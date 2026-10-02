Slušaj vest

ChatGPT može da napiše tekst, analizira podatke, objasni komplikovanu temu, pomogne oko posla ili osmisli ideje, ali kvalitet odgovora u velikoj meri zavisi od toga kako mu postavite pitanje. Jedna kratka rečenica često neće dati isti rezultat kao precizno formulisan zahtev sa dovoljno konteksta.

Dobra vest je da za kvalitetniji odgovor ne morate da znate komplikovane tehnike. Dovoljno je da ChatGPT jasno objasnite šta želite, kome je odgovor namenjen, koje informacije ima na raspolaganju i kako želite da rezultat izgleda.

Evo sedam jednostavnih pravila koja mogu značajno da poboljšaju odgovore.

Foto: ChatGPT

1. Nemojte samo postaviti pitanje – objasnite šta želite da postignete

Jedna od najčešćih grešaka je postavljanje previše opšteg pitanja.

Na primer: Napiši mi CV.

ChatGPT će pokušati da pomogne, ali nema dovoljno informacija da zna kakav CV želite, za koju poziciju konkurišete i koje iskustvo treba da istakne. Mnogo precizniji zahtev bio bi:

"Želim da konkurišem za Product Manager poziciju. Imam osam godina iskustva u digitalnom marketingu i vođenju projekata. Napravi CV koji naglašava upravljanje proizvodima, analitiku, rad sa timovima i rezultate. Neka bude na engleskom i prilagođen ATS sistemima".

U drugom primeru ChatGPT dobija cilj, kontekst i ograničenja. Zbog toga može da napravi odgovor koji je mnogo bliži onome što korisnik zaista želi.

Praktično pravilo je jednostavno: nemojte samo reći šta vam treba – objasnite za šta ćete rezultat koristiti.

2. Dajte ChatGPT-u što više relevantnog konteksta

Kontekst je jedna od najvažnijih stvari kada želite precizan odgovor. Ako pitate: "Napiši objavu za Instagram" - nedostaje mnogo informacija. O kom proizvodu je reč? Ko je publika? Da li želite prodajni ili informativni ton? Da li objava treba da bude kratka? Postoje li reči koje ne želite da koristite?

Umesto toga, možete napisati: "Napiši Instagram objavu za novi restoran u Beogradu. Ciljna grupa su ljudi od 25 do 40 godina. Restoran je moderan, ali ne formalan. Promovišemo novi meni za večeru. Tekst treba da bude kratak, prirodan i bez klišea poput gastronomsko putovanje. Dodaj poziv da rezervišu sto."

Što je kontekst relevantniji, manje ćete vremena potrošiti na naknadno ispravljanje odgovora. Ipak, ne znači da treba ubaciti baš sve informacije koje imate. Najkorisnije su one koje direktno utiču na rezultat.

Foto: Shutterstock

3. Recite mu u kom formatu želite odgovor

Čak i kada ChatGPT zna šta treba da uradi, rezultat može biti nepraktičan ako mu ne kažete kako želite da izgleda.

Na primer, umesto: "Analiziraj ovaj proizvod", možete napisati:

"Analiziraj proizvod u tabeli sa kolonama: funkcije, prednosti, nedostaci, ciljna grupa i cena. Na kraju izdvoji tri najvažnija zaključka".

Možete tražiti gotovo bilo koji format: tabelu, listu, kratak sažetak. Ovo je posebno korisno kada ChatGPT koristite za posao. Ako rezultat treba odmah da prebacite u dokument, prezentaciju ili email, navedite to unapred.

4. Dajte mu primer onoga što smatrate dobrim rezultatom

Ako imate primer teksta, naslova ili odgovora koji vam se dopada, pošaljite ga ChatGPT.

Na primer: "Želim da napišeš članak u sličnom stilu kao ovaj primer. Neka bude informativan, ali dovoljno zanimljiv. Nemoj kopirati formulaciju".

Primer može biti još korisniji kada želite određeni stil pisanja. Možete dati postojeći tekst i reći:

"Ovo je primer tona koji želim. Analiziraj njegov stil, a zatim napiši novi tekst na drugu temu koristeći sličan nivo formalnosti i strukturu.". Na taj način ne morate pokušavati da precizno opišete stil rečima. Pokazujete mu šta pod tim stilom podrazumevate.

