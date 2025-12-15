Slušaj vest

Sem Altman, šef kompanije OpenAI, nedavno je šokirao svet objavom na blogu u kojoj tvrdi da je razvoj opšte veštačke inteligencije (AGI) sada neizbežan i da je čovečanstvo već prešlo “tačku bez povratka”. Po njegovim rečima, iako napredak izgleda postepeno, on će u budućnosti delovati kao pravi tehnološki bum.

Altman ističe da se radi o dugom i složenom procesu koji neće imati trenutak nagle eksplozije, već će se singularnost i napredak dogoditi “deo po deo”. Sa ovim tempom razvoja, čovečanstvo će za nekoliko decenija iz temelja promeniti način na koji živi i radi.

Sem Altman Foto: Shutterstock

Roboti koji prave robote!

Jedan od najzanimljivijih Altmanovih prognoza odnosi se na robote. On veruje da će već do 2027. godine roboti biti sposobni da sami prave nove robote, što bi moglo dovesti do eksponencijalnog ubrzanja proizvodnje i tehnološkog razvoja.

Da bi to postigli, ti roboti moraju biti humanoidni jer je svet prilagođen ljudskom obliku i funkcijama. Altman naglašava da će ovaj lanac samostalne proizvodnje promeniti sve od rudarenja sirovina, preko vožnje kamiona, do upravljanja fabrikama.

Foto: Shutterstock

Nestaju poslovi, stiže era ogromnog bogatstva

Altman upozorava da će automatizacija i AI uzrokovati gubitak mnogih radnih mesta, ali naglašava i da će ekonomski prosperitet rasti do neslućenih visina. S jedne strane nas čeka ozbiljna društvena transformacija, a sa druge mogućnosti koje su ranije bile nezamislive.

Prema njegovim rečima, ubrzani tehnološki napredak omogućiće ljudima da se prilagode i nauče nove veštine, dok će bogatstvo sveta rasti toliko brzo da će se otvoriti vrata novim politikama i konceptima koji mogu rešiti mnoge aktuelne probleme.

Foto: Shutterstock

Superinteligencija za sve, revolucija dostupnosti i slobode

Altman ističe da je jedan od ključnih zadataka današnjice da se superinteligencija učini jeftinom, dostupnom i ne previše koncentrisanom u rukama pojedinaca ili korporacija. Ovo bi, kako kaže, omogućilo širu demokratizaciju moći veštačke inteligencije.

Da bi se to postiglo, potrebno je prvo rešiti “problem usklađivanja” AI sistema sa kolektivnim ljudskim vrednostima i željama. Ovaj proces mora biti transparentan i pod društvenom kontrolom, kako bi tehnologija služila opštem dobru.

Foto: Shutterstock

Da li je Altman previše optimističan?

Iako je Altman optimističan, stručnjaci iz drugih tehnoloških giganata poput Apple-a upozoravaju da smo još daleko od prave AGI. Nedavno istraživanje pokazuje da trenutni AI modeli ne mogu da savladaju kompleksne zadatke van ograničenih okvira i često pokazuju ograničenu sposobnost planiranja.