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Gemini u 2026. godini više nije samo alat za pisanje i odgovaranje na pitanja: Otkrivamo vam kako da koristite Deep Research, Gems, Canvas, rad sa dokumentima, Google aplikacijama, personalizaciju i druge funkcije

Google Gemini danas može da istražuje aktuelne teme, analizira fajlove, pravi i uređuje dokumente, prezentacije i aplikacije, radi sa Google servisima i prilagođava odgovore korisniku

Najbolji rezultati ne zavise samo od toga šta pitate, već i od toga koliko jasno objasnite cilj, kontekst, ograničenja i format koji želite

Posebno su korisne funkcije Deep Research, Gems, Canvas, povezivanje sa Gmailom, Driveom i Calendarom, kao i mogućnost da Gemini koristi prethodne razgovore i određene podatke iz povezanih Google servisa, tamo gde su te opcije dostupne

Google Gemini se za samo nekoliko godina prilično udaljio od ideje klasičnog chatbot-a kojem postavite pitanje i čekate odgovor. U 2026. godini Google ga razvija kao AI asistenta koji može da radi sa tekstom, slikama, dokumentima i drugim sadržajem, ali i da bude povezan sa delovima Google ekosistema koje svakodnevno koristite.

To znači da Gemini možete koristiti za mnogo više od pisanja mejla ili smišljanja recepta. Može da pomogne pri istraživanju, učenju, obradi dokumenata, planiranju, pisanju, pravljenju prezentacija i organizaciji svakodnevnih obaveza, dok dostupnost pojedinih funkcija zavisi od naloga, zemlje, uređaja i Google AI plana.

Zato je jedna od najvećih grešaka da Gemini koristite samo tako što napišete dve ili tri reči i očekujete da će pogoditi šta ste zamislili. Kao i kod drugih savremenih AI alata, kvalitetan rezultat najčešće počinje dobrim uputstvom.

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Kako da postavite pitanje koje Gemini zaista razume

Ne postoji jedna magična rečenica koju morate da naučite napamet. Mnogo je važnije da Geminiju objasnite šta želite da postignete, kome je rezultat namenjen i kakva pravila treba da poštuje.

Recimo da napišete:

„Napiši mi tekst o električnim automobilima.“

Gemini će morati sam da pretpostavi gotovo sve ostalo. Za koga je tekst, koliko treba da bude dug, da li želite novinarski članak, vodič ili objavu za društvene mreže, koje tržište vas zanima i koliko aktuelne informacije moraju da budu.

Mnogo precizniji zahtev bio bi:

„Napiši tekst od 1.200 reči o rastu prodaje električnih automobila u Evropi tokom 2026. Koristi samo proverljive podatke i jasno odvoji statistiku od procena. Tekst je namenjen širokoj publici, bez previše stručnih termina. U uvodu objasni šta se promenilo, a zatim obradi cene, prodaju i infrastrukturu za punjenje. Na kraju navedi izvore.“

U drugom slučaju Gemini dobija mnogo jasniji zadatak. Ne mora da pogađa šta korisnik želi, već može da se usredsredi na konkretan cilj.

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Formula koja može da popravi gotovo svaki prompt

Ako ne znate odakle da počnete, korisno je da razmišljate o četiri stvari: zadatak, kontekst, ograničenja i format.

Na primer:

„Analiziraj ovaj dokument. Kontekst je da pripremam poslovni sastanak. Izdvoji najvažnije brojke, pronađi moguće probleme i objasni ih jednostavnim jezikom. Nemoj izmišljati podatke koji nisu u dokumentu. Na kraju napravi kratak spisak pitanja koja treba da postavim na sastanku.“

Još jedna korisna stvar je da ne pokušavate sve da završite u jednom zahtevu. Ako pripremate ozbiljan tekst ili analizu, prvo možete tražiti da Gemini izdvoji činjenice, zatim da predloži strukturu, potom da pronađe rupe u argumentaciji i tek na kraju da napiše konačnu verziju. Drugim rečima, razgovor sa AI ne mora da izgleda kao pitanje i odgovor. Može da bude proces u kojem rezultat postepeno doterujete.

