Novi GPT-5 je stigao: Ilon Mask nikako neće biti srećan zbog ovoga!
OpenAI je juče lansirao GPT-5, novi AI model dostupan i besplatnim i plaćenim korisnicima. Donosi velika poboljšanja u programiranju, pisanju i načinu komunikacije.
Lansiranjem GPT-5 modela, OpenAI je napravio veliki korak napred u razvoju veštačke inteligencije. Novi model donosi značajna poboljšanja u rasuđivanju, programiranju i kreativnom pisanju, a dostupan je i besplatnim i mnogim plaćenim korisnicima ChatGPT-a.
U okviru događaja koji je juče prenošen uživo, predstavnici OpenAI-ja najavili su šire mogućnosti modela, uključujući brže i preciznije odgovore, kao i smanjenu sklonost ka izmišljanju informacija. GPT-5 sada može samostalno odlučiti kada mu je potrebno više vremena za razmišljanje, što dodatno približava razgovor sa njim stvarnoj komunikaciji sa stručnjakom.
Besplatan pristup za sve korisnike
Od juče, GPT-5 je dostupan svim korisnicima koji koriste besplatnu verziju ChatGPT-a, kao i velikom broju pretplatnika na plaćene planove. Očekuje se da će poslovni i obrazovni korisnici dobiti pristup tokom naredne nedelje.
Plaćeni korisnici već sada imaju koristi od povećanih limita upotrebe, što omogućava duže sesije i složenije zahteve. OpenAI ovim potezom širi dostupnost napredne AI tehnologije i omogućava širem krugu ljudi da testiraju novitete GPT-5 modela.
Četiri nove ličnosti četbota
Kao deo jučerašnje prezentacije, OpenAI je uveo četiri nove "ličnosti" u okviru ChatGPT interfejsa, koje omogućavaju personalizovanu komunikaciju. Trenutno su dostupne u istraživačkom režimu:
- Cinični - direktan, skeptičan ton
- Robot - neutralan, faktografski stil
- Slušalac - empatičan i pažljiv pristup
- Štreber - entuzijastičan i orijentisan na znanje
Ova funkcionalnost korisnicima daje veću kontrolu nad stilom razgovora, što doprinosi personalizovanom iskustvu i boljoj upotrebljivosti u različitim kontekstima - od edukacije do zabave.
Brža izrada aplikacija i manje grešaka
Jedan od najvažnijih aspekata GPT-5 modela jeste unapređenje u oblasti razvoja softvera. OpenAI je demonstrirao kako model može da generiše potpuno funkcionalne veb aplikacije, uključujući igre i interaktivne elemente, na osnovu jednostavnih uputstava korisnika.
Ključne prednosti za programere uključuju:
- Brže generisanje koda na osnovu prirodnog jezika
- Automatsko ispravljanje grešaka i optimizacija koda
- Jednostavno održavanje i ažuriranje softverskih rešenja
Startapi poput Lovable i Anysphere već beleže poboljšanja u efikasnosti i kvalitetu rada zahvaljujući GPT-5 modelu.
Rastući pritisak konkurencije i ogromna ulaganja
Lansiranje GPT-5 dolazi u trenutku kada OpenAI oseća sve veći pritisak konkurenata iz SAD-a i Kine. Kompanije kao što su Google, Anthropic, xAI (koju je osnovao Ilon Mask), DeepSeek i Meta ulažu značajna sredstva u sopstvene AI modele i timove.
Kako bi zadržao lidersku poziciju, OpenAI je obezbedio desetine milijardi dolara za razvoj modela, infrastrukture i data centara. U toku su i rani razgovori o prodaji akcija, što bi moglo vrednovati kompaniju na oko 500 milijardi dolara. Borba za dominaciju u AI svetu tek počinje.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.