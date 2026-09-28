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Upravo tu Perplexity pokušava da napravi razliku. Ovaj AI alat je napravljen prvenstveno kao AI pretraživač i istraživački asistent. Umesto klasične stranice sa desetinama rezultata, Perplexity pretražuje web, pronalazi relevantne informacije i sastavlja odgovor uz citate koji vode do izvora.

Još važnije, u 2026. godini Perplexity više nije samo alat za brzo pronalaženje odgovora. Kroz Pro Search, Deep Research, rad sa fajlovima i druge funkcije može da se koristi za ozbiljno istraživanje, analizu tržišta, posao, učenje i pripremu sadržaja.

Evo kako da iz njega izvučete maksimum.

Foto: Shutterstock

Šta je zapravo Perplexity?

Najjednostavnije objašnjenje glasi: ChatGPT je prvenstveno AI asistent, Google je pretraživač, a Perplexity pokušava da spoji pretragu i AI odgovor.

Postavite pitanje, a Perplexity pretražuje aktuelni web, pronalazi relevantne izvore i sažima informacije u odgovor. Uz odgovor prikazuje citate, tako da možete da otvorite izvor i proverite odakle je određena tvrdnja došla.

To je posebno korisno za pitanja na koja odgovor zavisi od trenutnih informacija. Na primer:

„Koji su najnoviji AI alati za video produkciju u 2026. godini?“

Umesto da se oslanjate samo na ranije naučene informacije modela, Perplexity može da pretraži aktuelne izvore.

Isto važi za:

najnovije vesti

cene proizvoda

nove proizvode i modele

istraživanja

kompanije

tržišne trendove

putovanja

tehnologiju

konkurenciju

naučne radove.

Obična pretraga nije isto što i Pro Search

Jedna od važnih stvari koje treba razumeti jeste da Perplexity ima različite nivoe istraživanja.

Kod obične pretrage cilj je brz odgovor.

Pro Search je namenjen složenijim pitanjima. Prema Perplexityju, ova funkcija obavlja više pretraga, koristi različite vrste izvora i sintetizuje informacije u detaljniji odgovor sa direktnim citatima.

Zato nemojte isto koristiti za pitanje:

"Koji je glavni grad Francuske?"

i:

"Kako se evropsko tržište pametnih telefona promenilo tokom 2026. i koji proizvođači trenutno povećavaju tržišni udeo?"

Za drugo pitanje ima više smisla koristiti napredniji način pretrage.

Perplexity takođe omogućava fokusiranje pretrage na različite vrste sadržaja, uključujući web, akademske izvore, finansije i sopstvene fajlove.

Foto: Shutterstock

Deep Research je najzanimljivija funkcija

Ako je običan Perplexity digitalni istraživač, Deep Research je verzija za mnogo ozbiljnije zadatke. Umesto jednog kratkog odgovora, možete mu dati kompleksan problem i tražiti da sprovede istraživanje. Perplexity navodi da Deep Research samostalno obavlja desetine pretraga, čita veliki broj izvora i sastavlja sveobuhvatan izveštaj.

Na primer, umesto:

"Koji su trendovi u AI industriji?"

možete napisati:

"Istraži najveće trendove u AI industriji tokom 2026. Koristi prvenstveno zvanične izvore kompanija, relevantne industrijske izveštaje, akademske izvore i pouzdane poslovne medije. Za svaki trend navedi dokaze, kompanije koje ga pokreću i potencijalne posledice za tržište. Na kraju izdvoji pet najvažnijih zaključaka.“

Rezultat je mnogo bliži istraživačkom izveštaju nego klasičnom odgovoru chatbot-a.

