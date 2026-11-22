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Prema novom izveštaju Međunarodne agencije za energiju (IEA), emisije povezane sa proizvodnjom struje za centre podataka mogle bi da porastu oko 70 odsto do 2030. godine. Istovremeno, ukupna potrošnja električne energije ovih objekata mogla bi da se udvostruči.

Veštačka inteligencija povećava potrebe za strujom

Centri podataka predstavljaju velike objekte u kojima se nalaze serveri i druga računarska oprema zadužena za obradu, čuvanje i razmenu ogromnih količina informacija. Bez njih ne bi mogli da funkcionišu brojni internet servisi, društvene mreže, platforme za gledanje video-sadržaja, ali ni alati veštačke inteligencije koje svakodnevno koristi sve više ljudi.

Rast popularnosti veštačke inteligencije zahteva i sve snažniju računarsku infrastrukturu. Za obradu korisničkih zahteva, treniranje AI modela i rad specijalizovanih servera potrebni su veliki kapaciteti, zbog čega tehnološke kompanije ulažu u izgradnju novih centara podataka. Upravo takva ulaganja predstavljaju jedan od glavnih razloga za očekivani rast potrošnje električne energije.

Data centar Foto: Ilustracija

Potrošnja bi mogla da dostigne 1.000 teravat-sati

Prema projekcijama IEA, u scenariju koji uzima u obzir postojeće i najavljene energetske politike, godišnja potrošnja električne energije u centrima podataka mogla bi da se približi 1.000 teravat-sati do 2030. godine, što bi predstavljalo približno dvostruko veću potrošnju u odnosu na sadašnji nivo.

Veštačka inteligencija mogla bi da bude odgovorna za oko tri četvrtine ukupnog rasta potrošnje električne energije u centrima podataka do kraja decenije. To znači da će širenje AI tehnologije imati sve veći značaj za energetski sektor, jer će kompanijama biti potrebno više struje za održavanje i proširenje infrastrukture.

Foto: ChatGPT

Od čega zavisi rast emisija

Povećana potrošnja električne energije ne znači automatski i isti rast emisija u svim državama. Ključni faktor je način na koji se proizvodi struja koju koriste centri podataka. Ako se električna energija dobija iz fosilnih goriva, njena proizvodnja dovodi do emisija ugljen-dioksida, dok korišćenje obnovljivih izvora može da smanji takav uticaj.

IEA procenjuje da će najveći deo dodatnih energetskih potreba centara podataka na globalnom nivou pokrivati prirodni gas i obnovljivi izvori energije. Ipak, u pojedinim zemljama značajnu ulogu zadržaće i ugalj. Zbog toga će ekološke posledice razvoja digitalne infrastrukture zavisiti i od energetskog miksa država u kojima se ovi objekti nalaze.

Velike razlike između SAD, Kine i Evrope

U Sjedinjenim Američkim Državama prirodni gas mogao bi da obezbeđuje oko 60 odsto električne energije za centre podataka do kraja decenije. U Kini bi, prema projekcijama IEA, približno polovina električne energije za centre namenjene veštačkoj inteligenciji mogla da dolazi iz elektrana na ugalj.

Evropska unija ima drugačije projekcije. Prema izveštaju, obnovljivi izvori mogli bi da obezbede oko 70 odsto električne energije za centre podataka u EU do 2030. godine.Ove razlike pokazuju da uticaj razvoja veštačke inteligencije na životnu sredinu neće biti jednak u svim delovima sveta, već će zavisiti od načina proizvodnje električne energije.

Foto: Screenshot RTS

Električna mreža postaje novo ograničenje

Rast broja centara podataka otvara i pitanje da li postojeća elektroenergetska infrastruktura može da odgovori na njihove potrebe. IEA upozorava da kapacitet električne mreže, dostupnost potrebne opreme i mogućnost priključenja predstavljaju ograničenja koja već utiču na izgradnju novih objekata.

Pored potrošnje struje, važna pitanja za lokalne zajednice predstavljaju korišćenje vode i zemljišta, kao i mogući uticaj velikih centara podataka na cene električne energije.

Zbog toga se prilikom procene pojedinačnih projekata mora uzeti u obzir ne samo njihova veličina već i količina energije koju troše tokom godine, opterećenje mreže i izvori iz kojih dobijaju struju.