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

5. Ako je zadatak komplikovan, podelite ga na korake

Kada od ChatGPT-a tražite da uradi veliki broj stvari odjednom, rezultat može biti neujednačen. Recimo da želite da pokrenete novi sajt. Umesto: "Napravi mi kompletnu SEO strategiju za sajt." možete zadatak podeliti:

"Prvo analiziraj ciljnu publiku i moguće kategorije." Zatim: "Na osnovu toga napravi listu od 30 ključnih tema." A potom: "Grupiši teme u kategorije i napravi content cluster."

Na kraju: "Odredi prioritete za prva tri meseca i objasni zašto".

Prednost ovakvog pristupa je što možete da proverite svaki korak pre nego što nastavite dalje. Kod kompleksnih projekata ChatGPT može da bude mnogo korisniji ako ga koristite kao saradnika kroz više koraka, a ne kao alat kome jednom napišete ogroman zahtev i očekujete gotov rezultat.

6. Tražite od ChatGPT-a da prvo postavi pitanja

Ovo je jedan od najkorisnijih trikova kada sami niste sigurni da li ste dali dovoljno informacija.

Umesto da odmah tražite konačan rezultat, napišite:

"Pre nego što odgovoriš, postavi mi najviše pet pitanja koja su ti potrebna da bi napravio što kvalitetniji rezultat."

ChatGPT će prvo pokušati da identifikuje šta nedostaje. Na primer, ako želite poslovni plan, može da vas pita o budžetu, ciljnoj grupi, tržištu, poslovnom modelu i vremenskom okviru. Ovaj pristup je naročito koristan kada imate samo ideju, ali još nemate potpuno definisan zadatak.

Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina Foto: Shutterstock

7. Nemojte prihvatiti prvi odgovor kao konačan

Jedna od najvećih prednosti razgovora sa ChatGPT jeste mogućnost da nastavite da ga usmeravate. Ako je odgovor dobar, ali nije dovoljno precizan, ne morate da počinjete novi razgovor. Možete napisati:

"Skrati za 30 odsto, ali zadrži ključne informacije". Ili: "Ovo je previše generički. Dodaj konkretne primere".

Razgovor sa AI modelom zato više liči na uređivanje i saradnju nego na klasičnu pretragu interneta.

Loše i dobro pitanje za ChatGPT

Razlika između nepreciznog i kvalitetnog upita može da izgleda ovako.

Loš prompt: "Napiši članak o veštačkoj inteligenciji."

Bolji prompt: "Napiši informativni članak na srpskom jeziku o tome kako početnici mogu da koriste veštačku inteligenciju u svakodnevnom radu. Tekst je namenjen širokoj publici i treba da bude razumljiv ljudima koji nemaju tehničko znanje. Objasni pet konkretnih načina upotrebe i za svaki dodaj praktičan primer. Nemoj koristiti nepotrebne tehničke termine. Struktura treba da ima uvod, pet podnaslova i zaključak."

U drugom slučaju model zna temu, publiku, cilj, strukturu i ograničenja.

Foto: Shutterstock

Kako napraviti dobar ChatGPT prompt?

Ne postoji jedna magična formula koja garantuje savršen odgovor, ali možete koristiti jednostavan okvir:

KONTEKST + CILJ + ZADATAK + OGRANIČENJA + FORMAT

Važno: ChatGPT može da pogreši

Čak i kada je prompt veoma precizan, odgovor ne treba automatski prihvatiti kao činjenicu.

AI modeli mogu da naprave grešku, pogrešno protumače pitanje ili daju zastarelu informaciju. Kada su u pitanju važne odluke, finansije, zdravlje, pravo ili aktuelne informacije, podatke treba dodatno proveriti u pouzdanim izvorima.

Zato je korisno da ChatGPT-u tražite i sledeće: "Ako nisi siguran u neku informaciju, jasno označi šta treba proveriti." Na taj način ne koristite AI samo za generisanje odgovora, već i kao alat za strukturiranje problema i proveru sopstvenog razmišljanja.

Formula koju možete odmah da koristite

Sledeći put kada otvorite ChatGPT, pokušajte da svoj zahtev napišete ovim redosledom:

1. Ko sam / koji je kontekst?

2. Šta želim da postignem?

3. Šta tačno treba da uradiš?

4. Koja pravila ili ograničenja moraš da poštuješ?

5. Kako želim da izgleda odgovor?

Ne morate svaki put koristiti svih pet elemenata. Kod jednostavnog pitanja dovoljne su jedna ili dve rečenice. Ali kada je zadatak složen, ova struktura može značajno da poboljša rezultat. ChatGPT nije samo mesto na kojem postavite pitanje i čekate odgovor. Što preciznije objasnite problem koji pokušavate da rešite, veća je šansa da ćete dobiti rezultat koji zaista možete da upotrebite.