Neviđen skok u tehnologiji: Čipovi dostigli 60 milijardi dolara!
Globalna prodaja čipova porasla je skoro 20% u junu 2025. godine, dostigavši skoro 60 milijardi dolara, zahvaljujući rastu potražnje u veštačkoj inteligenciji i drugim sektorima. Najveći rast zabeležen je u Aziji i Pacifiku, dok Japan jedini beleži pad.
Globalna prodaja poluprovodnika u junu ove godine skočila je za impresivnih 19,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši gotovo 60 milijardi dolara, pokazuju najnoviji podaci Asocijacije poluprovodničke industrije (SIA). Ovaj skok odražava enormnu potražnju za čipovima koji pokreću veštačku inteligenciju i druge ključne tehnološke sektore.
Rast nije zaobišao ni mesečni nivo. U poređenju sa majom, prodaja je porasla za 1,5 odsto, dok je ukupna vrednost isporuka u drugom kvartalu premašila 179 milijardi dolara. To je porast od gotovo 8 odsto u odnosu na prethodni kvartal, što jasno pokazuje da se industrija oporavlja i jača.
Azija i Pacifik vode trku
Posebno impresivan je rast prodaje u regionu Azije i Pacifika, uključujući Australiju, gde su isporuke poluprovodnika skočile za čak 34,2 odsto na godišnjem nivou. Ova oblast je postala epicentar proizvodnje i potražnje za čipovima, što potvrđuje njen ključni značaj u globalnoj tehnološkoj industriji.
Takav snažan rast u Aziji podiže lestvicu za ceo svet i pokazuje koliko je ova regija vitalna za održavanje stabilnosti i inovacija u globalnoj proizvodnji poluprovodnika. Investicije i dalje pristižu, a tehnološki gigant i dalje jačaju svoju poziciju na ovom tržištu.
Amerike i Evropa u plusu, Japan u minusu
Severna i Južna Amerika prate trend sa solidnim godišnjim rastom od 24,1 odsto, dok je Evropa ostvarila skroman, ali značajan rast od 5,3 odsto. Ove regije uspešno prate globalne trendove, podstaknute potražnjom u sektorima automobilske industrije i potrošačke elektronike.
Jedini region koji beleži pad u prodaji je Japan, gde je tržište čipova smanjeno za 2,9 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovo ukazuje na određene izazove u japanskoj tehnološkoj industriji koji bi mogli zahtevati dodatne strategije za oporavak.
Veštačka inteligencija kao motor potražnje
SIA ističe da je jedan od ključnih faktora rasta globalne prodaje poluprovodnika upravo oporavak i širenje sektora veštačke inteligencije. Potreba za sve moćnijim i naprednijim čipovima u AI tehnologijama donosi novu dinamiku na tržište, podstičući proizvođače na inovacije i povećanje proizvodnje.
Pored AI, automobilska industrija i potrošačka elektronika takođe doprinose rastu potražnje, što pokazuje koliko su čipovi postali neizostavni deo svakodnevnog života i industrijskih rešenja.
Industrija čipova ulazi u novu eru
Posle nestabilnog perioda između 2022. i 2023. godine, industrija poluprovodnika se stabilizovala i kreće u novu fazu rasta, poručuju iz SIA. Ovaj oporavak donosi optimizam i najavljuje kontinuirane investicije i razvoj u sektoru koji je danas ključan za digitalnu ekonomiju.
Jasno je da su poluprovodnici postali kamen temeljac budućih tehnoloških inovacija i da će njihova uloga nastaviti da raste kako veštačka inteligencija i druge napredne tehnologije budu zauzimale sve veći deo globalnog tržišta.
