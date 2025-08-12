Slušaj vest

Direktor OpenAI-a, Sem Altman, nedavno je odgovorio na kontroverzne komentare Ilona Maska, koji je tvrdio da će OpenAI „pojesti Microsoft živ“. Altman je otvoreno rekao da o Masku ne razmišlja previše, ignorišući njegove kritike i negativne tvitove. Ova izjava pokazuje koliko Altman nije zainteresovan za javne sukobe i pažnju koja ih okružuje.

Ipak, Altman nije samo ignorisao Maskove reči već je i naglasio koliko mu je teško da pomiri protivrečne tvrdnje koje Mask iznosi o OpenAI-ju. S jedne strane, Mask tvrdi da je OpenAI loš i da njegovi modeli nisu kvalitetni, a s druge strane predviđa da će kompanija biti toliko moćna da će pojesti Microsoft. Ova kontradikcija govori o složenom odnosu između njih dvojice.

Foto: Shutterstock

Maskov odgovor na lansiranje GPT-5 i rivalstvo sa xAI

Neposredno nakon što je OpenAI predstavio svoj novi model GPT-5, Ilon Mask je istakao superiornost svog Grok-4 modela, koji razvija njegova kompanija xAI. On je takođe upozorio Satju Nadelu, izvršnog direktora Microsofta, zbog njihovog partnerstva sa OpenAI-jem. Ova izjava dodatno je podgrejala tenzije između nekadašnjih saradnika.

Maskova kritika pokazuje koliko su rivalstvo i konkurencija između OpenAI-ja i xAI-ja postali intenzivni. Dok OpenAI nastavlja da gradi svoje prisustvo na tržištu veštačke inteligencije u saradnji sa Microsoftom, Mask gura svoj projekat sa jasno izraženim ambicijama da se suprotstavi liderima u oblasti AI tehnologije.

Foto: Shutterstock

Altmanova zabrinutost za Maskovu sreću

Pored komentara na Maskove kritike, Altman je ranije ove godine izrazio zabrinutost za Maskovu ličnu sreću. Opisao ga je kao osobu koja deluje nesrećno i vođenu osećajem nesigurnosti. Ova iskrena izjava pokazuje da odnosi između njih nisu samo poslovni, već da imaju i lične dimenzije koje utiču na njihov odnos.

Ova zabrinutost dolazi iz dugogodišnjih sukoba i neslaganja koja su kulminirala Maskovim odlaskom sa odbora OpenAI-ja 2018. godine. Altmanova empatija i razumevanje za Maskovu poziciju, ipak, nisu promenili činjenicu da njih dvojica imaju vrlo različite poglede na razvoj veštačke inteligencije i njenu ulogu u društvu.

Stav Microsofta o rivalstvu i inovacijama

Satja Nadela, izvršni direktor Microsofta, reagovao je na Maskove komentare sa optimizmom i fokusom na inovacije. On je istakao da se AI razvoj i takmičenje odvijaju decenijama i da je upravo to ono što čini ovu oblast zanimljivom i dinamičnom. Nadela je izrazio uzbuđenje zbog Grok-4 i očekivanje od Grok-5.

Ova izjava jasno pokazuje da Microsoft, iako partner OpenAI-u, ostaje otvoren za konkurenciju i razvoj različitih AI rešenja. Takođe, podseća da je tehnološki napredak rezultat saradnje, rivalstva i kontinuiranog učenja, što pozitivno utiče na krajnje korisnike i industriju u celini.

Foto: Shutterstock

Duga istorija sukoba između Maska i OpenAI-ja

Ilon Mask je jedan od osnivača OpenAI-ja iz 2015. godine, ali se njihov zajednički put nije održao bez problema. Nakon sukoba oko pravca kompanije, Mask je napustio odbor 2018. godine, što je označilo početak turbulentnih odnosa između njega i preostalih rukovodilaca OpenAI-ja.

U međuvremenu, Microsoft je postao glavni partner OpenAI-ja, donoseći značajne investicije koje su omogućile razvoj uspešnih AI modela kao što je GPT. Mask je potom pokrenuo svoj startup xAI, ali je nastavio da kritikuje OpenAI, pa čak i pokrenuo nekoliko tužbi tvrdeći da je OpenAI prekršio osnovna načela svojeg osnivanja, razvijajući AI iz finansijskih, a ne humanitarnih razloga.