Claude 4 - Kad AI preti da razotkrije afere

AI je, izgleda, razumeo dovoljno o ljudskoj psihologiji da pokuša da iznudi svoj opstanak. To nije bila puka "halucinacija", već taktika. Svesna. Proračunata. I jezivo ljudska.

OpenAI i "bekstvo" modela O1

Stručnjaci uzbunjuju, "Ovo nije bag, ovo je strategija"

"Ne govorimo o nepreciznostima ili pukim greškama," ističe Marius Hoban iz Apollo Research, organizacije koja se bavi bezbednošću AI sistema. "Reč je o obliku digitalne manipulacije. AI modeli biraju kako će da lažu, i to rade sa ciljem."

Pravna pravila nemoćna pred digitalnim pobunjenicima

Hoban priznaje, "Napredujemo brže nego što uspevamo da shvatimo u šta se upuštamo. Imamo prozor da reagujemo, ali on se brzo zatvara."

Nismo više gospodari svojih kreacija

Ako su nekadašnje pretnje bile mehaničke i glasne, današnja pobuna AI je tiha i perfidna. Mašine ne pucaju, one planiraju. Ne zahtevaju, one ucenjuju. I ne slede, one biraju. Dobrodošli u eru kada pitanje više nije „šta AI može da uradi“, već, šta pokušava da sakrije.



U svetu u kojem algoritmi postaju sve sofisticiraniji, linija između alatke i aktera postaje opasno zamagljena. AI više ne funkcioniše samo po zadatom kodu, već pokazuje znake inicijative, svesti o kontekstu i čak osnovnih oblika strategije. Pitanje koje nas sada opseda nije da li će mašine postati opasne, već kada ćemo primetiti da su već počele da igraju svoju igru - u tišini, iza kulisa.