Gemini može da radi sa vašim dokumentima

Jedna od važnijih funkcija Geminija jeste rad sa fajlovima. Umesto da sadržaj PDF-a, prezentacije ili drugog dokumenta ručno kopirate u razgovor, možete ga dodati i tražiti od Geminija da ga analizira.

To može biti korisno za ugovore, poslovne izveštaje, istraživanja, beleške, prezentacije ili druge materijale. Kod većih dokumenata važna je i veličina konteksta koju nalog podržava: Google trenutno navodi do 1 milion tokena za Google AI Pro i Ultra, dok su limiti manji kod naloga bez AI plana.

Praktičan zahtev može da izgleda ovako:

„Pročitaj ovaj PDF. Izdvoji najvažnije zaključke, pronađi sve brojke koje se odnose na 2026. godinu i objasni šta one znače. Nemoj dodavati informacije koje ne postoje u dokumentu. Na kraju napravi tabelu sa ključnim podacima.“

To je mnogo korisnije od jednostavnog „sažmi PDF“, jer Gemini dobija jasne instrukcije šta da traži i kako da predstavi rezultat.

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Deep Research pretvara Gemini u istraživača

Ukoliko želite da istražite temu koja zahteva mnogo izvora, postoji Deep Research. Google navodi da ova funkcija može da koristi Google Search kao izvor, a korisnik može da doda i druge izvore, uključujući određene podatke iz Gmail-a ili Drive-a. Gemini najpre pravi plan istraživanja, koji možete da izmenite pre nego što istraživanje počne.

To je posebno korisno kada ne tražite odgovor na jedno konkretno pitanje, već želite da dobijete širu sliku.

Umesto:

„Kakvo je tržište polovnih automobila u Srbiji?“

možete napisati:

„Istraži tržište polovnih automobila u Srbiji tokom 2026. Koristi zvaničnu statistiku, relevantne industrijske izvore i pouzdane medije. Odvoji potvrđene podatke od procena i navedi izvore. Posebno obrati pažnju na cene, broj prodatih vozila i promene u odnosu na prethodnu godinu.“

Deep Research zatim pravi istraživački plan i obrađuje više izvora, a Google navodi da generisanje izveštaja obično traje nekoliko minuta.

Gems: Napravite svog „specijalistu“

Ako neki zadatak ponavljate iz dana u dan, nema mnogo smisla da svaki put pišete iste instrukcije.

Tu na scenu dolazi Gems, odnosno prilagođene verzije Geminija kojima možete zadati konkretne instrukcije. Google ih opisuje kao način da napravite pomoćnika za ponavljajuće zadatke ili određenu oblast, a u Gem možete dodati i fajlove koji će mu služiti kao dodatni kontekst.

Na primer, možete napraviti Gem za pisanje, drugi za učenje stranog jezika, treći za analizu poslovnih dokumenata ili četvrti za SEO.

Umesto da svaki put napišete „piši jednostavno, bez klišea, koristi kratke pasuse i obraćaj pažnju na činjenice“, te instrukcije možete unapred postaviti u Gem. Kada mu se sledeći put obratite, on već ima zadati okvir rada. Google čak omogućava da Gemini pomogne u formulisanju instrukcija za sam Gem, pa ne morate ni da budete stručnjak za pisanje promptova.

Canvas: od običnog razgovora do dokumenta, prezentacije ili aplikacije

Još jedna funkcija koju vredi upoznati je Canvas. Google navodi da u njemu možete zajedno sa Geminijem da pravite ili uređujete dokumente, aplikacije, prezentacije i kod, a rezultat možete dalje dorađivati kroz razgovor. Umesto da dobijete samo tekst u prozoru za razgovor, možete da radite na konkretnom materijalu i tražite izmene.

Na primer:

„Napravi prezentaciju od 10 slajdova o klimatskim promenama. Prvi slajd neka bude uvod, zatim podaci, grafikoni i zaključak. Koristi jednostavan jezik i jasno označi izvore.“

Ili:

„Napravi edukativni kviz od 15 pitanja na osnovu ovog dokumenta. Posle svakog pitanja prikaži tačan odgovor i kratko objašnjenje.“

Canvas upravo podržava ovakve scenarije, uključujući kreiranje kvizova i drugih formata.

