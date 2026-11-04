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Razvoj veštačke inteligencije suočava se sa sve većim otporom građana u SAD, koji strahuju da će ogromni data centri povećati troškove električne energije, potrošiti lokalne resurse i narušiti kvalitet života. Na izborima su pobedili kandidati koji zagovaraju stroža pravila za ovu industriju, a rezultati bi mogli da uspore planiranu izgradnju AI infrastrukture vredne bilione dolara.

Amerikanci šalju poruku tehnološkim gigantima

Američki birači sve otvorenije izražavaju nezadovoljstvo ubrzanom izgradnjom data centara, koji predstavljaju ključnu infrastrukturu za razvoj veštačke inteligencije.

Na izborima održanim u utorak, građani su podržali brojne inicijative za ograničavanje izgradnje ovih objekata, dok su pobedili i kandidati koji žele strožu kontrolu nad tehnološkom industrijom.

Prema analizi Axios-a, nezadovoljstvo je povezano sa strahom da će AI infrastruktura dodatno opteretiti račune za struju, vodu i druge lokalne resurse.

Brad Carson, suosnivač organizacije Americans for Responsible Innovation, ocenio je da su birači poslali jasnu poruku da žele pravila za veštačku inteligenciju i data centre.

Teksas postaje ključna tačka otpora AI industriji

Posebnu pažnju privukli su rezultati izbora u Teksasu, jednoj od najvažnijih američkih država za razvoj data centara.

Demokratska kandidatkinja Gina Hinojosa ostvarila je iznenađujuću pobedu u trci za guvernera, a tokom kampanje zalagala se za zadržavanje moratorijuma na izgradnju novih data centara dok se ne usvoje pravila koja bi zaštitila vodu, električnu energiju, vazduh i imovinska prava građana.

Teksas bi, prema istraživačkoj kompaniji SemiAnalysis, trebalo da čini 41 odsto novih kapaciteta data centara u SAD tokom 2028. godine.

Zbog toga bi eventualno produženje zabrane izgradnje moglo značajno da uspori projekte u ovoj državi, naročito ako ograničenja potraju duže od šest meseci.

Foto: Alex Brandon/AP

Skoro dve trećine planiranih kapaciteta moglo bi da kasni

Pored Teksasa, demokratski kandidati pobedili su i u Ohaju, Džordžiji i Arizoni, državama koje takođe imaju značajnu ulogu u razvoju AI infrastrukture.

U Ohaju i Džordžiji pobednici su podržavali restriktivniji pristup izgradnji data centara, mada još nije poznato kako će konkretna ograničenja izgledati.

Prema procenama iz analize Axios-a, gotovo dve trećine planiranih kapaciteta data centara za 2028. godinu moglo bi da se suoči sa odlaganjima.

Ipak, politički analitičari ne očekuju da će demokratski predstavnici trajno zaustaviti izgradnju. Verovatniji scenario je usporavanje projekata i uvođenje dodatnih uslova za njihovo odobravanje.

AI postaje važna tema američke politike

Pitanje veštačke inteligencije sve više utiče na političke kampanje u SAD, a protivljenje tehnološkim kompanijama postalo je važan deo izborne strategije demokrata.

Senator Džon Ossof iz Džordžije, koji je osvojio novi mandat, kritikovao je najmoćnije tehnološke kompanije i njihove rukovodioce zbog načina na koji razvijaju AI sisteme.

Istovremeno, kandidati koji su se zalagali za strožu regulaciju veštačke inteligencije ostvarili su pobede u nekoliko politički važnih izbornih trka.

Ovakav razvoj događaja mogao bi da bude značajan i za predsedničke izbore 2028. godine, jer pokazuje da AI više nije samo tehnološka tema, već pitanje koje direktno utiče na ekonomiju, svakodnevni život i političke stavove građana.

Građani traže kontrolu nad razvojem veštačke inteligencije

Otpor izgradnji data centara proširio se i na lokalne referendume i inicijative u drugim delovima SAD.

Prema podacima Ballotpedia, na glasačkim listićima u 10 država našla se 41 inicijativa povezana sa data centrima. Prvi rezultati pokazivali su da je približno dve trećine predloga za ograničavanje ili blokiranje njihove izgradnje dobilo podršku.

Najviše takvih inicijativa bilo je u Ohaju, dok se glasanje o pojedinim predlozima očekivalo i u drugim državama.

Rezultati izbora pokazuju da građani ne odbacuju nužno veštačku inteligenciju, već traže jasnija pravila, veću zaštitu lokalnih zajednica i konkretnu korist od ogromnih investicija.