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OpenAI je predstavio GPT-6.2 Astra i GPT-6.2 Sol kao unapređenje svoje GPT-6 generacije. Astra je najnapredniji model kompanije za zahtevne profesionalne projekte, dok je Sol namenjen svakodnevnom radu, pisanju, programiranju i višekoračnim zadacima. Oba modela mogu da obrade složene zahteve uz manju potrošnju izlaznih tokena, što znači da korisnici mogu da završe više posla u okviru istog raspoloživog limita.

Nova verzija Astre posebno je unapređena u izradi prezentacija, tabela i poslovnih dokumenata. Može da koristi čak i snimak ekrana postojeće prezentacije kao šablon, a zatim da prilagodi raspored, boje, tipografiju i veličinu fontova. OpenAI navodi da model bolje razume profesionalne standarde i može da proizvede materijale koji zahtevaju manje naknadnih izmena. Sol, sa druge strane, donosi bolje rezultate od prethodne verzije GPT-6.1 Sol, uz efikasniju obradu i prirodnije pisanje.

Foto: Shutterstock

Astra unapređuje programiranje i dizajn

Veliki deo unapređenja odnosi se na Codex i rad sa postojećim softverskim projektima. GPT-6.2 Astra bolje analizira postojeći kod, pronalazi probleme, sprovodi izmene i testira njihovu ispravnost. OpenAI navodi da su prvi testeri primetili uredniji stil programiranja, fokusiranije testove i manje ponovljenih pokušaja pre završetka zadatka. To je posebno značajno za velike projekte u kojima jedna izmena može da utiče na više delova sistema.

Astra je unapređena i u radu sa interaktivnim interfejsima, CAD alatima i 3D dizajnom. Može da pretvori tekstualni opis u interaktivno iskustvo u pregledaču, uključujući modele i simulacije koje korisnik može da istražuje. OpenAI je prikazao i primere u kojima model pravi 3D konstrukcije, simulira ponašanje mehaničkih delova i razvija interaktivne igre. U internom testu AA-3D, koji koristi ljudske procene kvaliteta generisanih 3D iskustava, Astra je ostvarila 1.318 Elo poena, ispred modela Claude Fable 5.2 sa 1.271 poenom.

Foto: ChatGPT

Sol donosi više rada za manje novca

GPT-6.2 Sol namenjen je korisnicima kojima je potreban sposoban model za svakodnevno programiranje, pisanje i organizaciju posla, ali ne žele da za svaki zadatak koriste najskuplju opciju. Jedan od najzanimljivijih rezultata odnosi se na test FrontierCode 2.0 kompanije Cognition, koji procenjuje da li su izmene u stvarnim softverskim projektima dovoljno kvalitetne da ih održavaoci prihvate. Prema podacima OpenAI-ja, Sol je pri maksimalnom nivou rezonovanja zaostao za Astrom samo pola poena, uz približno pet puta niži trošak.

Upravo je efikasnost jedna od glavnih prednosti nove generacije. Umesto da se unapređenje zasniva isključivo na većoj snazi modela, OpenAI pokušava da smanji broj tokena potrebnih za završetak zadatka. To je važno za korisnike koji rade sa velikim dokumentima, programskim projektima i višekoračnim automatizacijama. Sol tako postaje praktičnija opcija za svakodnevni rad, dok Astra ostaje izbor za kompleksne zadatke u kojima su preciznost i kvalitet rezultata najvažniji.

Foto: ChatGPT

Ultrafast režim ubrzava generisanje

Nova generacija donosi i Ultrafast režim, koji omogućava generisanje tokena brzinom do 4,5 puta većom od standardne. Međutim, veća brzina znači i veću potrošnju raspoloživog limita. Korisnici mogu da menjaju brzinu kroz izbor modela, ali dostupnost zavisi od pretplate. Pro paket od 200 dolara mesečno prvi put dobija Ultrafast za model Sol, dok Pro paket od 500 dolara omogućava korišćenje ovog režima na oba modela.

GPT-6.2 Astra i Sol dostupni su u ChatGPT Work i Codex okruženjima za korisnike Plus, Pro, Enterprise i Edu paketa. U poslovnim i obrazovnim okruženjima administrator mora da omogući pristup modelima, dok razvojni timovi mogu da ih koriste i preko OpenAI API-ja. Važno je da ovo lansiranje ne znači automatski da su novi modeli dodati u standardni ChatGPT razgovor: njihova dostupnost odnosi se na Work i Codex.

Foto: ChatGPT

Niže cene API-ja i stroža sajber zaštita

OpenAI je istovremeno smanjio cenu korišćenja Astre preko API-ja. GPT-6.2 Astra košta osam dolara za milion ulaznih tokena, 40 dolara za milion izlaznih tokena i 0,40 dolara za milion keširanih ulaznih tokena. To predstavlja smanjenje od 20 odsto za standardne ulazne i izlazne tokene u odnosu na GPT-6 Astra, dok je popust na keširane ulazne tokene 60 odsto. Sol zadržava cene prethodne verzije: dva dolara za milion ulaznih, deset dolara za milion izlaznih i 0,10 dolara za milion keširanih tokena.

Veće mogućnosti modela donose i stroža bezbednosna ograničenja. OpenAI navodi da Astra i Sol bolje pronalaze i iskorišćavaju softverske ranjivosti, ali i pišu bezbedniji kod i kvalitetnije zakrpe. Zbog toga oba modela dostižu kritični nivo sajber sposobnosti prema okviru za procenu spremnosti kompanije, pa su uvedene dodatne zaštite za visokorizične zahteve. One mogu da ograniče i deo legitimnog bezbednosnog istraživanja, ali OpenAI planira da odobrenim stručnjacima omogući širi pristup kroz platformu Daybreak. Novi modeli tako donose više mogućnosti za programere i profesionalce, ali i strožu kontrolu nad načinom na koji se napredne sposobnosti koriste.