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Sve je počelo kada je Ye Lin, tridesetogodišnji državljanin Mjanmara koji živi u Singapuru, navodno poslao kolegi sliku na kojoj se vidi krokodil u akumulacionom jezeru Pandan. Fotografija je bila napravljena pomoću veštačke inteligencije, ali je prizor delovao dovoljno uverljivo da izazove paniku maltene preko oći. Naime, u pitanju je popularno mesto za rekreaciju na vodi, pa bi prisustvo opasnog reptila predstavljalo ozbiljan rizik za ljude koji tamo veslaju ili voze kajak.

Informacija o navodnom krokodilu stigla je ubrzo do singapurske Nacionalne agencije za vodne resurse, poznate kao PUB. Nadležne službe počele su da proveravaju da li se životinja zaista nalazi u vodi, a građanima je savetovano da budu oprezni.

Zbog moguće opasnosti, aktivnosti na vodi privremeno su obustavljene dok su službe proveravale prijavu i tragale za životinjom. Međutim, krokodil nije pronađen, jer se ispostavilo da je fotografija lažna.

Kako je otkrivena prevara?

Nakon provere fotografije utvrđeno je da ona ne prikazuje stvarnog krokodila. Sledećeg dana podneta je krivična prijava, a preliminarna istraga ukazala je na to da je Ye Lin napravio sliku pomoću AI alata i poslao je kolegi.

Zanimljiv detalj je da su i sami alati za prepoznavanje AI sadržaja imali problem da daju jasan odgovor. Singapurska agencija PUB saopštila je da je koristila nekoliko alata za proveru fotografije, ali da su rezultati bili neodređeni.

Foto: Raven Haven/Shutterstock

Preti mu čak 10 godina zatvora!

Ye Lin je 29. septembra 2026. izveden pred sud u Singapuru, gde se suočio sa dve optužbe: slanjem lažne poruke i ometanjem pravde. Prema izveštajima singapurskog medija CNA, za prvo delo predviđena je kazna do tri godine zatvora i novčana kazna do 10.000 singapurskih dolara, dok za ometanje pravde može da bude izrečena kazna do sedam godina zatvora.

Prema izveštaju sa sudskog ročišta, Lin je preko prevodioca rekao da namerava da prizna krivicu i da neće angažovati advokata. Policija navodi da je, nakon što je slučaj otkriven, navodno obrisao lažne fotografije i istoriju razgovora u aplikaciji za veštačku inteligenciju sa svog telefona. Zbog toga se ne tereti samo za širenje lažne informacije već i za pokušaj ometanja istrage.

Foto: Shutterstock

Za sve je "kriv" Gemini

Prema objavljenim informacijama, Lin je za izradu slike koristio Googleov AI alat Gemini. Ovakvi alati mogu da stvaraju nove fotografije na osnovu tekstualnog opisa, ali i da naprave prizor koji izgleda kao obična fotografija snimljena telefonom. Baš zbog toga ponekad nam je teško da razlikujemo stvaran događaj od digitalno izmišljene scene.

Lažna slika, stvarni troškovi

Potraga za krokodilom zahtevala je vreme i angažovanje službi koje su mogle da se bave drugim poslovima. Privremena obustava aktivnosti na vodi uticala je i na ljude koji su došli da veslaju, voze kajak ili provode vreme u tom području, što je dovelo do velike finansijske štete.

Bilo kako bilo, za kompanije i institucije ovo je dodatno upozorenje da ne treba svaku fotografiju sa interneta prihvatati kao dokaz. Pre nego što se pokrene velika akcija, važno je proveriti izvor, potražiti potvrdu iz više pouzdanih izvora i proceniti koliko je informacija verodostojna. Naravno, kada postoji moguća opasnost po ljudske živote, službe ne mogu jednostavno da ignorišu prijavu dok čekaju potvrdu.