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Problem nastaje kada u taj dokument ubacite podatke koji uopšte nisu namenjeni za deljenje sa spoljnim servisom. Posebno treba biti oprezan sa ličnim, finansijskim, zdravstvenim i poslovno poverljivim materijalima, jer dokument ne sadrži nužno samo ono što vidite na prvoj stranici.

OpenAI navodi da fajlovi poslati u ChatGPT mogu biti sačuvani uz nalog i da se, kod usluga za pojedinačne korisnike, sadržaj može koristiti za unapređivanje modela ako korisnik nije isključio tu opciju.

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Nisu problem samo podaci koje vidite

Kada otvorite PDF ili dokument, obično gledate ono što je autor namerno stavio na stranicu. Međutim, fajl može da sadrži i dodatne informacije, poput komentara, praćenih izmena, skrivenih radnih listova ili metapodataka.

Kod fotografija, na primer, mogu postojati podaci o datumu snimanja, uređaju kojim je fotografija napravljena, a u nekim slučajevima i lokaciji. Zato je greška misliti da ste poslali samo ono što vam je trenutno pred očima. Pre slanja dokumenta treba proveriti ceo fajl, a ne samo stranicu koja vam je važna.

Lični dokumenti su posebno osetljivi

Jedan od najgorih kandidata za slanje bez prethodne provere jeste skenirani pasoš, lična karta ili vozačka dozvola. Takav dokument na jednom mestu može da sadrži puno ime, datum rođenja, fotografiju, broj dokumenta i druge identifikacione podatke.

Isto važi i za poreske prijave, izvode i finansijska dokumenta,koja mogu sadržati adresu, prihode, podatke o računu i druge informacije koje nisu neophodne za zadatak koji ste dali veštačkoj inteligenciji.

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Medicinski nalazi takođe nisu „običan PDF“

Laboratorijski rezultat ili izveštaj lekara možda deluje kao običan dokument koji želite samo da vam neko prevede na razumljiv jezik, ali u njemu se često nalazi velika količina zdravstvenih i identifikacionih podataka. Zato je pametno ukloniti ime, adresu, broj zdravstvenog dokumenta i druge informacije koje nisu potrebne da bi sistem objasnio ono što vas zanima.

Drugim rečima, ako želite da pitate „šta znači ovaj medicinski izraz“, nema razloga da veštačkoj inteligenciji šaljete dokument od pet strana sa svim podacima o pacijentu.

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Tu su i poslovne tajne

Ugovor, interna prezentacija, finansijski izveštaj, spisak klijenata ili plan proizvoda mogu sadržati podatke koje zaposleni sme da vidi, ali ne mora da ima pravo da ih prosleđuje eksternom servisu. Ako kompanija koristi sopstveni poslovni nalog ili servis namenjen poslovnim korisnicima, pravila o podacima mogu biti drugačija; OpenAI navodi da se podaci iz njegovih poslovnih proizvoda i API usluga po pravilu ne koriste za treniranje modela. Za privatne naloge, međutim, sadržaj može biti korišćen za unapređivanje modela ako to korisnik nije isključio.

„Isključio sam treniranje“ ne znači da je fajl odmah nestao

Ovo je možda najvažnija stvar koju korisnici često pomešaju. Ako u ChatGPT-u isključite opciju „Improve the model for everyone“, novi razgovori više se ne koriste za treniranje modela. Ali to nije isto što i trenutno brisanje razgovora ili fajla. OpenAI navodi da se obrisani četovi i povezani fajlovi uklanjaju iz sistema u roku od 30 dana, uz određene izuzetke, na primer kada je zadržavanje potrebno iz bezbednosnih ili pravnih razloga. Kod funkcije Biblioteka fajl može ostati na nalogu i kada obrišete razgovor, pa ga je potrebno posebno obrisati.

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Postoji i privatniji način za pojedine razgovore

Za jednokratnu analizu osetljivog sadržaja postoji i Privremeni razgovor, odnosno Temporary Chat. OpenAI navodi da takvi razgovori ne ulaze u istoriju, ne stvaraju memorije i ne koriste se za treniranje modela, a brišu se iz sistema u roku od 30 dana. To ipak nije razlog da se bez razmišljanja šalje cela baza podataka ili nečiji identitet, jer je najbolja zaštita i dalje da se nepotrebni osetljivi podaci uopšte ne pošalju.

Na kraju, najlakše je zapamtiti jednu stvar: ChatGPT može da bude odličan alat za čitanje dokumenta, ali nije mesto gde treba naslepo ubaciti sve što vam se nađe na računaru. Pre nego što pritisnete dugme za slanje, pogledajte ceo fajl i zapitajte se da li unutra ima broj računa, adresu, zdravstvene podatke, lozinku, ugovor ili neku informaciju koja bi mogla da napravi problem ako dospe van vašeg kruga. Nekoliko minuta čišćenja dokumenta može da vas poštedi mnogo veće glavobolje kasnije.