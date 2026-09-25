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Ako mu date jasan zadatak, dovoljno konteksta i objasnite kakav rezultat očekujete, može da vam pomogne da završite brojne svakodnevne obaveze brže i jednostavnije.

Ne postoji jedna „magična“ rečenica koja će uvek dati savršen rezultat. Mnogo je važnije da ChatGPT-u objasnite šta želite da uradi, šta treba da uzme u obzir i kako želite da izgleda odgovor.

Zato smo izdvojili 10 promptova koje možete odmah da kopirate, prilagodite svojim potrebama i koristite iznova.

1. Napravite plan za bilo koji zadatak

Kada imate veliki zadatak, često je najteže odlučiti odakle da počnete. ChatGPT može da ga podeli na manje i jasnije korake.

Kopirajte ovaj prompt:

"Ponašaj se kao iskusan organizator. Želim da završim [upišite zadatak] u narednih [broj dana/sati]. Napravi mi konkretan plan korak po korak. Prioritete označi kao hitno, važno i može da sačeka. Plan neka bude realan i nemoj ubacivati nepotrebne aktivnosti.“

Možete ga koristiti za organizovanje učenja, putovanja, selidbe, pripremu projekta ili praktično bilo koji složeniji zadatak.

Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina Foto: Shutterstock

2. Objasnite sebi komplikovanu temu

Ako naiđete na pojam koji vam nije jasan, nemojte samo pitati „šta je to“. Recite ChatGPT-u kakvo objašnjenje želite.

Kopirajte ovaj prompt:

"Objasni mi [tema] jednostavnim jezikom, kao nekome ko se prvi put susreće sa ovom temom. Koristi analogije i konkretne primere iz svakodnevnog života. Izbegavaj stručne izraze, a ako moraš da ih koristiš, odmah ih objasni.“

Na ovaj način možete lakše razumeti tehničke pojmove, poslovne koncepte, komplikovane dokumente ili bilo koju novu oblast koju učite.

3. Napišite bolji mejl

Umesto da od ChatGPT-a tražite samo da "napiše mejl", navedite kome pišete, šta želite da postignete i kakav ton treba da koristi.

Kopirajte ovaj prompt:

"Napiši profesionalan, ali prirodan mejl osobi kojoj želim da [upišite cilj]. Ton treba da bude ljubazan i direktan, bez nepotrebno formalnog jezika. Poruka treba da bude kratka i jasna. Nemoj dodavati informacije koje nisam naveo.“

Ako već imate napisan mejl, možete ga ubaciti u ChatGPT i zatražiti da ga skrati, učini jasnijim ili promeni ton bez menjanja značenja.

Foto: Shutterstock

4. Isplanirajte putovanje

Što više korisnih informacija date ChatGPT-u, to će plan putovanja biti konkretniji.

Kopirajte ovaj prompt:

"Planiram četvorodnevno putovanje u [grad] u [mesec]. Putujem [sam/sa partnerom/sa porodicom], a budžet za trošenje je [iznos]. Zanimaju me [interesovanja]. Svakog dana mogu da hodam najviše [broj] kilometara. Napravi dnevni plan po oblastima grada kako bih izbegao nepotrebno vraćanje na ista mesta. Za svaki dan predloži aktivnosti i okvirni budžet. Ako neki podatak zahteva proveru, jasno ga označi.“

Za aktuelne cene, radno vreme, dostupnost atrakcija i prevoz ipak treba proveriti najnovije informacije.

5. Napravite plan učenja

Ako imate cilj, ali ne znate kako da organizujete gradivo, ChatGPT može da napravi strukturu koju ćete zatim prilagođavati.

Kopirajte ovaj prompt:

"Želim da naučim [oblast] za [period]. Trenutno znam [nivo znanja]. Mogu da učim [broj] minuta dnevno, [broj] dana nedeljno. Napravi mi plan učenja po nedeljama. Za svaku nedelju navedi šta treba da naučim, praktičan zadatak i način da proverim koliko sam napredovao.“

Možete dodati i: „Na osnovu mog napretka, prilagodi plan za sledeću nedelju.“

Foto: Shutterstock

6. Pripremite se za razgovor za posao

Umesto da samo tražite listu pitanja za intervju, možete pretvoriti ChatGPT u sagovornika koji će vas ispitivati.