Najvažniji trik: tražite primarne izvore

Perplexity će vam prikazati izvore, ali to ne znači da treba slepo verovati svakom rezultatu. Ako istražujete novu funkciju neke kompanije, tražite: "Koristi prvenstveno zvanične izvore kompanije.“

Ako istražujete naučnu temu: "Prioritet daj originalnim akademskim radovima i institucijama.“

Ako istražujete finansije:"Koristi primarne finansijske izvore i relevantne regulatorne dokumente gde su dostupni.“

To je posebno važno jer AI može pravilno da sažme pogrešan ili nepouzdan izvor. Perplexity i sam preporučuje proveru izvora iza odgovora.

Foto: Shutterstock

Perplexity odličan za istraživanje konkurencije

Ovo je jedna od praktičnih upotreba za marketing, biznis i sadržaj.

Recimo da imate turistički portal i želite da analizirate konkurenciju.

Umesto da ručno otvarate deset sajtova, možete zadati:

"Analiziraj sadržaj koji su vodeći turistički portali objavili tokom poslednjih 30 dana. Izdvoji teme koje se najčešće pojavljuju, teme sa najvećim potencijalom za interesovanje publike, formate naslova i teme koje su konkurenti zanemarili.“

Za još konkretniji rezultat:

"Uporedi ova četiri konkurentska sajta. Pronađi teme koje su sva četiri pokrivala, teme koje pokrivaju samo neki od njih i potencijalne content gapove."

Perplexity je upravo ovakve zadatke navodio među primerima korišćenja Deep Research funkcije, uključujući SEO strategiju, trendove, konkurentski sadržaj i content gap analizu.

Možete mu dati svoje fajlove

Perplexity nije ograničen samo na internet.

Možete mu dati sopstvene fajlove i tražiti da ih analizira zajedno sa informacijama sa weba. Perplexity navodi podršku za upload fajlova, a plaćeni planovi imaju veće limite za fajlove i analizu.

Recimo da imate:

Excel tabelu prodaje

PDF izveštaj

prezentaciju

istraživanje tržišta

konkurentsku analizu

interni dokument.

Možete napisati:

"Analiziraj ovaj dokument i uporedi njegove zaključke sa aktuelnim informacijama sa interneta. Izdvoji gde se podaci poklapaju, gde postoje razlike i koje informacije treba dodatno proveriti."

To je mnogo moćnije od običnog "sažmi ovaj PDF".

Perplexity Foto: Shutterstock

Napravite svoje istraživačke prostore

Ako stalno istražujete istu temu, nema potrebe da svaki put krećete od nule.

Perplexity omogućava organizovanje rada kroz Spaces, gde možete čuvati instrukcije, fajlove i izvore za ponovljena istraživanja.

Na primer, možete napraviti prostor:

"AI industrija"

i u njega dodati:

pravila za istraživanje

relevantne kompanije omiljene izvore prethodne analize dokumente sopstvene beleške.

Sledeći put možete samo nastaviti istraživanje u istom kontekstu.

To je posebno korisno novinarima, istraživačima, marketing timovima i ljudima koji rade dugoročne projekte.

Koliko košta Perplexity i da li vam treba Pro?

Za osnovnu upotrebu postoji besplatni Standard plan. Perplexity trenutno navodi i Pro, Max i druge planove, pri čemu se razlikuju limiti za Pro Search, Research, modele, fajlove i druge napredne funkcije.

Za nekoga ko samo povremeno želi da postavi pitanje, besplatna verzija može biti dovoljna.

Ako svakodnevno istražujete teme, radite sa velikim brojem izvora, koristite napredne modele ili često analizirate fajlove, plaćeni plan ima više smisla zbog većih limita i dodatnih funkcija.

Drugim rečima, nije poenta da plaćate još jedan AI alat samo zato što postoji.

Poenta je da razumete za koji tip posla je koji alat najkorisniji.

Aktuelna cena Perplexity Pro je 20 dolara mesečno ili 200 dolara godišnje.

Koji AI je najbolji za ovaj konkretan zadatak? - to je pitanje koje bi trebalo da postavljamo Foto: Shutterstock

ChatGPT, Gemini ili Perplexity?

Ne morate da izaberete samo jedan. U praksi mogu da imaju različite uloge.

