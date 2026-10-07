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Ruski naučnici pripremili su „Kentaur manifest“, dokument posvećen promenama koje veštačka inteligencija donosi nauci i univerzitetskom obrazovanju. Manifest je objavljen u časopisu „Visoko obrazovanjeu Rusiji“, a polazi od problema koji postaje sve vidljiviji kako AI sistemi postaju sposobniji: veštačka inteligencija može veoma brzo da proizvede jednostavan odgovor, dok je nauci potrebno mnogo više vremena da dođe do znanja koje je stvarno potkrepljeno istraživanjem.

Upravo ta razlika u brzini može da postane ozbiljan problem. Naučnici ukazuju da se društveni fenomeni koje istraživači pokušavaju da objasne mogu promeniti čak i pre nego što se jedno istraživanje završi. AI tada već može da ponudi odgovor na pitanje koje nauka još proučava. Ruski autori zato upozoravaju da nije dovoljno samo ubrzavati korišćenje novih tehnologija, već je potrebno pronaći način da se brzina AI-ja spoji sa proverom i kvalitetom naučnog rada.

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Naučnici upozoravaju

Posebna pažnja u manifestu posvećena je humanističkim i društvenim naukama. Ruski naučnici upozoravaju da ove oblasti rizikuju da izgube inicijativu u objašnjavanju ljudi i društva ukoliko ne uspeju da prate promene koje donosi veštačka inteligencija. Problem, prema njihovom viđenju, nije samo u tome što AI može brže da obradi informacije, već i u tome što bi mogao da utiče na način na koji se ljudi i društvene pojave opisuju.

Tu se otvara još jedno važno pitanje: kontrola nad jezikom kojim se opisuju ljudi i društvo. Ako AI sve češće proizvodi odgovore i objašnjenja o društvenim pojavama, humanističke i društvene nauke morale bi da pronađu način da zadrže svoju ulogu u njihovom tumačenju. Autori manifesta zato ne predlažu da se tehnologija jednostavno odbaci, već da se istraživanja ubrzaju uz očuvanje standarda koji omogućavaju da se dobijeni rezultati proveravaju.

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Čovek i AI

Kao odgovor na ovaj problem, ruski naučnici predlažu organizovanu saradnju ljudi i veštačke inteligencije. Njihova ideja je da se AI koristi kao deo istraživačkog procesa, a ne samo kao pomoćni alat koji daje odgovore. U takvom modelu čovek i AI zajedno učestvuju u stvaranju novog znanja, pri čemu tehnologija može da ubrza delove posla koji bi ljudima oduzeli mnogo više vremena.

Manifest ide i korak dalje. Prema predlogu autora, znanje koje nastane radom tima „čovek+ veštačka inteligencija“ trebalo bi da ima isti naučni status kao znanje koje su stvorili ljudi, ali samo ako su ispunjena jasna pravila. Mora biti otkriveno kako je istraživač koristio AI, dobijeni rezultati moraju biti provereni, a osoba koja stoji iza istraživanja mora prihvatiti odgovornost za konačan rezultat. Time se pokušava napraviti razlika između stvarne saradnje čoveka i AI i nekritičkog prihvatanja onoga što je mašina proizvela.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Čovek je odgovoran

Najvažnija granica koju ruski naučnici postavljaju jeste odgovornost. Bez obzira na to koliko je veštačka inteligencija učestvovala u istraživanju, odgovornost u potpunosti ostaje na čoveku. To znači da istraživač ne bi mogao da se pozove na AI kao opravdanje za pogrešan ili neproveren rezultat. Ako se nešto predstavi kao naučno znanje, čovek koji to predstavlja mora biti spreman da odgovara za ono što je objavljeno.

Takav pristup posebno je važan zbog brzine kojom AI može da proizvodi odgovore. Upravo zato što tehnologija može da dođe do rezultata mnogo brže od tradicionalnog istraživanja, postoji opasnost da se brzina zameni za pouzdanost. „Kentaur manifest“ zato predlaže model u kojem AI može da ubrza rad, ali ne može da preuzme naučnu odgovornost. Provera rezultata i način korišćenja tehnologije ostaju ključni deo istraživanja.

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Nova pravila

Ruski naučnici predlažu i formiranje posebne zajednice istraživača koji bi razmenjivali metode rada sa veštačkom inteligencijom, razgovarali o problemima na koje nailaze i proveravali rezultate. Ideja je da se iskustvo ne zadrži kod pojedinačnih istraživača, već da se kroz saradnju razvijaju pouzdaniji načini za korišćenje AI u nauci. Takva zajednica mogla bi da posluži i kao prostor za razmenu primera i rešavanje problema koji se pojavljuju tokom rada sa novim sistemima.

Istovremeno, autori smatraju da je potrebno preispitati postojeća univerzitetska pravila o korišćenju veštačke inteligencije. Tehnologija se menja dovoljno brzo da pravila koja su nastala pre njenog masovnog ulaska u nauku više ne daju odgovore na sva nova pitanja. „Kentaur manifest“ zato predlaže da se saradnja čoveka i AI ne posmatra samo kao tehnološka novina, već kao promena koja zahteva nova pravila, jasnu odgovornost i način rada u kojem brzina veštačke inteligencije ne potiskuje osnovne principe nauke.