U poslednjih nekoliko godina, Disney je odlučio da se ozbiljno uključi u trku za veštačkom inteligencijom. Osnovao je čak posebnu poslovnu jedinicu posvećenu AI tehnologiji, sa idejom da unapredi produkciju filmova i serija. Međutim, umesto revolucije u industriji, susreo se sa mnoštvom prepreka, uključujući pravne probleme, tehničke nedoumice i neizbežan otpor kreativnog osoblja.

Kompanija je više puta bila prinuđena da odustane od AI projekata jer nije mogla da reši pravna pitanja vezana za autorska prava i korišćenje likova i glumaca u digitalnom formatu. Strah od reakcije glumaca i scenarista bio je toliko jak da su neki eksperimenti obustavljeni pre nego što su uopšte došli do faze snimanja.

Kloniranje Dvejna Džonsona

Jedan od najupečatljivijih pokušaja bio je plan da se Dvejn „The Rock“ Džonson digitalno „klonira“ za predstojeći igrani rimejk filma „Moana“. Ideja je bila da se njegov lik postavi na telo njegovog rođaka Tanoaija Reeda, koristeći deepfake tehnologiju. Džonson je, navodno, pristao na projekat.

Međutim, advokati Disneyja nisu uspeli da osiguraju kako da zaštite podatke nastale tokom tog procesa, niti da garantuju vlasništvo nad celokupnim intelektualnim sadržajem ukoliko bi bio delimično generisan pomoću AI. Iako su neke scene snimljene, projekat je na kraju propao nakon 18 meseci neuspešnih pregovora sa AI partnerom Metaphysic.

Tron, Ares i odustajanje pod pritiskom

Slična sudbina zadesila je i nastavak kultnog filma „Tron“. U filmu „Tron, Ares“ planirana je scena u kojoj bi animirani lik Bit bio generisan pomoću veštačke inteligencije, dok bi ga glumac sinhronizovao uživo. To bi bila vizuelno zanimljiva demonstracija moći AI-ja na velikom platnu.

Ipak, scena je ubrzo uklonjena iz filma, ne samo zbog tehničkih izazova, već i zbog toga što je Disney tada bio usred pregovora sa glumcima i scenaristima. Kompanija nije želela da rizikuje otkrivanje svojih AI eksperimenata baš u trenutku kada su se oni javno protivili korišćenju te tehnologije u industriji.

Disney se bori protiv istih AI alata

Dok interno pokušava da implementira AI, Disney paralelno vodi pravne bitke protiv drugih kompanija koje tu istu tehnologiju koriste. U junu, udružio se sa Universal Studios i tužio startap Midjourney zbog navodnog korišćenja zaštićenih materijala bez dozvole.

U tužbi je Disney opisao Midjourney kao „suštinskog primerka bespravnog korisnika i bezdana plagijarizma“. Ovaj potez pokazuje paradoksalnu poziciju kompanije, pokušava da zaštiti svoje brendove od AI zloupotrebe, dok u isto vreme eksperimentiše sa AI-jem u sopstvenim projektima.

Hod po žici između inovacije i autorskih prava

Disneyjev pravni direktor Horacio Gutierrez izjavio je za Wall Street Journal da kompanija pokušava da „omogući svojim kreativcima pristup najboljim AI alatima bez kompromitovanja dugoročne stabilnosti kompanije“. Drugim rečima, žele tehnologiju, ali bez gubitka kontrole.

To je izrazito težak balans za održavanje. Disney je mogao da izbegne ovu komplikovanu situaciju da nije odlučio da se u potpunosti baci u svet veštačke inteligencije, ali sada se nalazi u situaciji u kojoj mora pažljivo da manevriše između inovacija, umetničkog izraza, pravnih prepreka i odnosa sa glumcima i scenaristima.