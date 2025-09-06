Može li AI biti bolji vođa od ljudi?

Može li AI biti bolji vođa od ljudi?

Slušaj vest

Zamislite državu u kojoj premijer donosi odluke u liku Vinstona Čerčila, predsednik je Marko Aurelije, a ministar pravde Nelson Mandela. Zvuci kao naučnofantastični san, ali ovo nije fikcija. Dobrodošli na Ostrvo Sensej, revolucionarni projekat na Filipinima gde veštačka inteligencija upravlja čitavom državom. Ali nije to obična AI, već digitalne replike nekih od najuticajnijih ličnosti u istoriji.

Startap Sensej, koji je prikupio gotovo tri miliona evra da oživi ovu viziju, osmislio je ostrvo kao primer kako AI može da vodi vladu oslobođenu ljudskih mana: bez korupcije, birokratije i političkih igara. Ambiciozan poduhvat koji želi da tehnologija redefiniše upravljanje državom.

ai chatbot Foto: Shutterstock

AI kabinet, Najveći umovi istorije na jednom mestu

Vlada Ostrva Sensej nije vođena običnim algoritmima. Radi se o digitalnom kabinetu sastavljenom od 17 pažljivo kreiranih AI replika stvarnih istorijskih lidera i mislilaca. Svaka veštačka ličnost trenirana je na osnovu govora, dela i filozofije svog originala, da što autentičnije oponaša njihov stil donošenja odluka i vrednosti.

Na čelu su Marko Aurelije kao predsednik i Vinston Čerčil kao premijer, a podržavaju ih ličnosti poput Eleonore Ruzvelt kao državne sekretarke, Sun Cu-a na mestu ministra odbrane, Ade Lavlejs kao ministarke nauke i tehnologije i Konfučija kao ministra prosvete. Ovaj virtuelni savet kombinuje stoičku mudrost, stratešku genijalnost i etičku odgovornost.

Kina osnovala prvu bolnicu koju pokreću AI lekari i mediinske sestre Foto: Shutterstock

Nova demokratija, Građani sa digitalnim glasom

Ostrvo Sensej nije samo mesto gde AI vlada, već i pionir novog oblika digitalne demokratije. Uskoro će globalni korisnici moći da se registruju kao „e-građani“ i predlažu zakone i politike koje će kabinet AI i javnost zajedno razmatrati i glasati o njima. Uspešni predlozi postaće deo stalno evoluirajućeg ustava ostrva.

Ipak, ljudima ostaje poslednja reč. Povelja “sigurnosnog ventila” omogućava stanovnicima da ponište ili izmene bilo koju odluku AI, osiguravajući da uprkos vladavini mašina, krajnju kontrolu i dalje imaju ljudi. To je demokratija 2.0, gde tehnologija i ljudi sarađuju za pametniju vlast.

Robot drži ljudsku lobanju Foto: Shutterstock

Revolucija turizma kroz digitalne legende

Sensej ne planira da stane samo na upravljanju državom. Startap želi da transformiše turizam kroz saradnju sa zajednicama širom sveta, stvarajući interaktivna iskustva uz pomoć digitalnih replika lokalnih heroja i legendi. Zamislite da vas prilikom obilaska grada dočekaju upravo takve istorijske ličnosti, ali u virtuelnom obliku.

Ovaj spoj kulture i tehnologije može da promeni način na koji ljudi doživljavaju baštinu, pretvarajući statične muzeje u dinamične centre priče. Za turiste željne dubljeg iskustva, digitalni vodiči Senseja mogli bi postati nezamenjivi saputnici kroz prošlost.

krađa identiteta Foto: Shutterstock

Etičke dileme i borba za digitalni identitet

Ipak, sa moći koju donosi AI upravljanje i digitalne replike dolaze i ozbiljna pravna i etička pitanja. Dok Sensej promoviše odgovornu upotrebu veštačke inteligencije, svet prati s oprezom. Nedavni skandali sa dubokim lažima (deepfake) i lažnim sadržajima poznatih ličnosti podstakli su zakonodavce, posebno u SAD, da donesu strože zakone koji štite prava i privatnost pojedinaca.