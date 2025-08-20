Slušaj vest

Veštačka inteligencija (AI) postaje sve dostupnija i koristi se u različitim oblastima širom sveta. Sve veći broj kompanija uvodi premijum planove koji omogućavaju korisnicima da iskuse napredne funkcije, dobiju brže odgovore i prošire kapacitete korišćenja.

U eri kada AI postaje ključni alat za produktivnost i kreativnost, pristupačni i prilagođeni planovi sve više doprinose širenju korisničke baze. Sve češće se pojavljuju opcije koje omogućavaju da i oni sa ograničenim budžetom iskoriste prednosti ovih naprednih tehnologija.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

ChatGPT Plus: Najnapredniji OpenAI model

OpenAI nudi ChatGPT Plus po ceni od oko 22 evra mesečno, što korisnicima omogućava pristup najnovijem GPT-5 modelu. U okviru ovog plana, korisnici dobijaju proširenu podršku za poruke, mogućnost slanja i analize fajlova i slika, kao i brže generisanje vizuelnih sadržaja.

Takođe, plan uključuje produženu memoriju i mogućnost unosa dužih upita, kao i pristup prethodnim konverzacijama sa AI-em. Uz to, korisnici dobijaju ekskluzivan pristup OpenAI alatima poput Sora za generisanje videa, kao i Codex za asistenciju u programiranju.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Gemini Pro: Google-ova moćna AI platforma

Gemini Pro, koji nudi Google, dostupan je za približno 21.70 evra mesečno i zasnovan je na modelu 2.5 Pro sa funkcijom Deep Research. Korisnicima je na raspolaganju i najnovija platforma za AI video produkciju – Veo 3, koja omogućava kreiranje filmskih scena i priča.

Osim toga, plan uključuje veće zadatke za alate poput Jules, asistenta za kodiranje. Tu je i NotebookLM, alat za istraživanje i pisanje koji nudi 5 puta više audio sadržaja i beležaka, a korisnici dobijaju 2 TB skladišnog prostora u okviru Google naloga.

Foto: Shutterstock

SuperGrok: Najpovoljniji pristup xAI alatima

Kompanija xAI nudi plan SuperGrok po ceni od svega oko 7.80 evra mesečno, čime korisnici dobijaju pristup modelima Grok 4 i Grok 3, koji zamenjuju prethodne funkcije Think i DeepSearch. Ovaj plan nudi i proširenu memoriju od 128.000 tokena i prioritetni glasovni pristup.

Uz to, korisnici dobijaju pristup modelu za generisanje slika nazvanom Imagine, kao i posebnim AI „asistentima“ unutar Grok sistema – Ani i Valentine. Ovo je idealna opcija za one koji žele da testiraju nove generacije xAI alata po vrlo pristupačnoj ceni.

Foto: Shutterstock

Claude Pro: Fokus na istraživanje i razvoj

Claude Pro, plan kompanije Anthropic, dostupan je za oko 22 evra mesečno i nudi sve što i besplatna verzija, ali sa znatno većim mogućnostima. Korisnicima je omogućen rad na neograničenom broju projekata i pristup širem spektru Claude modela.

Takođe, korisnici mogu da koriste alate za dubinsko istraživanje, duže i složenije upite, kao i integraciju sa Google Workspace. Plan omogućava i pristup Claude Code funkciji, kao i interakciju sa udaljenim MCP serverima za naprednije korisnike i programere.

Foto: Shutterstock

Perplexity Pro: Alat za ozbiljne istraživače

Perplexity Pro plan košta oko 22 evra mesečno i namenjen je korisnicima koji žele više kontrole nad istraživanjem i generisanjem sadržaja. U ovom planu, korisnici dobijaju do 10 puta više citata po odgovoru, što ga čini idealnim za istraživače i akademike.

Perplexity Pro takođe omogućava pristup Perplexity Labs, neograničeno slanje fajlova i slika, proširene mogućnosti generisanja slika i ograničen pristup AI generisanju videa. Plan uključuje i pristup najnovijim AI modelima poput GPT-5 i Claude Sonnet 4, a kroz partnerstvo sa Airtel-om, pretplatnici mobilne mreže mogu dobiti i besplatnu godišnju pretplatu.