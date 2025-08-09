Slušaj vest

Švedski premijer Ulf Kristerson izazvao je burne reakcije kada je otvoreno priznao da koristi veštačku inteligenciju kao savetodavni alat u političkom odlučivanju. U intervjuu za poslovne novine izjavio je da mu četbotovi poput ChatGPT-ja i francuskog LeChat-a pomažu da sagleda drugačije perspektive o aktuelnim temama.

Kristerson je istakao da ne koristi AI za donošenje konačnih odluka, već da mu tehnologija pomaže da razmotri drugačije pristupe i testira sopstvene stavove. Ipak, njegova iskrenost nije naišla na razumevanje kod svih. Naprotiv - otvorio je vrata velikoj javnoj debati o ulozi AI u vrhu politike.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija u vrhu vlasti

Kritike su brzo stigle, posebno iz akademskih i tehnoloških krugova. Mnogi stručnjaci smatraju da oslanjanje na AI u političkom procesu nosi ozbiljne rizike, posebno jer takvi sistemi često funkcionišu bez transparentnosti i mogu izmišljati informacije.

Takozvane "halucinacije" AI-ja - situacije u kojima sistem daje potpuno netačne odgovore - već su dokumentovane više puta. Uprkos tome, Kristerson očigledno ima poverenje u ove alate, što je izazvalo zabrinutost da bi s vremenom mogao prelaziti granicu između pomoći i zavisnosti.

Foto: Shutterstock

Strana tehnologija, domaća politika?

Još jedan problem koji su stručnjaci istakli odnosi se na kontrolu nad tehnologijom. ChatGPT i slične platforme razvijaju i nadziru strane kompanije, dok se serveri na kojima funkcionišu nalaze van Švedske. To znači da premijer koristi alat koji nije pod nacionalnim nadzorom.

Zbog toga su se pojavile sumnje da bi korišćenje ovakvih alata moglo izložiti švedsku politiku potencijalnim stranim uticajima - ekonomskim, geopolitičkim i tehnološkim. U eri sve veće digitalne zavisnosti, pitanje poverenja i kontrole nad alatima postaje ključno.

Foto: Shutterstock

Glas struke protiv digitalnog savetnika

Najdirektniji komentar dala je profesorka Virginia Dignum sa Univerziteta Umeo, poznata stručnjakinja za etiku u oblasti veštačke inteligencije. Ona je jasno poručila: "Nismo birali ChatGPT da vodi državu." Njena poruka postala je simbol kritike koja se sve snažnije čuje u javnosti.

Dignum je upozorila da čak i konsultacije o naizgled beznačajnim temama mogu s vremenom stvoriti preveliko oslanjanje na AI. Kako poverenje raste, tako raste i verovatnoća da se veštačka inteligencija koristi u sve ozbiljnijim i osjetljivijim pitanjima.

Premijer pokušava da smiri situaciju - ali sumnje ostaju!

Iz Kristersonovog kabineta poručuju da AI nikada nije korišćena u temama vezanim za državnu bezbednost. Navode da su svi kontakti sa četbotovima informativnog karaktera i da ne postoji rizik po nacionalne interese.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da čak i rutinska komunikacija može otkriti obrasce razmišljanja i strategije jednog državnika. U digitalnom svetu, svaki podatak može biti zloupotrebljen - a kada se radi o premijeru jedne države, rizik postaje daleko veći.