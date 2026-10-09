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Francuska kompanija Mistral AI predstavila je Mistral Large 4 (ML4), svoj najveći i najmoćniji model veštačke inteligencije do sada. Sistem ima oko bilion parametara, od kojih je 49 milijardi aktivno tokom rada. Parametri su vrednosti koje model uči tokom treniranja i pomoću kojih prepoznaje obrasce, povezuje informacije i obrađuje složene zadatke.

Novi model je multimodalan, što znači da može da obrađuje tekst i slike. Mistral ga je namenio širokom spektru poslova, uključujući programiranje, analizu dokumenata, finansije, pravo, nauku i matematiku. Kompanija želi da se ovim izdanjem nametne kao ozbiljan evropski konkurent velikim AI sistemima iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

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Radi na složenim zadacima

Mistral Large 4 razvijen je za zadatke koji zahtevaju više od jednostavnog odgovaranja na pitanja. Među oblastima na koje kompanija posebno ukazuje nalaze se pisanje i analiza programskog koda, rad AI agenata koji mogu samostalno da izvršavaju niz koraka, kao i razumevanje sadržaja u dokumentima i slikama. Takve mogućnosti mogu biti korisne firmama koje žele da automatizuju deo svakodnevnog rada.

Mistral tvrdi da model postiže rezultate uporedive sa vodećim sistemima otvorenog koda i da je u pojedinim oblastima, poput sajber-bezbednosti, finansija i prava, među najjačim modelima sa otvorenim težinama. To su tvrdnje same kompanije, pa ih treba razlikovati od nezavisnih poređenja. Stvarne razlike u kvalitetu zavise od vrste zadatka i načina na koji se modeli testiraju.

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Podržava više jezika

Veliki deo podataka korišćenih za obuku modela bio je višejezičan. Prema navodima Mistrala, obuhvaćeno je više od 160 jezika, uključujući sve zvanične jezike Evropske unije. To je važno za korisnike koji rade sa dokumentima na različitim jezicima ili žele da koriste AI bez stalnog prevođenja sadržaja na engleski.

Višejezičnost može biti posebno značajna za kompanije, državne ustanove i istraživače koji obrađuju velike količine teksta iz različitih zemalja. Ipak, podrška velikom broju jezika ne znači da će model na svakom od njih biti jednako precizan. Kvalitet odgovora i dalje zavisi od jezika, složenosti zadatka i dostupnih podataka.

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Treniran u Evropi

Mistral navodi da je Mistral Large 4 treniran od početka na 3.800 grafičkih procesora Nvidia Grace Blackwell, u sopstvenim centrima podataka u Evropi. Kompanija time ističe da razvoj i računarska infrastruktura nisu oslonjeni samo na sisteme kojima upravljaju američki tehnološki giganti.

Ovakav pristup povezan je sa širim evropskim nastojanjem da se razvijaju sopstvene AI tehnologije i smanji zavisnost od stranih platformi. Za organizacije kojima su važni kontrola nad podacima, izbor infrastrukture i mogućnost samostalnog upravljanja AI sistemima, poreklo modela i način njegove distribucije mogu biti jednako važni kao i rezultati na testovima.

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Dostupan je za isprobavanje

Mistral Large 4 je od 6. oktobra dostupan u javnom probnom izdanju preko Mistral Studija i API-ja. To omogućava programerima i kompanijama da ga testiraju i uključe u svoje aplikacije. Kompanija je najavila da će objaviti i same težine modela do kraja oktobra, što bi trebalo da otvori dodatne mogućnosti za njegovo preuzimanje, proučavanje i prilagođavanje.

Otvorene težine ne znače automatski da je svaki deo sistema potpuno otvoren niti da se model može koristiti bez ikakvih ograničenja. Ipak, takav pristup može korisnicima pružiti više kontrole nego zatvoreni servisi koji su dostupni isključivo preko platforme njihovog proizvođača. Mistral Large 4 tako predstavlja novi pokušaj evropske kompanije da ponudi snažan AI model za profesionalnu upotrebu i istovremeno poveća evropsku nezavisnost u ovoj oblasti.