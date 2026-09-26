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Dok je Sol namenjen zahtevnijim poslovima, posebno programiranju i zadacima koji traže više razmišljanja i rada u nekoliko koraka, Luna je zamišljena kao brža i jeftinija opcija za svakodnevne, jednostavnije zadatke.

Više vam ne treba najjači model na tržištu da biste, recimo, prepravili jednu rečenicu, izvukli podatke iz dokumenta ili napravili malu izmenu u kodu. Za takve stvari je mnogo praktičnije imati model koji može brzo da završi posao, dok se složeniji zahtevi prosleđuju snažnijem sistemu.

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Sol je namenjen ozbiljnijem poslu

GPT 6 Sol OpenAI opisuje kao model namenjen programiranju, pisanju i drugim zadacima koji zahtevaju više koraka i dublje zaključivanje. Posebno je usmeren na softversko inženjerstvo, pa može da radi sa većim delovima koda i složenijim zahtevima, umesto da samo napiše nekoliko linija koje treba ručno uklopiti u projekat.

OpenAI navodi da je Sol postigao dobre rezultate na testovima namenjenim programiranju. Važno je, međutim, da se ovakvi rezultati posmatraju kao rezultati konkretnog testa, a ne kao garancija da će model bez greške rešavati svaki programerski problem.

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Luna je tu kada posao ne traži „tešku artiljeriju“

GPT 6 Luna ima potpuno drugačiju filozofiju. Namenjena je kratkim i jasno definisanim zadacima, automatizaciji i situacijama u kojima je važnije da se nešto završi brzo nego da model dugo razmišlja o svakom mogućem rešenju.

U praksi, to može da bude obrada nekog teksta, izdvajanje informacija iz dokumenta, jednostavna izmena koda ili veliki broj ponavljajućih zadataka. GitHub je već objavio da su oba modela dostupna u Copilotu, pri čemu se Sol koristi za zahtevnije programerske poslove, a Luna za manje i brže zadatke.

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Zašto su novi modeli važni programerima

Jedna od najvećih promena u svetu AI jeste to što modeli više nisu samo alat kome postavite pitanje i čekate odgovor. Sve češće dobijaju čitave zadatke koje treba da obave kroz više koraka, posebno kada je reč o programiranju.

Tu se vidi razlika između modela poput Sola i Lune. Ako treba da promenite jednu sitnicu u programu, nema mnogo smisla angažovati najmoćniji model. Ali ako treba analizirati veliki projekat, pronaći grešku, promeniti više fajlova i proveriti da li sve i dalje funkcioniše, onda je potreban sistem koji može da se snađe sa mnogo složenijim zadatkom.

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OpenAI spušta i cenu korišćenja

Pored performansi, postoji još jedna stvar koja će posebno zanimati kompanije i programere, a to je cena. OpenAI navodi da su GPT 6 Sol i GPT 6 Luna napravljeni tako da budu jeftiniji za korišćenje u odnosu na odgovarajuće prethodne modele.

OpenAI ovim potezom prati trend koji je sve očigledniji u industriji. Umesto da postoji jedan model koji pokušava da bude najbolji u svemu, sve je više specijalizovanih modela koji imaju različite brzine, cene i nivoe sposobnosti.

Za korisnika to može da znači prilično jednostavnu stvar. Kada želite brz odgovor ili malu izmenu, koristićete model koji je napravljen za takve zadatke. Kada pred AI stavite komplikovan problem, veliki projekat ili ozbiljan programerski posao, onda ima smisla uključiti snažniji model.

GPT 6 Sol i GPT 6 Luna zato nisu samo još dva nova imena na već ogromnom spisku AI modela. Ideja je da veštačka inteligencija postane malo praktičnija za svakodnevni rad: da se jednostavni poslovi rešavaju brzo i jeftino, a da se najmoćniji modeli čuvaju za situacije u kojima su zaista potrebni.