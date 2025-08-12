Slušaj vest

Šezdesetogodišnji muškarac iz SAD pokušao je da poboljša svoje zdravlje tako što je izbacio kuhinjsku so iz ishrane. Umesto nje, počeo je svakodnevno da koristi natrijum-bromid, industrijsku supstancu koja se koristi u tretmanu bazena, a nikako nije namenjena ljudskoj ishrani.

Inspiraciju za ovu zapanjujuću odluku, kako tvrdi, pronašao je u odgovorima koje je dobio putem ChatGPT-ja. Nije poznato kako je tačno tumačio preporuke, ali je sigurno da nijedan medicinski stručnjak ne bi savetovao ovakav potez.

Foto: Shutterstock

Tri meseca kasnije, paranoja, halucinacije i hitna pomoć

Nakon tri meseca unosa bromida, muškarac je doživeo potpuni psihički slom. Uveren da ga komšija pokušava da otruje, odbijao je da pije ponuđenu vodu i tvrdio da sam destiluje svoju. U tom trenutku bio je na strogoj vegetarijanskoj dijeti i ponašao se krajnje sumnjičavo prema svima.

Zbog zabrinjavajućeg ponašanja završio je u lokalnoj hitnoj pomoći, gde je brzo postalo jasno da se ne radi samo o psihološkom problemu. Lekari su odmah pokrenuli detaljna ispitivanja i otkrili šokantne rezultate.

Foto: Shutterstock

Bromizam, bolest iz prošlosti koja se vratila sa interneta

Analize su pokazale da je u pitanju težak slučaj bromizma, trovanja izazvanog visokim koncentracijama bromida u organizmu. Iako se danas retko sreće, ova dijagnoza bila je češća početkom 20. veka, kada su se bromidne soli koristile kao sedativi.

Kod ovog pacijenta koncentracija bromida u krvi iznosila je neverovatnih 1.700 mg/L, dok je normalni raspon između 0,9 i 7,3 mg/L. Tokom prvog dana boravka u bolnici njegovo stanje se pogoršalo, razvio je ozbiljne halucinacije i pokušao da pobegne sa klinike.

Foto: Shutterstock

Tri nedelje terapije, borba za detoksikaciju organizma

Zdravstveni tim morao je da reaguje hitno. Pacijent je zadržan na prisilnom psihijatrijskom posmatranju, a lekari su mu uveli agresivnu hidrataciju kako bi izbacili bromid iz organizma. Paralelno su mu davali antipsihotične lekove kako bi stabilizovali mentalno stanje.

Detoksikacija je trajala danima, a njegov boravak u bolnici produžen je na pune tri nedelje. Tek nakon intenzivne terapije i nadzora njegovo stanje se postepeno stabilizovalo. Iza sebe je ostavio ozbiljne posledice, ali i upozorenje koje bi mnogi trebalo da čuju.

Foto: Shuterstock

Lekari upozoravaju, veštačka inteligencija nije vaš doktor

Ovaj slučaj objavljen je u stručnom medicinskom časopisu Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, uz napomenu da lekari nisu imali pristup originalnom razgovoru sa ChatGPT-jem. Zato nije potvrđeno da je AI direktno preporučio unos bromida, ali ostaje pitanje koliko je samoinicijativno tumačenje doprinelo tragičnom razvoju događaja.

Stručnjaci podvlače da nijedna AI tehnologija, bez obzira na sofisticiranost, ne može zameniti medicinski savet obučenog profesionalca. U vremenu kada se granica između korisne informacije i opasne zablude briše klikom, ovaj slučaj služi kao ozbiljno upozorenje.