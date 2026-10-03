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U pitanju je vojno pismo iz marta 1809. godine, koje više od dva veka niko u istorijskim arhivima nije uspeo potpuno da pročita. Dokument je decenijama zbunjivao istoričare koji su pokušavali da dokuče šta se krije iza čudnih simbola.

Ko je poslao pismo i zašto?

Iako ga mnogi zovu „Napoleonovo pismo“, zapravo ga je poslao njegov pastorak Eugen de Boharne po direktnim Napoleonovim uputstvima. Poruka je bila upućena francuskom generalu Ogistu de Marmonu uoči velikog i opasnog pohoda protiv Austrije. U tom trenutku Francuskoj je bila neophodna apsolutna tajnost vojnih planova.

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Ovaj dokument je imao oko 1.300 simbola poređanih u 24 reda, a sastojao se od mešavine brojeva, slova i crteža. Korišćen je takozvani homofonični šifrat, što znači da se isto slovo pisalo na više različitih načina kako bi se zavarali špijuni. Pošto je originalni ključ za prevod davno izgubljen, pismo je ostalo prava zagonetka.

Kako se inženjer sajber-bezbednosti umešao u priču

Karter Čerč, inženjer sajber-bezbednosti zaposlen u kompaniji „Sajntinelon“, nikada ranije nije proučavao istorijske šifre. Međutim, nakon što je video uspešan eksperiment sa dešifrovanjem poruka nemačke Enigme iz Drugog svetskog rata, rešio je da primeni sličnu logiku. Uzeo je digitalnu kopiju ovog francuskog pisma i rešio da testira napredni AI sistem.

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Četiri sata skeniranja i šest sati posla

Inženjer je iskoristio moć moderne veštačke inteligencije kako bi ubrzao proces prepoznavanja uzoraka. Možda zvuči neverovatno, ali algoritam je uspeo da poveže sve simbole i prevede tekst na francuski jezik za otprilike šest sati efektivnog rada. Tamo gde bi ljudima trebale godine mukotrpnog računanja, mašina je odradila deo posla za tren oka.

Šta se krilo u prevedenom tekstu?

Kada su slova konačno legla na svoje mesto, ispostavilo se da pismo sadrži detaljne izveštaje o pozicijama trupa širom Evrope. Između ostalog, pisalo je o kretanju snaga u Italiji, Nemačkoj i Poljskoj, kao i o tome da Rusi spremaju akciju protiv Austrije. U poruci se nalazila i oštra motivaciona poruka generalu da ga ne uplaši neprijateljska gomila na terenu.

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Odgovor koji je promenio tok bitke

Ove informacije stigle su u pravo vreme i bile su od presudnog značaja za francusku vojsku. Zahvaljujući planovima iz ove poruke, trupe generala Marmona uspešno su se spojile sa glavnim Napoleonovim snagama. One su ubrzo odigrale ključnu ulogu u bici kod Vagrama, gde je Austrija pretrpela težak poraz.

Zbog vrhunski odrađenog zadatka na terenu i primene strategije iz ove tajne poruke, general Marmon je ubrzo nagrađen. Napoleon ga je unapredio i dodelio mu prestižnu titulu maršala Francuske. Pismo je tako direktno uticalo na istorijske događaje i prekretnice u Evropi tog vremena.

Ovaj slučaj je postao viralan na internetu jer savršeno ilustruje kako tehnologija može da reši probleme koji su mučili eksperte vekovima. Prikazuje idealan spoj savremenih algoritama i ljudske radoznalosti, dokazujući da veštačka inteligencija nije tu samo da piše tekstove, već i da otključava zaboravljene arhive.

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Da li AI preuzima posao istoričarima?

Mnogi su se zapitali da li će pametni algoritmi sada potpuno zameniti arhiviste i istoričare. Odgovor stručnjaka je jasan – neće. Veštačka inteligencija je ovde poslužila samo kao moćan alat koji je odradio matematički deo posla, dok su istorijski kontekst i potvrda tačnosti ostali u rukama stručnjaka.

Ovaj uspešan poduhvat otvorio je vrata za rešavanje hiljada drugih zakopanih tajni koje skupljaju prašinu po svetskim muzejima. Sada kada znamo da algoritam može da sredi gomilu čudnih simbola za nekoliko sati, stručnjaci planiraju da puste AI na druge nerasvetljene istorijske dokumente.