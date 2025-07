Nakon glasnog negodovanja korisnika iz svih krajeva sveta, sporna klauzula je brzo povučena , a kompanija tvrdi da je to učinjeno kako izmene ne bi izazvale "konfuziju".

Drugim rečima, bilo koji fajl koji se razmenjuje putem WeTransfer servisa mogao je da završi kao materijal za obučavanje AI sistema - bilo prve ili treće strane. Licenca je uključivala i "pravo da se sadržaj reprodukuje, distribuira, menja, koristi kao osnova za nova dela, emituje, javno prikazuje i izvodi" - sve to bez obaveštenja i ikakve naknade.

"Nažalost, to je priroda sistema čiji je sada WeTransfer deo. Bending Spoons koji je kupio kompaniju sprema se za izlazak na berzu, a strategija sa veštačkom inteligencijom je neophodna da bi se povećala tržišna vrednost", rekao je Hans u intervjuu za NRC i dodao: "To je igra brojeva. Nije reč o kreativnosti ni o ljudima. To potpuno ruši ono što sam pokušavao da postignem kada sam - pomalo naivno - pokrenuo WeTransfer."