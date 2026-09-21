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Upravo zbog toga bi veštačka inteligencija trebalo da bude jedna od tema razgovora Donalda Trampa i kineskog predsednika Sija Đinpinga ove nedelje u Vašingtonu.

Iako dve zemlje pokušavaju da zaštite sopstvenu tehnološku prednost, američki i kineski zvaničnici poslednjih dana razgovaraju i o mogućem mehanizmu za razmenu informacija o ozbiljnim AI incidentima koji bi mogli da ugroze nacionalnu bezbednost.

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AI postaje pitanje nacionalne bezbednosti

Jedna od ideja o kojoj su američki i kineski zvaničnici već razgovarali jeste uspostavljanje sistema za obaveštavanje o ozbiljnim incidentima povezanim sa AI-jem.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je nakon razgovora sa kineskim potpredsednikom vlade He Lifengom u Njujorku da je Vašington predložio mehanizam kojim bi dve zemlje mogle da se međusobno obaveštavaju kada AI incident dostigne nivo koji predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost. Cilj je, prema njegovim rečima, pronalaženje zajedničkog pogleda na rizike sa kojima se obe zemlje suočavaju.

Od sajber napada do gubitka kontrole

Na stolu nisu samo teorijski scenariji o tome da bi AI jednog dana mogao postati previše moćan.

Stručnjaci koje je konsultovao AP navode konkretne rizike poput AI-pokrenutih sajber napada, zloupotrebe tehnologije u biološkoj oblasti, velikih grešaka naprednih modela i situacija u kojima ljudi izgube kontrolu nad autonomnim AI sistemima. Posebna pažnja posvećuje se i mogućim napadima na kritičnu infrastrukturu, uključujući finansije, energetiku, telekomunikacije i saobraćaj.

Kineski stručnjaci istovremeno navode da bi razmena informacija o ozbiljnim AI incidentima mogla da bude jedno od retkih područja u kojem Vašington i Peking imaju dovoljno zajedničkih interesa da sarađuju.

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SAD žele da zadrže prednost

Problem je što se bezbednosni razgovori odvijaju usred mnogo šire tehnološke konkurencije.

Tramp je više puta naglašavao značaj američke prednosti u AI-ju, dok Vašington istovremeno ograničava pristup Kine najnaprednijim čipovima i drugoj tehnologiji koja je potrebna za razvoj velikih AI sistema. Peking takve poteze vidi kao pokušaj SAD da ograniče kineski tehnološki razvoj.

Američke izvozne kontrole jesu usporile kineski pristup najnaprednijim računarskim resursima, ali nisu zaustavile razvoj kineskih AI modela. Kompanije poput DeepSeek i Moonshot AI ove godine su privukle pažnju modelima koji u pojedinim procenama mogu da konkurišu američkim sistemima, često uz nižu cenu korišćenja.

Novi problem: ko kopira čiji AI?

Odnosi dve zemlje dodatno su opterećeni optužbama da kineske AI kompanije pokušavaju da preuzmu sposobnosti američkih modela.

U centru spora nalazi se takozvana "distilacija" - proces kojim se iz ponašanja ili odgovora većeg modela mogu izvući informacije koje pomažu u razvoju drugog sistema. Američke kompanije i zvaničnici optužili su kineske kompanije za agresivno korišćenje takvih tehnika, dok Peking odbacuje optužbe i ukazuje na to da se slične metode koriste širom AI industrije.

Dodatnu tenziju napravile su optužbe kompanije Anthropic da su modeli DeepSeek i Moonshot koristili veliki broj zahteva upućenih njihovom Claude sistemu. Kineska strana odbacuje šire američke tvrdnje o zloupotrebi tehnologije.

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Mogu li Tramp i Si ipak da se dogovore?

Upravo ovde dolazi do najvećeg paradoksa. SAD i Kina imaju razlog da sarađuju oko bezbednosti AI-ja, ali istovremeno imaju razlog da jedna drugoj ne veruju.

Stručnjaci smatraju da bi razgovor o načinu prijavljivanja ozbiljnih AI incidenata mogao da bude relativno ograničena oblast u kojoj je moguće napraviti pomak. Istovremeno, šira saradnja je otežana zbog američkih kontrola izvoza, kineskog razvoja sopstvenih čipova i borbe dve zemlje za tehnološku prednost.

Predstojeći razgovor Trampa i Sija zato neće biti samo pitanje toga ko će napraviti najbolji AI model. Jedno od ključnih pitanja biće i šta se dešava kada takav sistem napravi ozbiljan problem - i da li će dve najveće AI sile u tom trenutku uopšte biti spremne da jedna drugoj pošalju upozorenje.