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ChatGPT danas može da koristi memoriju kako bi zapamtio određene informacije iz prethodnih razgovora i na osnovu njih prilagodio buduće odgovore. To znači da, ako mu jednom kažete kakve odgovore preferirate, čime se bavite ili koje su vaše određene navike, sledeći razgovori mogu izgledati potpuno drugačije.

Ali upravo tu nastaje problem: šta ako ChatGPT zapamti nešto pogrešno?

Foto: ChatGPT

ChatGPT više ne mora da čeka da mu kažete „zapamti ovo“

Kada je memorija prvi put uvedena 2024. godine, korisnik je uglavnom morao direktno da kaže ChatGPT-u da određenu informaciju zapamti.

Sistem je u međuvremenu postao mnogo fleksibilniji. Prema aktuelnom opisu funkcije, ChatGPT može automatski da prepoznaje informacije koje bi mogle biti korisne u budućim razgovorima, a memorija se vremenom može menjati i ažurirati.

To praktično znači da veštačka inteligencija pokušava da iz prethodnih razgovora izvuče kontekst koji bi mogao da joj pomogne da vam sledeći put odgovori preciznije.

Recimo da ste nekoliko dana istraživali kako da renovirate stan. To ne znači nužno da želite da postanete majstor za kućne popravke, ali ChatGPT bi mogao da stekne takav utisak. Slično se može dogoditi ako dugo istražujete određenu destinaciju – sistem može pogrešno zaključiti da tamo živite, iako ste samo planirali putovanje.

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Najveći problem nije šta ChatGPT pamti, već šta misli da zna

Memorija je zamišljena da razgovore učini korisnijim i personalizovanijim.

Ako zna da preferirate određeni stil odgovora, ne mora svaki put da vas pita isto. Ako zna da imate određeno ograničenje ili preferenciju, može da ih uzme u obzir kada formuliše odgovor.

Međutim, sistem može da napravi i pogrešnu procenu.

Informacija koja je nekada bila tačna možda više nije aktuelna. Ono što je bilo samo privremeno interesovanje može izgledati kao trajna osobina korisnika. Upravo zbog toga je važno povremeno proveriti šta ChatGPT zapravo ima sačuvano o vama.

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Evo gde možete da vidite šta ChatGPT pamti o vama

Provera memorije nije komplikovana.

Na računaru otvorite ChatGPT, kliknite na svoju profilnu ikonicu, zatim izaberite Personalization i pronađite odeljak Memory.

Na mobilnom telefonu potrebno je da otvorite meni, zatim profil i potom odeljak za memoriju.

Tamo možete da vidite da li je memorija uključena, ali i da pristupite sažetku informacija koje ChatGPT koristi kako bi bolje razumeo vaše preference i kontekst.

Ako pronađete nešto što nije tačno, u određenim slučajevima možete zatražiti da se informacija ispravi ili da se više ne koristi.

Drugim rečima, nije dovoljno samo znati da ChatGPT ima memoriju – važno je znati i šta se u toj memoriji nalazi.

Isključivanje memorije ne znači automatski brisanje svega

Ovo je detalj koji mnogi korisnici mogu da previde.

Ako isključite memoriju, time zaustavljate korišćenje memorije u novim razgovorima, ali postojeće sačuvane informacije ne moraju automatski nestati.

Za potpuno uklanjanje memorije potrebno je otići u podešavanja memorije i izbrisati sačuvane informacije. WIRED navodi i da brisanje samog razgovora nije isto što i brisanje memorije povezane sa njim.

Zato korisnici koji žele da krenu „od nule“ treba da obrate pažnju na oba nivoa – istoriju razgovora i samu memoriju.

Postoji i druga opcija.

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Za razgovore koje ne želite da ChatGPT pamti postoji privremeni chat

Ako želite da vodite razgovor bez dodavanja informacija u memoriju, možete koristiti Temporary Chat, odnosno privremeni razgovor.

Prema aktuelnim informacijama, sadržaj takvog razgovora ne ulazi u memoriju ChatGPT-a, a nakon zatvaranja razgovor se ne koristi kao trajni kontekst za buduće razgovore.

To može biti korisno kada želite da postavite pitanje koje nema nikakve veze sa vašim uobičajenim interesovanjima ili kada jednostavno ne želite da određena tema utiče na buduće razgovore.

Najvažnije pravilo je ipak jednostavno: nemojte unositi u AI podatke koje ne biste želeli da budu deo vašeg digitalnog profila.

Što više razgovarate sa chatbotom, to je važnije da povremeno proverite kakvu je sliku o vama sistem formirao.

Jer ChatGPT ne mora samo da pamti ono što ste mu eksplicitno rekli. Ponekad je mnogo važnije ono što je iz vaših razgovora zaključio.