Slušaj vest

Nemačka odbrambena tehnološka kompanija Helsing predstavila je Clarity, softversku platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja bi trebalo da pomogne vojskama da obrade ogromne količine informacija sa savremenog bojišta. Sistem prikuplja i analizira podatke sa dronova, satelita, vojnih izveštaja i javno dostupnih izvora, a zatim pokušava da ih poveže u jasniju operativnu sliku. Cilj je da komandanti brže prepoznaju vojne položaje, procene situaciju i dobiju preporuke za moguće reakcije.

Ovim proizvodom Helsing ulazi na tržište na kojem značajnu poziciju već ima američki Palantir, čiji se Maven sistem koristi u vojnim strukturama SAD i NATO-a. Za evropske države ovo nije samo pitanje tehnološkog napretka, već i kontrole nad osetljivim podacima i infrastrukturom. Sve veća želja da se razvijaju domaća rešenja otvara prostor kompanijama poput Helsinga, koje žele da ponude alternativu američkim platformama.

Stotine AI agenata analiziraju podatke sa bojnog polja

Prema informacijama koje je kompanija predstavila, Clarity se oslanja na stotine specijalizovanih AI agenata obučenih za rad sa vojnim podacima. Oni mogu paralelno da obrađuju različite izvore informacija, prepoznaju vojne objekte i položaje, upoređuju podatke i procenjuju koliko su određeni zaključci pouzdani. Umesto da se oslanjaju na jedan izvor, sistem pokušava da pronađe potvrdu kroz više nezavisnih informacija i korisnicima prikaže dokaze na kojima zasniva svoje preporuke.

Takav pristup trebalo bi da smanji vreme potrebno za obradu obaveštajnih podataka i olakša rad vojnim štabovima koji svakodnevno dobijaju velike količine informacija. Clarity može da predloži kako bi određena situacija mogla da bude rešena i pripremi podatke za odgovarajući sistem naoružanja. Ipak, kompanija nije objavila sve tehničke detalje o načinu rada platforme, niti je poznato koliko je njena efikasnost proverena u različitim operativnim uslovima.

Foto: ChatGPT

Ukrajinski rat pokazao koliko je važno brzo obraditi informacije

Rat u Ukrajini značajno je promenio način na koji vojske prikupljaju i koriste informacije. Dronovi, sateliti i različiti senzori omogućavaju gotovo neprekidno praćenje velikih područja, ali istovremeno stvaraju ogromnu količinu podataka koju ljudi teško mogu da obrade dovoljno brzo. Ako se važne informacije ne povežu na vreme, postoji rizik da položaji budu propušteni, reakcije zakasne ili da se vojni resursi rasporede na pogrešna mesta.

Ukrajina je zbog toga razvila sisteme poput DELTA, koji omogućavaju prikupljanje i razmenu podataka među vojnim jedinicama. Clarity pokušava da ode korak dalje tako što uz pomoć veštačke inteligencije analizira različite izvore i pomaže u proceni mogućih ciljeva i odgovora. Helsing već ima iskustvo u isporuci dronova i drugih odbrambenih sistema Ukrajini, što kompaniji daje neposredniji uvid u potrebe savremenog bojišta.

Čovek i dalje mora da odobri svaki napad

Jedno od najvažnijih pitanja kod razvoja vojne veštačke inteligencije jeste granica između preporuke sistema i samostalnog donošenja odluka. Helsing navodi da Clarity može da prepozna vojne položaje, proceni pouzdanost informacija i preporuči odgovarajuće reakcije, ali da konačnu odgovornost za odobravanje napada zadržavaju ljudi. To znači da softver nije predstavljen kao sistem koji samostalno odlučuje o pokretanju udara.

Ovakva kontrola posebno je važna zbog mogućnosti greške u podacima, pogrešne identifikacije objekata ili netačnog tumačenja situacije. Čak i kada više izvora ukazuje na određeni zaključak, ljudska provera ostaje ključna pre donošenja odluke sa potencijalno smrtonosnim posledicama. Brzina koju donosi veštačka inteligencija može biti značajna prednost, ali istovremeno otvara pitanja odgovornosti, pouzdanosti i načina na koji se sprečavaju pogrešne procene.

Spasavanje ranjenog ukrajinskog vojnika teškim dronom, prvi put u istoriji ratovanja Foto: printscreen X / @EuromaidanPress

Evropa želi sopstvenu vojnu tehnologiju, ali Palantir ima prednost

Helsingov ulazak na ovo tržište uklapa se u širu evropsku strategiju smanjenja zavisnosti od američkih tehnoloških kompanija. Vlade evropskih država sve više razmatraju ko kontroliše softver, podatke i infrastrukturu koji se koriste u odbrani, naročito kada je reč o poverljivim vojnim informacijama. Clarity je razvijen kao evropsko rešenje, a kompanija ističe da se oslanja na stotine specijalizovanih agenata i iskustvo stečeno kroz rad sa vojnim sistemima.

Ipak, Helsing se suočava sa ozbiljnom konkurencijom. Palantirov Maven već je integrisan u vojne procese američkih i NATO struktura, a godine operativnog korišćenja predstavljaju veliku prednost. Helsing nije objavio da li Clarity već koriste vojni kupci niti kada bi platforma mogla da uđe u operativnu upotrebu. Predstavljanje sistema zato je važan korak u borbi za evropsko tržište vojne veštačke inteligencije, ali tek će njegova primena pokazati može li da postane ozbiljna alternativa postojećim rešenjima.