Nakon dugo očekivanog predstavljanja GPT-5, postalo je jasno da OpenAI ima problem sa razumevanjem svojih korisnika. Kompanija je naučila važnu lekciju, da je u velikoj meri odvojena od onoga što korisnici zapravo žele i koriste. Ovo je izazvalo pravu pometnju među vernim korisnicima prethodnog modela GPT-4o.

Korisnici su se toliko vezali za GPT-4o da je njegovo ukidanje izazvalo talas nezadovoljstva. Zbog pritiska zajednice, OpenAI je na kraju morao da vrati model za one koji plaćaju pretplatu. Jasno je da kompanija nije bila spremna na toliku strast i lojalnost prema jednom modelu i njegovim specifičnim karakteristikama.

Foto: Shutterstock

Reakcije korisnika na novi model GPT-5

Nik Terli, dugogodišnji šef ChatGPT tima, otvoreno je govorio o podeljenim reakcijama korisnika na GPT-5. Neki su ostali verni starom modelu, dok su drugi smatrali da je nova verzija bolja. Ta polarizacija pokazuje koliko su ljudi strastveni kada je reč o svojim favoritima.

Terli je priznao da ga je nivo strasti korisnika iznenadio i naterao da preispita svoja shvatanja. Iako je imao iskustva i odgovornost da vodi jedan od najpopularnijih proizvoda na svetu, nije očekivao toliku emotivnu uključenost zajednice u samu tehnologiju.

Foto: Shutterstock

Zbunjenost i potraga za razumevanjem

Nakon što je lansiran ChatGPT, Terli je prvo angažovao naučnika podataka da mu pomogne jer nije mogao da razjasni zašto korisnici koriste ovaj alat. Svaki korisnik je imao drugačiju priču o tome zašto voli ChatGPT, što je dodatno komplikovalo sliku.

Ova zbunjenost pokazuje koliko je teško razumeti stvarne potrebe i motivacije korisnika čak i za nekoga ko vodi ceo projekat. Uprkos njegovom iskustvu i uspehu, ova faza je bila ključna da bi se shvatile osnovne upotrebe i različiti načini na koje ljudi koriste AI.

Foto: Shutterstock

Glavni načini korišćenja ChatGPT-a

Kako je Terli kasnije shvatio, najčešće upotrebe ChatGPT-a mogu se svesti na tri oblasti: pisanje, programiranje i neformalni razgovor, kao i pretraživanje informacija. Ovo je pojednostavljen pogled na ono što je zapravo složeno i raznoliko ponašanje korisnika.

Ipak, poređenje sa društvenim mrežama pokazuje da se iza jednostavnih opisa krije mnogo slojeva i razloga za korišćenje. Čini se da ni menadžment ChatGPT-ja nije do sada u potpunosti razumeo sve dubine i nijanse kako ljudi koriste ovu tehnologiju.

Foto: Shutterstock

Zabrinutost zbog zavisnosti od AI

Sam Altman, direktor OpenAI-ja, priznao je da kompanija već dugo prati vezanost korisnika za određene AI modele. Posebno je primetio kako mnogi koriste ChatGPT kao vrstu terapeuta ili savetnika za život. Ova emocionalna povezanost otvara pitanja o prevelikoj zavisnosti od tehnologije.

Terli je takođe iskreno priznao zabrinutost zbog sveta u kome ljudi mogu postati previše zavisni od AI. Ipak, izgleda da je tek nedavno počeo ozbiljno da postavlja pitanja o tome zašto korisnici razvijaju ovakav odnos prema ChatGPT-u, što ukazuje na važan jaz u razumevanju između menadžmenta i stvarnih korisnika.