Kopirajte ovaj prompt:

"Ponašaj se kao iskusan regruter koji intervjuiše kandidata za poziciju [naziv pozicije]. Postavljaj mi jedno pitanje po jedno. Nakon svakog mog odgovora analiziraj šta je bilo dobro, šta je moglo bolje i postavi sledeće pitanje. Na kraju mi daj kratak pregled mojih najjačih i najslabijih odgovora.“

Na ovaj način ne dobijate samo listu mogućih pitanja, već možete da vežbate sam razgovor.

7. Organizujte odluku između više opcija

Kada imate nekoliko mogućnosti, ChatGPT može da vam pomogne da informacije složite na jedno mesto.

Kopirajte ovaj prompt:

"Pomaži mi da analiziram odluku između [opcija]. Moji najvažniji kriterijumi su [kriterijumi]. Za svaku opciju navedi prednosti, nedostatke, rizike, moguće troškove i pitanja koja još treba da razjasnim. Nemoj donositi odluku umesto mene. Na kraju napravi kratku tabelu za poređenje.“

Ovo može biti korisno kada birate između proizvoda, putovanja, kurseva, poslovnih opcija ili drugih mogućnosti.

Foto: Shutterstock

8. Pretvorite haotične beleške u pregledan dokument

Ne morate prvo da sređujete beleške. Pošaljite ih ChatGPT-u onakve kakve jesu i tražite da ih organizuje.

Kopirajte ovaj prompt:

"Ovo su moje beleške. Organizuj ih u pregledan dokument. Grupisi povezane informacije, ukloni ponavljanja i označi šta nedostaje. Nemoj izmišljati informacije niti menjati značenje mojih beleški. Na kraju izdvoji najvažnije sledeće korake.“

Ovo može biti korisno za beleške sa sastanka, planiranje projekta, učenje, putovanje ili organizovanje svakodnevnih obaveza.

9. Pronađite probleme u svom planu

ChatGPT ne mora samo da vam napravi plan. Možete mu dati i plan koji ste već napravili i tražiti da pronađe moguće probleme.

Kopirajte ovaj prompt:

"Ovo je moj plan za [zadatak]. Analiziraj ga kao iskusan stručnjak. Pronađi moguće probleme, skrivene rizike, nelogične korake i stvari koje sam možda zaboravio. Nemoj odmah menjati plan. Prvo mi objasni šta bi trebalo preispitati i zašto.“

Tek nakon toga možete tražiti da napravi poboljšanu verziju.

Foto: Shutterstock

10. Neka ChatGPT napravi bolji prompt

Ako znate šta želite, ali ne znate kako da to najbolje napišete, možete prvo tražiti od ChatGPT-a da vam pomogne da napravite prompt.

Kopirajte ovaj prompt:

"Želim da postignem sledeće: [opišite cilj]. Ne znam kako najbolje da napišem prompt. Postavi mi najviše pet kratkih pitanja koja su ti potrebna da razumeš moj cilj. Nakon mojih odgovora napravi konačan prompt koji mogu odmah da kopiram i koristim.“

Ovaj pristup je posebno koristan kada je zadatak složen ili kada prvi odgovor koji dobijete nije dovoljno precizan.

Najvažniji trik: ne morate odmah napisati savršen prompt

Jedna od najvećih prednosti ChatGPT-a je to što razgovor možete da nastavite i nakon prvog odgovora.

Ako rezultat nije ono što ste želeli, možete jednostavno napisati:

"Skrati odgovor"

"Daj mi konkretnije primere"

"Prilagodi ovo početniku"

"Izbaci sve što nije neophodno"

"Postavi mi pitanja koja ti nedostaju da bi odgovor bio precizniji"

"Napravi još jednu verziju, ali sa drugačijim pristupom"

Drugim rečima, ne morate da pronađete savršen prompt iz prvog pokušaja. Dobar rezultat često nastaje kroz nekoliko kratkih poruka kojima postepeno usmeravate ChatGPT ka onome što vam je potrebno.

Ako želite da naučite kako da napravite još preciznije upite, pogledajte i naš kompletan vodič za korišćenje ChatGPT-a, gde su objašnjeni kontekst, uloge, ograničenja i druge tehnike za dobijanje boljih odgovora.