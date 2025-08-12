Slušaj vest

Veštačka inteligencija nije više samo futuristički koncept - ona već dramatično menja globalno tržište rada. Od fabričkih hala do kancelarijskih stolova, brojne profesije rizikuju da postanu zastarele kako AI tehnologije postaju pametnije i efikasnije. Među najugroženijima su novinari, profesija koja se dugo smatrala isključivo ljudskom zbog oslanjanja na kreativnost i kritičko mišljenje.

Margarita Simonjan, glavna urednica medijske grupacije koja stoji iza Sputnjika i RT-a, iznela je oštru upozorenje. Prema njenim rečima, uspon veštačke inteligencije nije daleka mogućnost, već je neizbežna sila koja će transformisati redakcije širom sveta i značajno smanjiti potrebu za ljudskim novinarima.

Foto: Shutterstock

Novinarstvo na prvoj liniji AI udara

Simonjan ističe da se čitavi urednički timovi već smanjuju, dok AI sistemi preuzimaju zadatke koje su nekada obavljale velike grupe novinara i urednika. Preciznost, brzina i sposobnost obrade ogromnih količina podataka čine AI moćnim konkurentom u trci za najbrže i najtačnije vesti.

Mnogi smatraju da je novinarstvo imuno na automatizaciju, ali Simonjanovo mišljenje ruši tu iluziju. „Mi smo jedna od prvih profesija koje će AI ugroziti“, kaže ona. Pitanje više nije da li, već kada će ljudi biti gurnuti u drugi plan od strane digitalnih kolega.

Foto: Shutterstock

Pretnja i za glavne urednike

Budućnost je neizvesna čak i za vrhunske medijske menadžere. Simonjan priznaje da njena uloga glavnog urednika uskoro može postati suvišna, jer će AI sistemi donositi uredničke odluke brže i preciznije nego bilo koji čovek. Ova uznemirujuća realnost ukazuje na širi trend gde veštačka inteligencija zamenjuje ljudsku procenu u mnogim industrijama.

Iako je to lični i profesionalni izazov, Simonjan iznosi svoje stavove sa dozom realizma i žaljenja. Promene dolaze brzo i možda se više ne mogu zaustaviti u medijskoj industriji.

Foto: Shutterstock

Više od novinarstva: radna snaga u promeni

Pretnja koju AI donosi prevazilazi novinarstvo. Kako automatizacija napreduje, brojni sektori - finansije, korisnička podrška, proizvodnja, pa čak i zdravstvo - doživljavaju ogromne promene. Poslovi koji su nekada važili za stabilne sada su ugroženi algoritmima koji mogu da obavljaju složene zadatke efikasno i bez umora.

Ova promena postavlja hitna pitanja o budućnosti rada, sigurnosti zaposlenja i potrebi za velikim programima prekvalifikacije. Društvo mora da se izbori kako bi pomoglo radnicima kojima preti gubitak posla i redefinisalo smisleno zapošljavanje u svetu vođenom AI tehnologijama.

Foto: Profimedia

Priprema za svet vođen AI

Stručnjaci pozivaju vlade, industriju i obrazovne institucije da brzo deluju i pripreme se za talas promena. Naglasak treba biti na prilagodljivosti, doživotnom učenju i razvoju veština koje su jedinstveno ljudske - kreativnosti, empatiji i kritičkom razmišljanju - kako bi se ostalo relevantno.

Kako AI nastavlja da se razvija, izazov će biti da se iskoristi njen potencijal uz minimizaciju društvenih i ekonomskih posledica. Za one u novinarstvu i šire, poruka je jasna: budućnost pripada onima koji se brzo prilagode.