Kada je Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, najavio plan da aktivira milion GPU-ova do kraja 2025, mnogi su odmahnuli rukom. Ali sada se ispostavlja da to nije kraj - to je tek početak. Njegova dugoročna ambicija? Izgraditi infrastrukturu koja bi mogla da proguta i do 3 biliona dolara, više nego BDP Francuske.