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ChatGPT više nije samo alat kojem postavite pitanje i dobijete odgovor. U 2026. godini postao je svojevrsni digitalni radni prostor u kojem možete da istražujete internet, analizirate dokumente i podatke, pravite slike, učite, pišete tekstove, organizujete projekte i automatizujete pojedine zadatke.

Najveća greška je zato i dalje koristiti ChatGPT kao Google: ukucati nekoliko reči i očekivati savršen odgovor. Mnogo bolje rezultate dobićete ako mu date kontekst, cilj, materijal sa kojim treba da radi i precizno objasnite kakav rezultat očekujete.

Evo kompletnog vodiča za korišćenje ChatGPT-a u 2026. godini.

Kako pravilno postaviti pitanje ChatGPT-u

Osnovno pravilo je jednostavno: što je ChatGPT-u jasniji zadatak i što mu date više relevantnog konteksta, to će odgovor uglavnom biti korisniji.

Umesto da napišete:

„Napravi mi plan za putovanje u Italiju.“

mnogo bolje je da navedete šta tačno želite:

„Planiram četvorodnevno putovanje u Rim u oktobru. Putujem sam i budžet mi je 500 evra, bez avionske karte. Zanimaju me istorijske znamenitosti, dobra hrana i mesta koja nisu previše turistička. Svakog dana mogu da hodam najviše 15 kilometara. Napravi mi dnevni plan po kvartovima kako bih izbegao nepotrebno vraćanje na ista mesta. Za svaki dan predloži 3-4 aktivnosti i okvirni budžet. Ako nisi siguran u cenu ili radno vreme, jasno označi šta treba proveriti.“

Razlika je velika. U drugom primeru ChatGPT zna gde putujete, koliko dugo ostajete, koliki vam je budžet, šta vas zanima, koliko vremena možete da provedete u šetnji i kako želite da izgleda odgovor.

Što je ChatGPT-u jasniji zadatak i što mu date više relevantnog konteksta, to će odgovor uglavnom biti korisniji. Foto: Shutterstock

Još bolji rezultat možete dobiti ako dodate ulogu koju želite da ChatGPT preuzme.

Na primer:

„Ponašaj se kao iskusan turistički vodič. Planiram četvorodnevno putovanje u Rim...“

Ili, ako radite nešto poslovno:

„Ponašaj se kao iskusan finansijski analitičar. Objasni mi ove rezultate poslovanja jednostavnim jezikom i izdvoji tri najvažnija problema koja bi trebalo dodatno istražiti.“

5 elemenata dobrog uputstva za ChatGPT Dobaro uputstvo ili zadatak (prompt) najčešće ima pet elemenata:

ulogu + zadatak + kontekst + ograničenja + željeni format odgovora.

Ne morate svaki put koristiti svih pet, ali kod složenijih zadataka dodatni kontekst može značajno da pomogne.

Na primer:

„Ponašaj se kao iskusan SEO urednik. Analiziraj ovaj tekst za tehnološki portal. Pronađi pet razloga zbog kojih bi članak mogao da ima dobar rezultat na Google Discoveru. Predloži 10 naslova, ali nemoj menjati činjenice iz originalnog teksta. Odgovor prikaži u tabeli.“

To je mnogo preciznije od jednostavnog „optimizuj ovaj tekst“.

Foto: Shutterstock

Jednostavan šablon koji možete da kopirate

Ako ne znate kako da počnete, koristite ovaj obrazac:

„Ponašaj se kao [uloga]. Želim da [zadatak]. Kontekst je [važne informacije]. Važno je da [ograničenja]. Odgovor prikaži kao [željeni format].“

Najvažnije je da ne pokušavate da pogodite „magičnu formulaciju“. Ako prvi odgovor nije dovoljno dobar, jednostavno nastavite razgovor i dodajte ono što nedostaje: više konteksta, konkretniji cilj, ograničenja ili primer željenog rezultata.

Foto: ChatGPT

Kako da ChatGPT radi sa vašim dokumentima, podacima i projektima

Jedna od najvažnijih promena jeste to što ChatGPT više nije ograničen na tekst koji ručno unesete u razgovor.

Možete mu dati dokumente, PDF-ove, prezentacije, tabele i druge materijale i tražiti da ih analizira. ChatGPT tako može da radi kao pomoćnik koji poznaje konkretan materijal, umesto da odgovara samo na osnovu opšteg znanja. OpenAI navodi da se u Library mogu čuvati otpremljeni i generisani dokumenti, tabele, prezentacije, PDF-ovi i slike, uz dostupnost koja zavisi od naloga i plana.

Još korisnija opcija su Projects. Projekat može da objedini razgovore, fajlove i instrukcije oko jednog konkretnog posla. To znači da, na primer, možete napraviti projekat „Traženje posla“, ubaciti CV, oglase za posao i beleške sa intervjua, a zatim kroz različite razgovore raditi pripremu za intervjue, motivaciona pisma i analizu ponuda. OpenAI navodi da projekti mogu da koriste zajednički kontekst i da su namenjeni upravo dugotrajnim poslovima, istraživanju, pisanju i planiranju.

