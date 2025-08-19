Slušaj vest

Naučnici su napravili veliki iskorak u razvoju interfejsa mozak-kompjuter (BCI), uspevši da dekodiraju unutrašnji govor, tihi monolog u našim glavama, sa tačnošću do 74%. Ova inovacija može promeniti način komunikacije kod osoba koje nisu u mogućnosti da govore, omogućavajući im da svoje misli prenose direktno putem moždanih signala.

Tumačenjem moždane aktivnosti povezane sa zamišljenim govorom, ova tehnologija donosi novu dimenziju interakcije sa računarima i okolinom bez potrebe za izgovaranjem reči. Ovaj korak približava nas svetu u kome će misli postati jezik.

Foto: Shutterstock

Kako misao postaje govor

Istraživači su mikroelektrodama ugrađenim u motorni korteks, deo mozga zadužen za govor, pratili moždanu aktivnost kod četiri osobe sa teškom paralizom usled ALS-a ili povrede moždanog stabla. Tokom eksperimenta, učesnici su pokušavali da govore naglas ili su zamišljali da izgovaraju određene reči.

Pokazalo se da i pokušaj govora i unutrašnji govor aktiviraju iste oblasti mozga, mada je aktivnost kod unutrašnjeg govora nešto slabija. Upravo ta sličnost omogućila je veštačkoj inteligenciji da nauči da prepoznaje obrasce moždane aktivnosti povezane sa određenim rečima i rečenicama.

Foto: Shutterstock

Kako AI prevodi moždane talase u jezik

Koristeći rečnik od oko 125.000 reči, sistem pokretan veštačkom inteligencijom uspeo je da dekodira zamišljene rečenice sa tačnošću do 74%. Ovaj nivo preciznosti predstavlja veliki napredak u odnosu na ranije BCI tehnologije koje su se oslanjale na pokušaje govora ili sporije metode poput praćenja pokreta očiju.

Istraživači su takođe ustanovili da su obrasci moždane aktivnosti kod pokušaja govora i unutrašnjeg govora dovoljno različiti da se mogu jasno razlikovati, što omogućava sistemu da precizno bira koje signale da procesuira.

veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Sistem se otključava kada pomislite lozinku

Kako bi zaštitili privatnost korisnika, tim je razvio sistem kontrole zasnovan na misačnim lozinkama. Korisnik mora mentalno "izgovoriti" izabranu lozinku da bi aktivirao dekodiranje unutrašnjeg govora.

Ovaj sigurnosni mehanizam je prepoznao lozinku sa tačnošću većom od 98%, čime se omogućava potpuna kontrola nad time kada će misli biti prevedene u reči. Ova opcija je od ključnog značaja za one koji žele da zadrže kontrolu nad sopstvenom mentalnom privatnošću.

Foto: Shutterstock

Budućnost komunikacije vođene mislima

Iako trenutne BCI tehnologije još ne mogu savršeno da dekodiraju slobodne, potpuno prirodne misli bez grešaka, istraživači su optimistični da će sledeće generacije uređaja sa naprednijim senzorima i algoritmima doneti značajan napredak.

Ova tehnologija ne samo da može pomoći osobama sa govorničkim teškoćama, već i postavlja temelje za novu eru komunikacije u kojoj će naše misli direktno povezivati ljude i mašine na do sada nezamisliv način.