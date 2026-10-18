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Korisnici za nekoliko sekundi od ChatGPT-a dobijaju dugačak odgovor koji zvuči lično, obraća im se direktno i često povezuje njihove osobine sa situacijama iz svakodnevnog života. Međutim, to što se neko prepozna u takvom opisu ne znači automatski da je veštačka inteligencija zaista pogodila njegov karakter ili predvidela šta će mu se dogoditi, iako nam mnogima to tako deluje.

Kod nas u Srbiji je ovaj trend sve popularniji, a društvene mreže pune su objava naših građana koji ChatGPT-u šalju datum, tačno vreme i mesto rođenja, pa zatim dele odgovore o ljubavi, poslu, novcu i budućnosti. Mnogi se iznenade kada u tumačenju prepoznaju svoje osobine ili situacije kroz koje su prošli, dok drugi traže dodatna objašnjenja za partnerske odnose i životne odluke.

Veštačka inteligencija tako je postala neka vrsta digitalnog astrologa dostupnog u svakom trenutku, a za prvo tumačenje nije potrebno plaćati astrologa niti instalirati posebnu aplikaciju. Ipak, to što odgovor zvuči lično i uverljivo ne znači da ChatGPT zaista može da predvidi šta će se nekome dogoditi.

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ChatGPT postaje digitalni tumač natalnih karata

Za ovaj trend nije potrebna posebna aplikacija niti poznavanje astrologije. Korisnik može da napiše kada je rođen, u kom gradu i u koliko sati, a zatim zatraži da mu ChatGPT protumači Sunčev znak, Mesec, podznak i astrološke kuće. Neki traže analizu ljubavnih odnosa, drugi žele da saznaju koje su im navodno najveće prednosti i slabosti, dok treći postavljaju pitanja o karijeri, novcu ili važnim životnim promenama.

Razlog zbog kojeg ovakvi odgovori mogu da deluju uverljivo leži i u načinu na koji jezički modeli funkcionišu. ChatGPT ume da povezuje informacije, prepoznaje obrasce u tekstu i sastavlja objašnjenja koja deluju povezano i prilagođeno osobi koja postavlja pitanje. Ipak,OpenAI upozorava da model može da iznese netačne informacije čak i kada zvuči samouvereno, pa ni detaljno i lepo napisano astrološko tumačenje nije dokaz da je sve u njemu tačno.

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Zašto nam često deluje kao da je AI sve pogodio?

Kada ChatGPT napiše da je neko emotivan, ali to ne pokazuje lako, da mnogo razmišlja o budućnosti ili da u ljubavi traži sigurnost, korisnik može da pomisli da je mašina upravo opisala njegov život. Takve formulacije, međutim, mogu da odgovaraju velikom broju ljudi, naročito kada su dovoljno široke da svako u njima pronađe nešto svoje. Psiholozi ovaj fenomen nazivaju Barnumovim efektom, odnosno sklonošću da opšte opise doživljavamo kao veoma precizne opise sopstvene ličnosti.

Test koji je pokazao veliku slabost AI tumačenja

Koliko odgovori mogu da budu pogrešni pokazuje i test objavljen početkom oktobra na sajtu Architect. U njemu je modelu zadato 50 izmišljenih datuma, vremena i mesta rođenja, a dobijeni astrološki položaji upoređeni su sa kartama izračunatim pomoću astronomskih podataka. U svih 50 slučajeva Sunčev znak bio je tačan, ali je u 49 karata pronađena najmanje jedna greška, dok je podznak bio pogrešan u 33 od 40 slučajeva u kojima je bilo navedeno vreme rođenja.

Isti autor isprobao je pet primera i direktno u ChatGPT aplikaciji, gde je sistem često pretraživao internet pre nego što je sastavio odgovor. Rezultati su bili bolji u pogledu pojedinih planetarnih položaja, ali su i dalje pronađene greške u tri od pet karata. To pokazuje važnu razliku: AI može dobro da objasni astrološke pojmove i protumači podatke koje dobije, ali ne treba pretpostaviti da je svaki položaj planeta koji sam navede i matematički ispravan.

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Šta nauka kaže o natalnim kartama?

Nije isto izračunati gde su se nebeska tela nalazila u trenutku rođenja i dokazati da njihov položaj može da otkrije nečiju ličnost ili budućnost. Prvi zadatak može da se reši astronomskim proračunima, dok drugi zahteva dokaze da astrološka tumačenja pouzdano predviđaju osobine i događaje. Velika studija objavljena u časopisu Personality and Individual Differences, koja je analizirala podatke više od 15.000 ljudi, nije pronašla podršku za vezu između astroloških Sunčevih znakova i razlika u ličnosti ili opštoj inteligenciji.

Slično tome, istraživanje objavljeno 2024. u časopisu Kyklos analiziralo je podatke 12.791 ispitanika iz SAD i nije pronašlo pouzdanu vezu između horoskopskog znaka i različitih pokazatelja subjektivnog blagostanja, uključujući zadovoljstvo životom i poslom. To ne znači da ljudi ne mogu da uživaju u astrologiji ili da im ona ne može poslužiti kao povod za razmišljanje o sebi. Znači, međutim, da osećaj da je neko tumačenje „pogodilo pravo u metu” nije isto što i naučni dokaz da astrologija predviđa nečiji život.

Zodijački krug, ilustracija Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Kako da koristite ChatGPT ako vas zanima astrologija?

Ako želite da isprobate ovaj trend, možete tražiti od ChatGPT-ja da objasni natalnu kartu, ali je za precizne položaje planeta bolje prvo koristiti pouzdan kalkulator natalnih karata zasnovan na astronomskim proračunima. Zatim možete uneti izračunate položaje i tražiti da ih AI protumači u okviru astrološke tradicije, umesto da od njega očekujete da sve izračuna bez greške. Tačan čas i mesto rođenja važni su za računanje podznaka i astroloških kuća, pa netačan podatak može da promeni rezultat.

Postoji i pitanje privatnosti: datum, vreme i mesto rođenja jesu lični podaci, a u kombinaciji sa drugim informacijama mogu doprineti identifikaciji osobe. Pre nego što ih unesete u bilo koji četbot, razmislite da li želite da delite precizne podatke i proverite podešavanja privatnosti usluge koju koristite. ChatGPT može da bude zanimljiv sagovornik za istraživanje astrologije, ali nije nepogrešivi astrolog, naučni test ličnosti niti pouzdan prorok budućnosti.