Za veće projekte ovo je mnogo praktičnije nego otvarati novi chat svaki put. Ako pitate ChatGPT nešto što se brzo menja, nije dovoljno osloniti se samo na njegovo prethodno znanje.

Cena proizvoda, aktuelna vest, nova verzija softvera, zakon, tržišni trendovi ili informacije o nekoj kompaniji mogu se promeniti za nekoliko dana ili čak nekoliko sati.

U takvim situacijama koristite web pretragu.

Kako da ChatGPT pretražuje internet umesto vas

Za mnogo ozbiljnije zadatke postoji Deep Research. Umesto kratkog odgovora, ova funkcija može da napravi plan istraživanja, koristi javni web, određene sajtove, otpremljene fajlove i podržane povezane aplikacije, a zatim napravi strukturisan izveštaj sa izvorima koje možete proveriti.

Foto: Shutterstock

Recimo da želite da istražite:

„Kako se tržište električnih automobila u Evropi promenilo tokom 2026.“

Umesto deset pojedinačnih pitanja, možete tražiti:

„Uradi detaljno istraživanje tržišta električnih automobila u Evropi tokom 2026. Koristi zvanične izvore, relevantne industrijske izveštaje i pouzdane medije. Odvoji proverene podatke od procena. Na kraju napravi tabelu sa ključnim trendovima i navedi izvore.“

To je već ozbiljan istraživački zadatak.

ChatGPT kao lični asistent za posao i svakodnevni život Možete ga koristiti za pravljenje plana dana, pripremu sastanka, organizaciju putovanja, analizu ponude za posao, pripremu za intervju, pisanje mejlova, brainstorming, učenje ili donošenje odluka.

Umesto:

„Da li da prihvatim ovaj posao?“

bolje je dati mu podatke:

„Uporedi ove dve ponude. Plata je X, posao je remote, druga kompanija nudi X, ali zahteva dolazak u kancelariju. Napravi tabelu sa platom, benefitima, rizicima, mogućnostima razvoja i pitanjima koja treba da postavim pre odluke.“

Tako AI ne donosi odluku umesto vas, već pomaže da razložite problem na delove.

ChatGPT može da bude koristan i za dugoročne projekte zahvaljujući memoriji. OpenAI je tokom 2026. dodatno unapređivao način na koji ChatGPT koristi memoriju kako bi bolje održavao kontinuitet između razgovora, uz dostupnost koja zavisi od plana i regiona.

Važno je, međutim, znati šta želite da AI pamti, a šta ne želite da ostane deo dugoročnog konteksta.

Foto: ChatGPT

Kako da dobijete mnogo bolje odgovore od ChatGPT-a

Postoji nekoliko jednostavnih pravila koja mogu drastično da poprave rezultate.

Ne tražite sve odjednom. Ako imate komplikovan zadatak, prvo tražite analizu, zatim predloge, pa tek onda finalni rezultat.

Dajte materijal. Ako želite analizu ugovora, pošaljite ugovor. Ako želite analizu CV-ja, pošaljite CV. Ako želite analizu kampanje, pošaljite rezultate.

Tražite strukturu. Recite da želite tabelu, listu, plan, sažetak, korake ili konkretan format.

Definišite publiku. Tekst za direktora kompanije i tekst za TikTok publiku nisu ista stvar.

Recite šta ne želite. Na primer: „Bez klišea“, „bez izmišljanja podataka“, „bez nepotrebno stručnih termina“.

Tražite proveru. Kod važnih tema napišite: „Navedi izvore i jasno označi šta nije moguće potvrditi.“

Ne verujte automatski svemu. ChatGPT može da pogreši, čak i kada odgovor zvuči veoma ubedljivo. Kod medicine, prava, finansija, aktuelnih događaja i drugih važnih pitanja proverite informacije u relevantnim izvorima. odnosu na ovaj oglas za posao. Pronađi ključne zahteve, uporedi ih sa mojim iskustvom i predloži konkretne izmene CV-ja.“ Najvažnije pravilo za ChatGPT u 2026.

Najveća greška je posmatrati ChatGPT kao mašinu kojoj treba postaviti savršeno pitanje.

Mnogo korisnije je posmatrati ga kao saradnika kojem treba dati dobar brief.

Recite mu šta pokušavate da postignete, dajte mu informacije koje ima smisla da zna, priložite dokumente kada su potrebni, navedite ograničenja i tražite da vam rezultat prilagodi konkretnoj situaciji.

I ne morate sve uraditi u jednom promptu.

Najbolji rezultati često nastaju kroz razgovor:

ideja → analiza → kritika → dorada → finalni rezultat.

Upravo je to najveća promena koju donosi AI u 2026. godini: ChatGPT više nije samo mesto gde postavite pitanje. Ako ga pravilno koristite, može da postane istraživač, urednik, analitičar, tutor, kreativni partner i pomoćnik za svakodnevni rad - sve u jednom.