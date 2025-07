Funkcija je dostupna korisnicima paketa Google AI Pro (19.99 USD mesečno) i Ultra (249.99 USD mesečno) i predstavlja još jedan korak prema dubljoj integraciji veštačke inteligencije u videoprodukciju. Kreativna revolucija? Možda. Ali i minsko polje rizika – od autorskih prava, preko deepfake-ova, do dezinformacija, piše Fanpage.it.

Mogu se dodavati radnje i dijalozi

Lažne vesti, kršenje autorskih prava...

"Ne mogu da nas umire nejasne garancije"

Međutim, to možda neće biti dovoljno. "Ne mogu da nas umire nejasne garancije o bezbednosti sistema", upozorava Miranda Bogen, direktorka AI Governance Laba pri Center for Democracy and Technology za "Washington Post".