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Ako ste do sada mislili da Gemini služi uglavnom za pitanja, pisanje tekstova i prevođenje, vreme je da upoznate njegovu zanimljiviju stranu, jer uz odgovarajuće dozvole može da radi sa Gmailom, Google Driveom i Docs-om, a na podržanim nalozima i sa Google Photos bibliotekom, pa potraga za onim jednim mejlom ili fotografijom od pre tri leta više ne mora da bude mala digitalna avantura.

Gmail više ne morate da pretražujete ručno

Kada povežete Google Workspace sa Geminijem, možete da tražite informacije iz Gmaila, uključujući sažimanje i pronalaženje određenih poruka. Recimo da ste razmenili 25 mejlova o putovanju, a sada se više ne sećate šta je na kraju dogovoreno, možete tražiti od Geminija da pronađe prepisku i izdvoji najvažnije informacije.

Može da pronađe i ono što piše u Docs-u

Gemini može da koristi povezane Google Workspace servise za pronalaženje i sažimanje informacija iz Google Docs-a i Drivea. Umesto da otvarate dokument po dokument, možete napisati, na primer: „Pronađi dokumente o projektu X i izdvoji najvažnije zaključke iz poslednjih verzija.“

Ovo je naročito praktično ako imate gomilu fajlova sa imenima poput „Final“, „Final2“, „Final_stvarno_final“ i „Final_nemoj_više_da_menjaš“. AI, srećom, ne mora da zna ko je kriv za takav haos.

Foto: Shutterstock

Može da radi i sa Google Driveom

Povezivanje sa Workspaceom omogućava Geminiju da pronalazi informacije iz Drivea i drugih podržanih servisa. Međutim, nije sve dozvoljeno: Google navodi da Gemini preko Workspace aplikacije ne može da pristupi slikama i video-snimcima koji su samo sačuvani u Driveu, niti može da upravlja organizacijom fajlova tako što će, recimo, praviti foldere ili premeštati dokumente.

A fotografije? Tu stvar postaje baš zanimljiva

Gemini može da traži fotografije, video-snimke i uspomene iz vaše biblioteke, a pretraga može da se zasniva na datumu, lokaciji, opisu sadržaja, licima koja su sačuvana u Google Photos-u ili kontekstu razgovora.

Možete, recimo, napisati: „Pronađi moje fotografije sa prošlog leta“, „Pokaži fotografije sa poslednjeg putovanja“ ili „Pronađi fotografije pejzaža“, što je idealno rešenje za ljude koji imaju nekoliko hiljada fotografija i više nemaju pojma gde se nalazi ona jedna slika koju traže. Nažalost, korisnici u Srbiji za ovu konkretnu funkciju još moraju da sačekaju.

Gemini može i da „čita“ informacije sa fotografija

Mogućnosti nisu ograničene samo na pronalaženje slike. Google navodi da Gemini, kada je povezan sa Google Photos, može da odgovara i na pitanja o informacijama koje se nalaze u fotografijama i video-snimcima. Tako možete pitati šta ste jeli tokom nekog putovanja ili koje ste stvari videli na poslednjem odmoru.

Drugim rečima, ako imate 8.000 fotografija u telefonu, a sećate se samo da je „negde bila ona slika sa ogromnom picom“, Gemini može da pomogne da je pronađete bez beskonačnog skrolovanja.

Google Gemini Foto: Shutterstock

Postoje i ograničenja

Google Photos povezivanje nije dostupno svima. Google trenutno navodi da je za ovu funkciju potreban lični Google nalog, da korisnik mora imati najmanje 18 godina i da funkcija zavisi od podržane zemlje ili teritorije. Takođe su potrebna određena podešavanja u Google Photos-u, uključujući Face Groups i procenu nedostajućih lokacija.

Postoje i ograničenja koja je lako prevideti. Gemini trenutno ne može preko Google Photos povezivanja da koristi ugrađene funkcije za uređivanje fotografija, da dodaje grupe lica ili lokacije u Photos-u, niti da pravi nove albume ili uređuje postojeće albume.

Slično tome, kod Google Workspacea ne treba očekivati da Gemini može da obavi baš svaku radnju koju biste mogli ručno u Gmailu, Docs-u ili Driveu. Google posebno navodi ograničenja u pristupu komentarima i slikama u Docs-u ili Gmailu.

Šta je sa privatnošću?

Kada povežete aplikacije, Gemini može da koristi podatke iz njih za personalizovanije odgovore, a Google navodi da se, u zavisnosti od podešavanja, mogu koristiti podaci poput mejlova, fajlova, događaja, fotografija i video-snimaka, kao i izvedeni podaci.

Google takođe navodi da se podaci iz povezanih aplikacija mogu koristiti za unapređivanje Googleovih usluga i obuku generativnih AI modela kada je uključena odgovarajuća aktivnost, uz posebna pravila za podatke iz povezanih aplikacija i ljudsku proveru. Zbog toga Google izričito savetuje da ne povezujete aplikacije koje sadrže poverljive informacije ako ne želite da takav sadržaj bude predmet odgovarajuće obrade ili pregleda.

Najvažnije: Gemini može da pogreši

Čak i kada ima pristup vašim podacima, Gemini nije nepogrešiv. Google upozorava da može da pruži zastarele ili netačne odgovore, pa kod važnih informacija treba proveriti izvore koje Gemini prikazuje uz odgovor. Zato ga je najbolje posmatrati kao veoma brzog pomoćnika, a ne kao čarobnjaka koji je upravo dobio ključeve od celog vašeg Google naloga.

Foto: Shutterstock

Kako sve ovo izgleda u praksi?

Kada povežete odgovarajuće servise, možete kombinovati različite vrste zahteva: pronaći mejl, sažeti dokument, proveriti šta imate u kalendaru ili pronaći određene fotografije. Google čak omogućava da u promptu navedete servis, na primer Gmail, Docs, Drive ili Google Photos, kako bi Gemini znao gde treba da traži informacije.

Umesto da vi budete detektiv koji skače iz jednog Google servisa u drugi, AI može da preuzme veliki deo tog dosadnog traženja i da vam informacije složi na jednom mestu, spremne za dalje korišćenje.

Na primer, ako se spremate za sastanak, možete tražiti da pronađe relevantnu prepisku i dokumente, izdvoji najvažnije dogovore i napravi kratak pregled onoga što treba da znate. Umesto deset minuta kopanja po mejlovima i fajlovima, dobijate početnu tačku za nekoliko trenutaka.

Naravno, kod važnih informacija i dalje treba proveriti originalni mejl ili dokument, ali je prednost očigledna: Gemini vam može pomoći da mnogo brže pronađete ono što već imate, umesto da trošite vreme na beskrajno pretraživanje.

Evo još korisnih uputstava o Google Geminiju:

Kompletan vodič za korišćenje Google Geminija u 2026: Otkrivamo vam kako da izvučete maksimum