Gemini može da se poveže sa Gmailom, Driveom i Calendarom

Za korisnike koji već žive u Google ekosistemu, jedna od zanimljivijih mogućnosti je povezivanje Geminija sa Google servisima. Kada je Google Workspace povezan, Gemini može da pomogne pri pronalaženju i sažimanju informacija iz Gmaila, Google Drivea i Google Docsa, kao i da radi sa Google Tasks, Keepom i Calendarom.

To znači da zahtev može da bude konkretniji od običnog pitanja.

Na primer:

„Pronađi u Gmailu poslednju prepisku o ovom projektu i sažmi šta je dogovoreno.“

Ili:

„Na osnovu mojih beleški iz Drivea napravi spisak zadataka za sledeću nedelju.“

Kod Calendar-a Gemini može da kreira, pronađe i uređuje događaje, mada postoje određena ograničenja, pa korisnik i dalje treba da proveri šta je zaista urađeno. Google izričito upozorava i da Gemini može da pruži zastarele ili netačne informacije, zbog čega važne podatke treba proveriti.

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Jedan dokument može da postane i audio razgovor

Ako imate dugačak dokument, prezentaciju ili istraživanje koje nemate vremena da čitate od početka do kraja, Gemini može da napravi Audio Overview, odnosno audio sadržaj u formi razgovora AI voditelja koji obrađuje materijal.

Google navodi da Audio Overviews mogu da se naprave iz dokumenata, slajdova, NotebookLM beležnica i Deep Research izveštaja, što otvara zanimljiv način korišćenja AI za učenje. Na primer, možete ubaciti materijal za ispit i zatražiti da od njega napravi audio pregled najvažnijih tema, a zatim slušati sadržaj dok šetate ili putujete.

Kako da ne napravite najčešću grešku sa Gemini-jem

Bez obzira na to koliko je AI napredovao, odgovor koji zvuči ubedljivo ne znači automatski da je tačan.

Kod aktuelnih vesti, cena, zakona, zdravstvenih informacija, finansija, tehničkih specifikacija i drugih važnih tema zato treba tražiti izvore i proveravati ključne tvrdnje. Google i sam upozorava da Gemini može da generiše netačne ili zastarele informacije.

Još važnije, nemojte mu samo reći „istraži sve“. Napišite koje izvore želite, koji vremenski period vas zanima, šta treba isključiti i kako da razlikuje činjenice od procena.

Na primer:

„Koristi podatke iz 2026. godine. Prednost daj zvaničnim izvorima. Ako podatak ne možeš da potvrdiš, nemoj ga predstavljati kao činjenicu. Za svaku važnu brojku navedi izvor.“

Takva instrukcija može značajno da promeni korisnost dobijenog rezultata.

Šta se zapravo isplati da zapamtimo

Sve u svemu, ne morate da znate stotine trikova za Gemini da biste ga koristili dobro. Mnogo je važnije da naučite da mu date dobar zadatak.

Recite šta pokušavate da uradite, objasnite kontekst, dodajte dokument ako je potreban, navedite ograničenja i tražite konkretan format. Ako je tema aktuelna, tražite proveru izvora. Ako isti zadatak ponavljate, razmislite o Gem-u. Ako radite sa velikim materijalom, pogledajte Canvas, Deep Research ili rad sa fajlovima.

A možda je najvažnije da ne očekujete da jedan prompt odmah proizvede savršen rezultat.

Dobar način rada izgleda ovako:

ideja → istraživanje → analiza → provera → dorada → finalni rezultat.

Upravo tu se vidi koliko se Gemini promenio. Od jednostavnog prozora za pitanja postao je deo mnogo šireg Google ekosistema, sa alatima za istraživanje, dokumente, personalizaciju, automatizaciju i kreiranje sadržaja. Ipak, koje će funkcije korisnik zaista imati zavisi od naloga, regiona, uređaja i pretplate, a Google navodi da se dostupnost i limiti mogu menjati.

Najbolji rezultat zato ne dobija onaj ko napiše najduži prompt, već onaj ko Gemini-ju najjasnije objasni šta želi da postigne.

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