Novi OpenAI model GPT-5 trebalo je da predstavlja veliki iskorak, ali lansiranje nije prošlo glatko. Već nakon nekoliko dana, kompanija se suočila sa lavinom kritika korisnika i tehnoloških recenzenata koji smatraju da novi model nije ispunio očekivanja. Izvršni direktor Sam Altman je otvoreno priznao da je OpenAI napravio ozbiljne greške u načinu na koji je lansiranje izvedeno.

Jedan od glavnih razloga nezadovoljstva bila je odluka OpenAI da odmah nakon lansiranja GPT-5 ukloni sve prethodne modele. Ovo je mnoge lojalne korisnike ostavilo bez pristupa omiljenim verzijama. Reakcija je bila brza i žustra, zbog čega je OpenAI morao da brzo vrati stariji GPT-4o za korisnike ChatGPT Plus pretplate kako bi umirio rastuće nezadovoljstvo.

Foto: Shutterstock

Korisnici se žale: Kraći odgovori i manje ličnosti

Mnogi korisnici su se žalili da odgovori GPT-5 modela deluju kraće i manje nijansirano nego ranije. Dok je GPT-4o bio poznat po detaljnim i emotivno bogatim odgovorima, GPT-5 je delovao hladnije i kraće. Ova promena je neke dugogodišnje fanove ostavila razočaranim i otuđenim od AI iskustva na koje su navikli.

Napredni korisnici su primetili i da GPT-5 ima problema sa složenijim zadacima, ponekad nije uspevao da „razmišlja dublje“ kada je to bilo najpotrebnije. Neki su spekulisali da je OpenAI možda namerno ograničio sposobnosti modela da bi smanjio troškove, iako kompanija to nije potvrdila. Sve veće nezadovoljstvo na društvenim mrežama slika model koji još nije spreman za glavnu scenu.

Foto: Shutterstock

Tehnološki mediji podižu alarm

Tehnološki mediji brzo su reagovali, opisujući lansiranje GPT-5 kao veliko razočaranje. Axios je naveo da je novi model „pao sa velikim treskom“, dok je Ars Technica nazvala lansiranje „neurednim“. Još kritičnije, The Information je sugerisao da OpenAI možda ulazi u fazu poznatu kao „dolinu razočaranja“, kada početni entuzijazam popušta jer hype ne donosi željene rezultate.

Ovaj širi kontekst industrije zabrinjava OpenAI i druge kompanije koje ulažu milijarde u razvoj veštačke inteligencije. Ako najvažniji modeli više ne izazivaju divljenje niti donose značajne napretke, to može značiti usporavanje brzog inovacionog tempa koji je obeležio poslednje godine.

Foto: Shutterstock

Iskreno priznanje Sema Altmana

U retkom trenutku iskrenosti, izvršni direktor OpenAI Sem Altman priznao je da je kompanija „potpuno pogrešila“ u nekim aspektima lansiranja. Priznao je da je uklanjanje starijih modela bilo greška i da korisnici imaju duboke veze sa tim verzijama AI. Uprkos ovim greškama, Altman je istakao da je korišćenje ChatGPT-a poraslo nakon lansiranja GPT-5, što pokazuje ogroman doseg kompanije.

Altmanovi komentari otkrivaju kompaniju koja se bori sa izazovima unapređenja proizvoda koji koristi stotine miliona ljudi širom sveta. On je obećao stalna poboljšanja GPT-5 modela, uključujući da će biti „topliji“ i prijatniji u odgovorima, što pokazuje posvećenost OpenAI da povrati poverenje korisnika.

Foto: Shutterstock

Šta dalje za OpenAI i GPT-5?

OpenAI se sada suočava sa izazovom da od ovog problematičnog lansiranja napravi lekciju za budućnost. Vraćanje GPT-4o za plaćene korisnike i povećanje ograničenja su kratkoročna rešenja, ali kompanija mora doneti stvarna poboljšanja u performansama i korisničkom iskustvu GPT-5. Ulog je ogroman, sa 700 miliona nedeljnih korisnika koji pažljivo prate svaki potez.

Iako je početni odziv na GPT-5 razočaravajući, OpenAI i dalje ostaje dominantan igrač u svetu veštačke inteligencije. Ako uspeju da dovedu model do željenog nivoa i povrate poverenje javnosti, budućnost je i dalje svetla. Za sada, kompanija mora da se nosi sa ovim retkim padom dok radi na ispunjavanju velikih očekivanja koja je sama postavila.