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Veliki prekid rada Microsoft servisa izazvao je probleme širom sveta, ostavljajući brojne korisnike bez pristupa elektronskoj pošti i poslovnim aplikacijama. Pogođeni su Outlook, Teams, Copilot i druge Microsoft 365 usluge, a posledice su osetile čak i kompanije OpenAI i Anthropic.

Problemi su počeli u četvrtak, 12. novembra, a prema podacima servisa Downdetector, u jednom trenutku zabeleženo je gotovo 140.000 prijava problema sa Outlookom. Poteškoće su prijavljivali korisnici iz brojnih zemalja, uključujući SAD, Japan i Singapur.

Najveći problemi zabeleženi su kod pristupa elektronskoj pošti. Korisnici nisu mogli da otvore sandučiće, šalju ili primaju poruke, dok su pojedine funkcije kalendara i pristupa dokumentima bile nedostupne. Problemi su pogodili i Microsoftov AI asistent Copilot, mada su neke funkcije komunikacije putem Teamsa nastavile da rade.

Prekid se proširio i izvan Microsoftovih proizvoda. OpenAI je prijavio probleme sa funkcijama koje koriste veze sa Microsoftovim servisima, dok je slične poteškoće zabeležio i Anthropic. To ne znači da su ChatGPT i Claude u potpunosti prestali da rade, već da su pojedini alati i integracije bili pogođeni.

Microsoft je objasnio da problem nije izazvan uobičajenim porastom saobraćaja, već time što je veći broj servera neočekivano postao nedostupan. Zbog toga je preostala infrastruktura bila preopterećena, što je dovelo do problema sa povezivanjem korisnika.

Foto: downdetector.com

Rešavanje problema

Kompanija je pokušala da obnovi rad servera i preusmeri saobraćaj na druge delove infrastrukture. Međutim, pojedini serveri ponovo su prestajali da odgovaraju kada bi im se vratilo opterećenje, zbog čega oporavak nije tekao očekivanom brzinom.

Iz Microsofta su upozorili da korisnici u bilo kom regionu mogu da osete posledice i da se problemi mogu privremeno vratiti čak i nakon delimičnog oporavka servisa. Za sada nema naznaka da je prekid izazvan sajbernapadom.

Razmere problema pokazuje i činjenica da je proizvođač električnih kamiona Workhorse Group odložio objavljivanje svojih finansijskih rezultata sa 12. na 16. novembar, navodeći poremećaje u poslovanju izazvane Microsoftovim prekidom.