KOJI SE VAMA POKAZAO KAO PAMETNIJI?

KOJI SE VAMA POKAZAO KAO PAMETNIJI?

Slušaj vest

ChatGPT i Gemini danas mogu da pomažu pri pisanju, učenju, istraživanju, radu sa dokumentima, analiziranju fotografija, planiranju i čitavom nizu drugih svakodnevnih zadataka. Međutim, kada ih stavite jednog pored drugog, postaje jasno da svaki ima svoje posebnosti.

Koji je bolji, mnogo više zavisi od toga šta tačno želite da uradite i koje servise svakodnevno koristite. Ako ste duboko u Google ekosistemu, Gemini ima zanimljivu prednost jer može da se poveže sa Gmailom, Driveom, Docsom, Calendarom i drugim Google servisima, dok ChatGPT nudi veoma širok skup alata za rad sa tekstom, fajlovima, slikama, istraživanjem i povezanim aplikacijama.

Foto: Shutterstock

Ako vam treba pomoć oko pisanja

Za svakodnevno pisanje oba AI asistenta mogu da budu veoma korisna. Možete im dati nekoliko rečenica i tražiti da od njih naprave mejl, objasne komplikovanu temu jednostavnijim jezikom, poprave stil ili preurede tekst tako da zvuči ozbiljnije, opuštenije ili kraće.

ChatGPT je posebno koristan kada želite da kroz više poruka doterujete tekst i postepeno objašnjavate šta želite da promenite. Možete krenuti od jedne rečenice, a završiti kompletnim tekstom, bez onog klasičnog „čekaj, gde sam ono beše sačuvao prvu verziju?“.

Gemini ima zanimljivu prednost ako živite u Google svetu

Ako vam se svakodnevica vrti oko Gmaila, Google Drivea, Docsa i Calendara, Gemini može da bude veoma praktičan. Google navodi da Gemini, uz odgovarajuće povezivanje i uslove, može da pronađe i sažme informacije iz Gmaila, Docsa i Drivea, kao i da radi sa Calendarom, Tasks i Keepom.

To znači da možete, na primer, da tražite da pronađe određenu informaciju iz mejlova ili da sažme dokument koji se nalazi na Drive-u, umesto da sami otvarate deset tabova i pokušavate da se setite u kom fajlu se nalazi ono što vam treba.

ChatGPT je veoma jak kada treba istraživati

ChatGPT ima svoju jaku funkciju Deep Research, namenjenu upravo složenijim istraživačkim zadacima. Ona može da koristi javni internet, učitane fajlove i podržane povezane aplikacije, a rezultat je strukturisan izveštaj sa citatima ili linkovima ka izvorima.

Ovo je posebno korisno kada pitanje nije „šta je ovo?“, već nešto poput: pronađi informacije iz više izvora, uporedi ih, izdvoji najvažnije podatke i objasni mi šta sve iz toga proizlazi. Za takve zadatke AI više nije samo chatbot, već svojevrsni pomoćnik za istraživanje.

ai chatbot Foto: Shutterstock

A šta je sa fotografijama?

Oba sistema mogu da rade sa slikama, ali na različite načine. ChatGPT može da analizira fotografije, grafikone, snimke ekrana i druge vizuelne materijale, a može i da generiše i menja slike na osnovu tekstualnih instrukcija.

Gemini je takođe snažno povezan sa Googleovim servisima, a Google postepeno uvodi i personalizovane mogućnosti koje mogu da koriste podatke iz Google Photos, ali dostupnost zavisi od zemlje, naloga i samog programa. Google izričito navodi da se pojedine mogućnosti sa Google Photos uvode postepeno i nisu dostupne svima.

Ko je praktičniji za dokumente?

Ako svakog dana radite sa PDF fajlovima, prezentacijama, tekstovima ili drugim dokumentima, ChatGPT omogućava da fajl ubacite direktno u razgovor i zatim tražite sažetak, izdvajanje podataka ili odgovore zasnovane na njegovom sadržaju.

Gemini, sa druge strane, ima veoma prirodnu vezu sa Google Driveom. Google navodi da Gemini u Driveu može da sažima fajlove i foldere, pronalazi fajlove pomoću AI funkcija i radi sa informacijama iz više dokumenata.

Foto: Shutterstock

Ko bolje razume vaš svakodnevni kontekst?

Tu Gemini ima jednu veoma zanimljivu mogućnost. Google razvija Personal Intelligence, pomoću koje Gemini, kod korisnika kojima je funkcija dostupna i koji povežu odgovarajuće aplikacije, može da koristi informacije iz različitih Google servisa kako bi odgovori bili personalizovaniji.

Sa druge strane, ChatGPT takođe podržava povezane aplikacije, a neke od njih mogu da posluže kao izvori informacija u razgovoru i pri Deep Research zadacima. Dostupnost zavisi od aplikacije, naloga i dozvola.

Pa ko je onda bolji za svakodnevne zadatke?

Da rezimiramo, ako svakodnevno koristite Gmail, Google Calendar, Drive i Docs, Gemini ima vrlo praktičnu prednost baš zbog svoje povezanosti sa Google ekosistemom. Može da bude naročito zgodan kada želite da pronađete informacije koje su već negde u vašim Google servisima.

Ako vam je važnije pisanje, detaljno istraživanje, rad sa različitim fajlovima, analiza sadržaja i kombinovanje više vrsta zadataka u jednom razgovoru, ChatGPT nudi veoma širok paket mogućnosti. Njegov Deep Research, rad sa fajlovima, slikama, projektima i povezanim aplikacijama napravljen je upravo za takve scenarije.

Nije stvar samo u tome ko je „pametniji“

Najzanimljivije je što se razlika između ChatGPT-a i Geminija sve manje svodi na klasično pitanje „ko daje bolji odgovor“. Moramo vam reći da su oba sistema postala mnogo više od običnog četovanja sa AI-em, pa će korisniku koji živi u Google svetu neke Gemini mogućnosti biti prirodnije, dok će nekome ko želi univerzalnog pomoćnika za pisanje, istraživanje, fajlove i različite alate više odgovarati način na koji je organizovan ChatGPT.

U praksi, zato nije loša ideja koristiti oba. Jedan može da bude vaš pomoćnik za Gmail, Drive i Calendar, a drugi za istraživanje, pisanje i rad na većim projektima. Realno, najbolji AI je onaj koji vam u tom trenutku uštedi najviše vremena, a ne onaj sa najglasnijim marketingom.

Evo još korisnih uputstava o Google Geminiju:

Kompletan vodič za korišćenje Google Geminija u 2026: Otkrivamo vam kako da izvučete maksimum