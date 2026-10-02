Slušaj vest

ChatGPT dobija sve više mogućnosti za rad sa računarom, ali to ne znači da veštačka inteligencija automatski vidi sve što radite. Evo šta zapravo rade Computer History i Computer Use.

Kako ChatGPT postaje deo svakodnevnog rada na računaru, sve češće se postavlja pitanje privatnosti: da li ChatGPT u svakom trenutku može da vidi šta se nalazi na ekranu?

Odgovor zavisi od funkcije koju koristite

OpenAI je razdvojio dve različite mogućnosti – Computer History, koji beleži određene događaje tokom rada kako bi ChatGPT mogao da nastavi kontekst, i Computer Use, koji omogućava AI sistemu da aktivno koristi računarski interfejs.

Foto: ChatGPT

Computer History ne snima ekran

Computer History je opcionalna funkcija ChatGPT aplikacije za macOS koja omogućava ChatGPT-u i Codexu da koriste odabrani kontekst iz aplikacija i sajtova koje korisnik uključi.

Važna stvar je da Computer History ne pravi screenshotove niti snima ekran. Prema OpenAI-ju, funkcija beleži događaje interakcije, a ne snimke ekrana, video, mikrofon ili sistemski zvuk. Privatno pregledanje takođe nije uključeno.

Funkcija je isključena po podrazumevanim podešavanjima. Korisnik može da je pauzira, bira koje aplikacije i sajtove uključuje i pregleda ili obriše stavke iz istorije. Kod Business i Enterprise naloga dodatnu kontrolu ima administrator radnog prostora.

Drugim rečima, Computer History je namenjen pamćenju konteksta vašeg rada, a ne neprekidnom snimanju ekrana.

Foto: Shutterstock

Computer Use je potpuno drugačija stvar

Computer Use ima mnogo aktivniju ulogu.

Ova tehnologija omogućava AI agentu da radi sa računarskim interfejsom kako bi izvršio zadatak – na primer da pronađe određeni element, klikne na njega, unese tekst ili obavi niz radnji u aplikaciji.

Zbog toga je važno razlikovati dve stvari:

Computer History = beleženje interakcija radi konteksta

Computer Use = aktivno korišćenje računarskog interfejsa radi izvršavanja zadatka

Kod Computer Use sistem mora da dobije odgovarajući pristup računaru i interfejsu. To nije funkcija koja jednostavno znači da ChatGPT „gleda vaš ekran“ sve vreme.

Da li ChatGPT onda može da vidi šta radite?

Ne treba mešati mogućnost da AI pristupi određenom sadržaju kada mu je to omogućeno sa tvrdnjom da ChatGPT neprekidno prati ceo računar.

Kod Computer History funkcija je opcionalna i korisnik kontroliše koje aplikacije i sajtove uključuje. OpenAI navodi da se ne beleže screenshotovi, snimci ekrana, mikrofon ili sistemski zvuk.

Kod aktivnih funkcija kao što je Computer Use situacija je drugačija: AI mora da dobije mogućnost da radi sa računarskim interfejsom kako bi mogao da izvrši zadatak.

Zato je ključno pitanje koju funkciju ste uključili i koje ste dozvole dali, a ne samo da li imate instaliran ChatGPT.

Foto: Shutterstock

Šta korisnik može da kontroliše?

Kod Computer History korisnik može da pauzira funkciju, bira uključene aplikacije i sajtove i pregleda ili briše sačuvane stavke istorije. Kod poslovnih naloga administrator može prethodno da kontroliše da li će funkcija uopšte biti dostupna članovima radnog prostora.

To je posebno važno ako ChatGPT koristite na poslovnom računaru.

Pre nego što uključite bilo koju funkciju koja može da koristi kontekst sa računara, proverite **šta je uključeno, kojim aplikacijama je pristup dozvoljen i koje kontrole ima administrator**.

Najvažnije: ChatGPT nije automatski „prozor u vaš računar“

Sama činjenica da imate instaliran ChatGPT na računaru ne znači da AI automatski vidi sve što radite.

OpenAI je funkcije za rad sa računarom podelio prema njihovoj nameni. Computer History služi za kontekst i beleži interakcione događaje, dok Computer Use omogućava aktivno izvršavanje zadataka preko računarskog interfejsa.