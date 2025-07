Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang , izjavio je da su strahovi o tome da će veštačka inteligencija uništiti radna mesta preterani , mada to ne znači da se vaš posao neće drastično promeniti.

Naime Nasdaq je dosegnuo nov rekordan nivo, a za taj novi rekord najviše je zaslužan skok cene deonice Nvidije za četiri odsto, nakon što je ta najveća svetska kompanija po tržišnoj vrednosti objavila plan o ponovnom izvozu čipova u Kinu. To je podstaklo i cene drugih proizvođača čipova, pa su deonice AMD-a i Super Micro Computera otišle gore više od šest odsto.

AI nije pretnja

"Ne tražim od nje da misli umesto mene. Tražim da me nauči stvarima koje ne znam ili da mi pomogne da rešim probleme koje ne bih mogao samostalno da rešim na razuman način", rekao je. Dodaje da je podsticanje veštačke inteligencije – odnosno veština pravilnog oblikovanja upita – samo po sebi kognitivni napor koji zahteva jasnoću u razmišljanju.

"Ideja podsticanja veštačke inteligencije, ideja postavljanja pravih pitanja – to je nešto što većinu vremena činimo i sada, na primer, u ovom razgovoru", rekao je Huang. "Postavljanje kvalitetnih pitanja je kognitivno izuzetno zahtevna veština. Kao izvršni direktor, najveći deo svog vremena provodim upravo postavljajući pitanja. I 90 odsto mojih uputstava temelji se upravo na tome – na pitanjima."

Nisu svi tako optimistični

Dok Huang smatra da će veštačka inteligencija oblikovati nove oblike rada, a ne da ih uništava, drugi stručnjaci i tehnološki lideri iznose znatno pesimističnije prognoze. Adam Dor, direktor istraživanja u think tanku RethinkX, predviđa da će "većina današnjih radnih mesta nestati do 2045. godine, ali i da će neka od njih i to preživeti".