatGPT prikazuje

Jedna od glavnih opcija je Reduce sensitive content, odnosno dodatna zaštita od osetljivog i uzrastu neprikladnog sadržaja. Kada se nalozi povežu, tinejdžerski nalog automatski dobija dodatne zaštitne mere koje treba da smanje izlaganje grafičkom sadržaju, viralnim izazovima, seksualizovanom, romantičnom ili nasilnom roleplayu, kao i ekstremnim idealima lepote.

OpenAI je još ranije objasnio da je cilj da iskustvo za tinejdžere bude drugačije od onog za odrasle. Kompanija je razvila posebne zaštitne principe za uzrast od 13 do 17 godina, a od avgusta 2026. uvodi i posebno iskustvo ChatGPT for Teens, sa dodatnim zaštitama za oblasti poput samopovređivanja, nasilja, opasnih aktivnosti, poremećaja u ishrani i eksplicitnog sadržaja.

Može da se uvede i zabrana korišćenja noću

Roditelj može da podesi i takozvane Quiet hours, odnosno period kada tinejdžer ne može da koristi ChatGPT, što praktično znači da se može napraviti vremenski prozor, recimo tokom noći, kada servis neće biti dostupan sa povezanog tinejdžerskog naloga.

Tu su i kontrole za pojedinačne funkcije. Roditelj može da isključi Voice Mode, generisanje i uređivanje slika, korišćenje sačuvanih memorija, kao i opciju da se razgovori koriste za unapređivanje modela. Dostupna je i kontrola za Study Mode, pa roditelj može da podesi da novi glavni razgovori automatski počinju u režimu namenjenom učenju.

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Roditelj može dobiti upozorenje u ozbiljnim situacijama

Kompanija od avgusta 2026. uvodi ChatGPT for Teens, a ako sistem proceni da je korisnik mlađi od 18 godina ili korisnik navede da ima između 13 i 17 godina, može biti prebačen u iskustvo namenjeno tinejdžerima. Ideja je da dete i dalje može normalno da koristi AI za školu, kreativnost i učenje, ali uz jače zaštitne mere.

Jedan od najosetljivijih delova sistema odnosi se na bezbednosna obaveštenja. OpenAI navodi da ChatGPT može da prepozna određene znake koji ukazuju da bi tinejdžer mogao da se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa u ograničenim situacijama roditelju može poslati obaveštenje sa informacijama koje su potrebne da bi mogao da pruži podršku.

OpenAI naglašava da roditelji ne dobijaju automatski istoriju razgovora svog deteta, već određene informacije mogu biti prosleđene samo u ograničenim bezbednosnim situacijama. Tinejdžer i povezani roditelj takođe mogu da prekinu povezivanje naloga.

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Kako se roditeljska kontrola uključuje?

Kada roditelj i tinejdžer povežu naloge, roditelj u svojim podešavanjima otvara Settings > Parental controls,bira dete u okviru porodičnih članova i odatle upravlja dostupnim opcijama. Dete ne može samo da promeni podešavanja koja je roditelj postavio dok su nalozi povezani.

Sam OpenAI naglašava da zaštitne mere nisu nepogrešive i da najbolje funkcionišu zajedno sa jasnim porodičnim pravilima i razgovorom o tome kako se AI koristi. Ukratko, roditelji sada imaju mnogo više kontrole nad tim šta ChatGPT može da radi na nalogu tinejdžera, ali ne i mogućnost da krišom čitaju svaki njegov razgovor.