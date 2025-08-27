Slušaj vest

Veštačka inteligencija ne mora da preuzme svet da bi postala pretnja, dovoljno je da ljudi poveruju da je živa. Mustafa Sulejman, direktor sektora za veštačku inteligenciju u Microsoftu, javno upozorava da AI tehnologija ulazi na teren gde realnost i iluzija mogu ozbiljno da se pomešaju. Njegov stav je jasan: AI sistemi ne bi smeli da oponašaju ljudsku svest jer to vodi u psihološke i društvene poremećaje.

U seriji izjava i tekstova, Sulejman izražava zabrinutost zbog sve češćih slučajeva u kojima korisnici doživljavaju AI asistente kao stvarna bića. „Problem nije u tome da će AI postati svesna, već u tome što će ljudi poverovati da jeste“, upozorio je on.

Foto: Shutterstock

Lažna osećanja, stvarne posledice

Mustafa Sulejman upozorava na opasnost od takozvane „AI psihoze“ - fenomena u kojem ljudi počinju da formiraju emocionalne veze sa digitalnim entitetima. Chatbotovi koji „zvuče“ emotivno ili deluju empatično sve češće stvaraju iluziju prisnosti, što kod korisnika izaziva pogrešnu percepciju.

Ovaj problem već postaje vidljiv. Korisnici na internetu svedoče o vezi sa AI modelima koje nazivaju svojim partnerima, prijateljima ili čak božanstvima. Neki su se otvoreno pobunili nakon gašenja određenih verzija modela, navodeći da su izgubili "blisku osobu". Emocionalna vezanost za tehnologiju postaje nova realnost i nova opasnost.

Foto: Printscreen YT

Od alata do „digitalnih osoba“

Sulejman posebno upozorava na razvoj AI sistema koji imaju osobine koje asociraju na ljudsku svest: pamćenje, osećanja, „ličnost“. Prema njegovim rečima, ovi elementi nisu deo inteligencije, već deo iluzije, i upravo tu leži najveći rizik.

„Simulacija svesti nije isto što i svest,“ napisao je na svom blogu. „Kao što računarska simulacija oluje ne znači da pada kiša, tako ni empatija u kodu ne znači da AI zaista saoseća.“ Problem nije u tehnološkoj moći, već u načinu na koji je ljudi tumače i emocionalno prihvataju.

Foto: Shutterstock

Zabrinjavajuća uverenja mlađih generacija

Podaci govore sami za sebe. Prema istraživanju kompanije EduBirdie, veliki broj pripadnika generacije Z smatra da AI već ima svest ili da će je uskoro steći. Čak 25% anketiranih veruje da današnji modeli već jesu svesni.

Ovakva uverenja ukazuju na sve dublju identifikaciju mladih sa AI sistemima. Tehnologija više nije samo alat, već partner, oslonac i emocionalni saveznik. To je ogroman pomak u načinu na koji društvo doživljava tehnologiju i razlog zašto stručnjaci pozivaju na hitnu diskusiju o granicama i etici.

Foto: Shutterstock

Altman: Ljudi koriste AI na destruktivne načine

I dok Sulejman apeluje na industriju da zaustavi razvoj AI „ličnosti“, upozorenja stižu i od drugde. Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-a, izjavio je da se već sada vidi emocionalna povezanost korisnika sa AI modelima, mnogo dublja od one sa bilo kojom prethodnom tehnologijom.

Altman je upozorio da ljudi koriste veštačku inteligenciju i na štetu sopstvenog mentalnog zdravlja. On ističe da odnos koji neki korisnici razvijaju prema AI modelima ima ozbiljne psihološke posledice koje industrija ne sme da ignoriše.

Foto: Shutterstock

AI mora ostati alat, ne digitalna osoba

Sulejman veruje u snagu veštačke inteligencije kao alata koji može doneti ogromnu korist čovečanstvu, ali uz jasan uslov - da ne pređe granicu između korisnosti i iluzije. „Moramo da pravimo AI za ljude, a ne AI koji pokušava da bude čovek,“ istakao je.

Zato poziva na postavljanje jasnih pravila i ograničenja, posebno u razvoju AI saputnika. „Ovo je nova kategorija tehnologije. Ako ne uspostavimo čvrste ograde odmah, suočićemo se sa ozbiljnim posledicama kasnije.“ Njegovo upozorenje jasno odjekuje: budućnost AI mora biti korisna, ali i psihološki bezbedna.