Perplexity je posebno koristan kada vam je prioritet:

istraživanje interneta

aktuelne informacije

veliki broj izvora

citati

konkurentska analiza

istraživanje tržišta

provera činjenica.

ChatGPT može biti koristan kada želite:

rad kroz duži razgovor

pisanje i uređivanje

analizu problema

brainstorming

rad sa projektima

različite vrste AI zadataka u jednom okruženju.

Gemini može biti posebno interesantan korisnicima koji intenzivno koriste Google ekosistem i njegove povezane AI funkcije.

Najvažnije je zato da ne razmišljate samo u kategoriji:

"Koji je najbolji AI?"

Mnogo korisnije pitanje je:

"Koji AI je najbolji za ovaj konkretan zadatak?"

Foto: Shutterstock

Najbolji način da koristite Perplexity

Nemojte mu postavljati samo: "Šta se dešava sa AI industrijom?"

Dajte mu posao. Recite mu šta istražujete, koji period vas zanima, kakve izvore želite, šta treba da proveri i u kom formatu želite rezultat.

Na primer:

"Istraži razvoj AI industrije u Evropi tokom 2026. Koristi prvenstveno zvanične izvore kompanija, Evropsku komisiju, regulatorna dokumenta, akademske radove i relevantne poslovne medije. Izdvoji 10 najvažnijih događaja, objasni zašto su važni i napravi hronološku vremensku liniju. Uz svaku tvrdnju navedi izvor."

To je ogromna razlika u odnosu na običnu pretragu.

Perplexity tada ne koristite kao još jedan chatbot. Koristite ga kao AI istraživača koji vam pomaže da pronađete, povežete i proverite informacije sa interneta.

A upravo tu leži njegova najveća vrednost u 2026. godini.

10 promptova za Perplexity koje možete odmah kopirati

1. Za brzo istraživanje

Istraži ovu temu koristeći najnovije dostupne informacije. Sažmi ključne činjenice i navedi izvore uz svaku važnu tvrdnju.

2. Za ozbiljno istraživanje

Uradi detaljno istraživanje ove teme. Koristi najmanje više različitih pouzdanih izvora, daj prednost primarnim izvorima i jasno odvoji činjenice od procena.

3. Za konkurenciju

Analiziraj ove konkurente i uporedi njihove proizvode, cene, ključne funkcije, ciljnu publiku i glavne prednosti. Na kraju izdvoji razlike koje su najvažnije za kupca.

4. Za SEO

Istraži ovu temu iz SEO ugla. Pronađi aktuelne teme, pitanja korisnika, konkurentske članke i content gapove. Predloži 10 tema koje imaju potencijal za organski saobraćaj.

5. Za proveru tvrdnje

Proveri ovu tvrdnju koristeći pouzdane izvore. Pronađi dokaze koji je podržavaju i dokaze koji joj protivreče. Na kraju jasno napiši šta se može potvrditi, a šta ne.

6. Za kupovinu proizvoda

Uporedi ove proizvode koristeći aktuelne informacije. Analiziraj cenu, specifikacije, funkcije, recenzije i najčešće probleme koje korisnici navode. Navedi izvore i datum kada je moguće.

7. Za tržišno istraživanje

Analiziraj ovo tržište tokom poslednjih 12 meseci. Pronađi glavne trendove, ključne kompanije, promene u potražnji i najvažnije faktore koji utiču na tržište.

8. Za akademsko istraživanje

Pronađi relevantne akademske radove o ovoj temi. Prioritet daj originalnim istraživanjima i preglednim radovima. Za svaki rad navedi glavne zaključke i ograničenja.

9. Za putovanje

„Istraži ovu destinaciju za putovanje od [DATUM] do [DATUM]. Pronađi aktuelne informacije o prevozu, smeštaju, cenama, atrakcijama i lokalnim pravilima. Navedi izvore i posebno izdvoji informacije koje se često menjaju.“

10. Za novinarsko istraživanje