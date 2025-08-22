Slušaj vest

Video igre više nisu samo delo kreativnih timova, veštačka inteligencija postaje njihov ključni saveznik. Prema istraživanju koje su sproveli Google Cloud i The Harris Poll, čak 87% gejming studija već koristi AI u razvoju svojih igara. Automacija više nije eksperiment, već svakodnevna praksa.

Zahvaljujući razvoju AI alata, produkcija se ubrzava na svim nivoima, od pisanja narativa i generisanja grafike do programiranja i audio obrade. Brži razvoj znači niže troškove, što je postalo presudno u industriji gde budžeti za AAA naslove dostižu stotine miliona dolara.

Foto: Reuters

Automatizacija u akciji: Od skripti do zvuka

Veštačka inteligencija danas izvršava poslove koji su nekada zahtevali desetine ljudi. AI alati pomažu u generisanju dijaloga, izradi vizuelnih elemenata i produkciji zvučnih efekata, čime se značajno smanjuje potreba za ručnim radom u ranim fazama razvoja.

Ispitanici iz pet zemalja (SAD, Južna Koreja, Norveška, Finska i Švedska) ističu da automatizacija omogućava timovima da se fokusiraju na kreativne izazove, dok AI rešava tehničke zadatke u pozadini. Na taj način developeri mogu brže doneti odluke i efikasnije reagovati na promene tokom produkcije.

Foto: Shutterstock

Troškovi pod kontrolom, ali metrika izostaje

Ogromna većina učesnika istraživanja, čak 94%, veruje da će upotreba AI alata pomoći u smanjenju troškova razvoja igara. U vreme kada sve više igara funkcioniše kao „live service“, gde se konstantno ulaže u ažuriranja i nove sadržaje, smanjenje troškova postaje prioritet.

Ipak, četvrtina developera priznaje da je teško precizno izmeriti povraćaj ulaganja u AI rešenja. Cene alata, vreme potrebno za obuku zaposlenih i nejasni indikatori produktivnosti čine evaluaciju uspeha izazovnom, posebno u većim timovima.

Foto: Shutterstock

Pravna pitanja i siva zona autorskih prava

Uz tehnički napredak dolazi i rastuća pravna nesigurnost. Više od 60% ispitanika izražava zabrinutost u vezi sa pravima nad sadržajem koji kreira AI. Postavlja se pitanje ko je vlasnik koda, teksta ili grafike koji nisu delo čoveka, već mašine.

Gejming industrija još uvek nema konkretne odgovore na ova pitanja, što otvara prostor za potencijalne pravne sporove u budućnosti. Bez jasne regulative, studiji rizikuju da se nađu u sivoj zoni kada je u pitanju intelektualna svojina i komercijalna upotreba AI-generisanih materijala.

Foto: Shutterstock

Strah od otkaza naspram nade za male timove

Dok neki AI vide kao alat koji otvara nova vrata, drugi ga doživljavaju kao pretnju. Nakon što su tokom prethodne godine mnogi gejming studiji zatvoreni, a hiljade radnika otpuštene, među developerima raste strah da bi dalja automatizacija mogla dodatno ugroziti radna mesta.

S druge strane, stručnjaci ističu da bi AI mogao izjednačiti šanse na tržištu. Manji, nezavisni timovi sada mogu brže razvijati prototipe i konkurisati velikim igračima, zahvaljujući dostupnim AI alatima. U tom smislu veštačka inteligencija ne mora biti kraj ljudskog rada, već njegovo osnaženje.