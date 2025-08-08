Slušaj vest

Lansiranjem GPT-5 modela, OpenAI je napravio veliki korak napred u razvoju veštačke inteligencije. Novi model donosi značajna poboljšanja u rasuđivanju, programiranju i kreativnom pisanju, a dostupan je i besplatnim i mnogim plaćenim korisnicima ChatGPT-a.

U okviru događaja koji je juče prenošen uživo, predstavnici OpenAI-ja najavili su šire mogućnosti modela, uključujući brže i preciznije odgovore, kao i smanjenu sklonost ka izmišljanju informacija. GPT-5 sada može samostalno odlučiti kada mu je potrebno više vremena za razmišljanje, što dodatno približava razgovor sa njim stvarnoj komunikaciji sa stručnjakom.

Foto: Shutterstock

Besplatan pristup za sve korisnike

Od juče, GPT-5 je dostupan svim korisnicima koji koriste besplatnu verziju ChatGPT-a, kao i velikom broju pretplatnika na plaćene planove. Očekuje se da će poslovni i obrazovni korisnici dobiti pristup tokom naredne nedelje.

Plaćeni korisnici već sada imaju koristi od povećanih limita upotrebe, što omogućava duže sesije i složenije zahteve. OpenAI ovim potezom širi dostupnost napredne AI tehnologije i omogućava širem krugu ljudi da testiraju novitete GPT-5 modela.

Foto: Shutterstock

Četiri nove ličnosti četbota

Kao deo jučerašnje prezentacije, OpenAI je uveo četiri nove "ličnosti" u okviru ChatGPT interfejsa, koje omogućavaju personalizovanu komunikaciju. Trenutno su dostupne u istraživačkom režimu:

Cinični - direktan, skeptičan ton

- direktan, skeptičan ton Robot - neutralan, faktografski stil

- neutralan, faktografski stil Slušalac - empatičan i pažljiv pristup

- empatičan i pažljiv pristup Štreber - entuzijastičan i orijentisan na znanje

Ova funkcionalnost korisnicima daje veću kontrolu nad stilom razgovora, što doprinosi personalizovanom iskustvu i boljoj upotrebljivosti u različitim kontekstima - od edukacije do zabave.

Foto: Shutterstock

Brža izrada aplikacija i manje grešaka

Jedan od najvažnijih aspekata GPT-5 modela jeste unapređenje u oblasti razvoja softvera. OpenAI je demonstrirao kako model može da generiše potpuno funkcionalne veb aplikacije, uključujući igre i interaktivne elemente, na osnovu jednostavnih uputstava korisnika.

Ključne prednosti za programere uključuju:

Brže generisanje koda na osnovu prirodnog jezika

Automatsko ispravljanje grešaka i optimizacija koda

Jednostavno održavanje i ažuriranje softverskih rešenja

Startapi poput Lovable i Anysphere već beleže poboljšanja u efikasnosti i kvalitetu rada zahvaljujući GPT-5 modelu.

Foto: Shutterstock

Rastući pritisak konkurencije i ogromna ulaganja

Lansiranje GPT-5 dolazi u trenutku kada OpenAI oseća sve veći pritisak konkurenata iz SAD-a i Kine. Kompanije kao što su Google, Anthropic, xAI (koju je osnovao Ilon Mask), DeepSeek i Meta ulažu značajna sredstva u sopstvene AI modele i timove.

Kako bi zadržao lidersku poziciju, OpenAI je obezbedio desetine milijardi dolara za razvoj modela, infrastrukture i data centara. U toku su i rani razgovori o prodaji akcija, što bi moglo vrednovati kompaniju na oko 500 milijardi dolara. Borba za dominaciju u AI svetu tek počinje.