Rivalstvo Maska i Altmana tinja: Da li se polako pretvara u nešto veće?
Direktor OpenAI-a, Sem Altman, nedavno je odgovorio na kontroverzne komentare Ilona Maska, koji je tvrdio da će OpenAI „pojesti Microsoft živ“. Altman je otvoreno rekao da o Masku ne razmišlja previše, ignorišući njegove kritike i negativne tvitove. Ova izjava pokazuje koliko Altman nije zainteresovan za javne sukobe i pažnju koja ih okružuje.
Ipak, Altman nije samo ignorisao Maskove reči već je i naglasio koliko mu je teško da pomiri protivrečne tvrdnje koje Mask iznosi o OpenAI-ju. S jedne strane, Mask tvrdi da je OpenAI loš i da njegovi modeli nisu kvalitetni, a s druge strane predviđa da će kompanija biti toliko moćna da će pojesti Microsoft. Ova kontradikcija govori o složenom odnosu između njih dvojice.
Maskov odgovor na lansiranje GPT-5 i rivalstvo sa xAI
Neposredno nakon što je OpenAI predstavio svoj novi model GPT-5, Ilon Mask je istakao superiornost svog Grok-4 modela, koji razvija njegova kompanija xAI. On je takođe upozorio Satju Nadelu, izvršnog direktora Microsofta, zbog njihovog partnerstva sa OpenAI-jem. Ova izjava dodatno je podgrejala tenzije između nekadašnjih saradnika.
Maskova kritika pokazuje koliko su rivalstvo i konkurencija između OpenAI-ja i xAI-ja postali intenzivni. Dok OpenAI nastavlja da gradi svoje prisustvo na tržištu veštačke inteligencije u saradnji sa Microsoftom, Mask gura svoj projekat sa jasno izraženim ambicijama da se suprotstavi liderima u oblasti AI tehnologije.
Altmanova zabrinutost za Maskovu sreću
Pored komentara na Maskove kritike, Altman je ranije ove godine izrazio zabrinutost za Maskovu ličnu sreću. Opisao ga je kao osobu koja deluje nesrećno i vođenu osećajem nesigurnosti. Ova iskrena izjava pokazuje da odnosi između njih nisu samo poslovni, već da imaju i lične dimenzije koje utiču na njihov odnos.
Ova zabrinutost dolazi iz dugogodišnjih sukoba i neslaganja koja su kulminirala Maskovim odlaskom sa odbora OpenAI-ja 2018. godine. Altmanova empatija i razumevanje za Maskovu poziciju, ipak, nisu promenili činjenicu da njih dvojica imaju vrlo različite poglede na razvoj veštačke inteligencije i njenu ulogu u društvu.
Stav Microsofta o rivalstvu i inovacijama
Satja Nadela, izvršni direktor Microsofta, reagovao je na Maskove komentare sa optimizmom i fokusom na inovacije. On je istakao da se AI razvoj i takmičenje odvijaju decenijama i da je upravo to ono što čini ovu oblast zanimljivom i dinamičnom. Nadela je izrazio uzbuđenje zbog Grok-4 i očekivanje od Grok-5.
Ova izjava jasno pokazuje da Microsoft, iako partner OpenAI-u, ostaje otvoren za konkurenciju i razvoj različitih AI rešenja. Takođe, podseća da je tehnološki napredak rezultat saradnje, rivalstva i kontinuiranog učenja, što pozitivno utiče na krajnje korisnike i industriju u celini.
Duga istorija sukoba između Maska i OpenAI-ja
Ilon Mask je jedan od osnivača OpenAI-ja iz 2015. godine, ali se njihov zajednički put nije održao bez problema. Nakon sukoba oko pravca kompanije, Mask je napustio odbor 2018. godine, što je označilo početak turbulentnih odnosa između njega i preostalih rukovodilaca OpenAI-ja.
U međuvremenu, Microsoft je postao glavni partner OpenAI-ja, donoseći značajne investicije koje su omogućile razvoj uspešnih AI modela kao što je GPT. Mask je potom pokrenuo svoj startup xAI, ali je nastavio da kritikuje OpenAI, pa čak i pokrenuo nekoliko tužbi tvrdeći da je OpenAI prekršio osnovna načela svojeg osnivanja, razvijajući AI iz finansijskih, a ne humanitarnih razloga.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.